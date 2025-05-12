profile
liberty
10
Likes
Likers
liberty
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 86
visites since opening : 506331
liberty > blog
all
Question Red dead redemption Xbox 360
Salut les Gamekyoïtes.

Question rapide. Les joueurs ayant Red dead redemption sur Xbox 360 en dématérialisée sont censés recevoir gratuitement la version Series.

Mais ça ne fonctionne pas. Avez vous trouvé une solution ?

Je trouve ça dingue que le problème ne soit pas réglé en quelques clics du côté de Microsoft où Rockstar
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/05/2025 at 01:36 PM by liberty
    comments (10)
    rogeraf posted the 12/05/2025 at 01:39 PM
    Ils ont dit qu'ils étaient dessus .. Il faut quoi pour que ca s'imprime dans ton cerveau
    liberty posted the 12/05/2025 at 01:43 PM
    rogeraf qu'ils le fassent. Surtout certains y arrive.
    Et on parle d'un problème qui se règle en quelques lignes de code. C'est rockstar encore une fois et Microsoft. Il faut quoi pour que ça s'imprime dans ton cerveau ?
    rogeraf posted the 12/05/2025 at 01:46 PM
    liberty T'es pas patient. Les problèmes c'est eux qui le corrigent, pas toi, et ca sera peut être fait dans 3 minutes. Ca sert a quoi de faire la pleureuse et brailler tout le temps. C'est pas toi qui décide, c'est eux, c'est tout. Soit patient et si t'es pas content go Emulation 4K PC ca fait un bail que ca marche ...

    Les gens d'aujourd'hui veulent tout tout de suite. Ba non, t'attends comme tout le monde. Et ptet pas ton cable pour 1 ou 2 jours prets. Ces caprices d'enfants.
    liberty posted the 12/05/2025 at 01:47 PM
    rogeraf que tu dis monsieur ''"Du délire, ca va morfler : augmentation des abonnements, licenciements chez Warner. Les instances anticoncurentielles vont devoir réagir. Bien content de ne plus être chez Netflix depuis 1 an, c'est pas ca qui me ''

    Alors qu'il ne sait rien.
    rogeraf posted the 12/05/2025 at 01:54 PM
    "Red dead redemption Xbox 360 le sujet" Liberty, merci de ne pas rebondir sur un autre sujet parce que tu te sens attaqué ... Respires, et ca va aller. Ton patch est ptet déjà à et tu vas pouvoir jouer ...
    rogeraf posted the 12/05/2025 at 01:56 PM
    A 15 heures à Chatelet on règle nos comptes . Allez prends soin de toi et tiens nous au courtant pour ce patch
    sonilka posted the 12/05/2025 at 02:00 PM
    Je n'ai pas de réponse à apporter à l'auteur de l'article par contre j'ai la nette impression que l'ami rogeraf est frustré et tendu. Et la je peux apporter mon aide. J'invite donc notre bon Roger à se diriger vers les toilettes les plus proches et à se masturber frénétiquement. Au bout de quelques minutes, ca devrait aller tout de suite mieux.
    liberty posted the 12/05/2025 at 02:12 PM
    rogeraf mais mec c'est toi qui a un problème. Tu viens me critiquer, alors que comme dit sonilka t'as pas l'air net.
    Pour le reste merci d'être passé avec tes non réponses. Faut que t'ailles vraiment mal pour réagir comme ça.
    rogeraf posted the 12/05/2025 at 02:16 PM
    liberty oui j'ai tres mal dormi un peu tendu, désolé Liberty
    rogeraf posted the 12/05/2025 at 02:18 PM
    sonilka Je suis au travail, pas possible malheureusement !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo