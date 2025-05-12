- Bonjour à tous, nouveau top et cette fois on va parler des très bonne suites de jeux vidéos. Je suis pas forcément en train de dire que le 2nd épisode de ces jeux sont forcément "meilleur" que le premier, néanmoins ça reste d'excellente suite, assurément !10)- Phénomène de 2007, Cod 4 MW avait frappé très fort lors de sa sortie, amenant la série sur les rails de la Guerre Moderne en délaissant pour la première fois la 2nd Guerre Mondiale. MW2 est l'aboutissement de tout ce shmilblick avec un épisode maîtrisé de A à Z, et la meilleure campagne Solo à ce jour pour un Cod.9)- Le 1 a mal vieillit et soyons franc pas vraiment exceptionnel, beaucoup de gunfight redondant dans un environnement unique. Heureusement, Uncharted 2 est arrivé et expulse totalement Drakes Fortune. Encore plus beau, des environnements variés, et une durée bien plus solide, les scènes d'action ont été multipliées par 10 pour offrir un spectacle saisissant sur 15 heures de jeu. Bien que ce soit pas mon épisode favori (le 4) pour moi, il atomise totalement U1.8 )- Le premier Prime était excellent, MP2 est un épisode qui a divisé mais que perso j'ai trouvé vraiment bon. Ce mélange Ether Lumière et Ether Sombre j'ai adoré. Le jeu a une ambiance bien plus suffocante, et de tension, faisant parfois lorgner du côté du Survival-Horror. Il est également plus difficile que le premier et les boss sont 2 fois plus retors. Un épisode un peu boudé mais que personnellement, j'ai adoré.7)- Bien que je lui préfère le premier jeu (de peu) Galaxy 2 est une excellente suite qui va à l'essentiel, le gameplay et le plaisir pur. L'intégration du Yoshi est génial, de même que les nouvelles transformations comme le Mario Nuage. Galaxy 2 offre aussi plus de challenge que son grand frère et un contenu plus conséquent surtout en NG + même si pas mal de remplissage quand même...6)- En voilà un de jeu qui a divisé notamment à cause d'un événement en particulier. Last of Us 2 est un périple de haine et de vengeance dans lequel on incarne une Ellie plus dangereuse et remontée que jamais. Bien que je sois pas totalement fan du scénario qui je pense aurait pu être mieux, j'ai adoré le jeu, toujours aussi magnifique visuellement et avec un gameplay qui s'est bien étoffé. C'est sombre, mâture, et ça m'a marqué autant que le premier ce qui est quand même pas rien.5)- Un de mes jeux préférés de la Xbox 360, et bien meilleur que je trouve que le premier. Fable c'est beau, c'est drôle et c'est super attachant comme univers. La possibilité de se transformer en ange ou comme la pire des raclures était très cool, et changer l'apparence de notre personnage. Et purée qu'est ce qu'il était beau ce jeu, Oakfield et ses vergers ou Bowerstone et ses marchés animés.4)- On quitte l'Ishimura pour la Station Titan. Dead Space 2 dispose d'environnement incroyablement variés, d'une mise en scène bien plus poussée et d'un rythme encore plus effréné. Toujours aussi réussi visuellement avec une ambiance sonore encore une fois à tomber par terre, le jeu est toujours aussi tendu, même encore plus que le premier. Dommage que les boss sont aux abonnés absents et que les 2 dernières heures c'est bourrinage Land mais quel pied tout de même !3)- Exit le manoir, bienvenue au commissariat de Racoon City. 2 personnages jouable dans une histoire "parallèle" RE2 est tout aussi culte que le 1 je trouve, bon peut être un peu moins mais tout de même. Par contre, je suis désolé de le dire mais il a toujours le meilleur thème des safe room de toute la série :P2)- Le premier en beaucoup plus abouti, plus d'armes, de niveaux, de véhicule et de fun ! Ratchet et Clank 2 est un de mes jeux préférés de la PS2 et je confirme toujours autant après être en train de le refaire sur le PS +. Je pense même que c'est mon épisode préféré de toute la série tant je l'adore !1)- La mega claque de tous les diables après un succulent Asylum. Mais pour moi Arkham City va encore au delà avec une vrai liberté, des combats et des phases d'infiltration bien plus étoffés, et une ambiance toujours aussi noire mais merveilleuse. Arkham City aurait été mon jeu de l'année si yavait pas eu Skyrim, bon je le met quand même 2 ème parce que faut pas déconner !Voilà, j'espère que ce top vous aura plu, et vous des suites de jeux que vous avez trouvés excellente ? Dites le moi dans les commentaires, à bientôt pour un prochain top !