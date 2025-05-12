Salut les Gamekyoïtes.



Question rapide. Les joueurs ayant Red dead redemption sur Xbox 360 en dématérialisée sont censés recevoir gratuitement la version Series.



Mais ça ne fonctionne pas. Avez vous trouvé une solution ?



Je trouve ça dingue que le problème ne soit pas réglé en quelques clics du côté de Microsoft où Rockstar