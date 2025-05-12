Salut les Gamekyoïtes.
Question rapide. Les joueurs ayant Red dead redemption sur Xbox 360 en dématérialisée sont censés recevoir gratuitement la version Series.
Mais ça ne fonctionne pas. Avez vous trouvé une solution ?
Je trouve ça dingue que le problème ne soit pas réglé en quelques clics du côté de Microsoft où Rockstar
posted the 12/05/2025 at 01:36 PM by liberty
Et on parle d'un problème qui se règle en quelques lignes de code. C'est rockstar encore une fois et Microsoft. Il faut quoi pour que ça s'imprime dans ton cerveau ?
Les gens d'aujourd'hui veulent tout tout de suite. Ba non, t'attends comme tout le monde. Et ptet pas ton cable pour 1 ou 2 jours prets. Ces caprices d'enfants.
Alors qu'il ne sait rien.
Pour le reste merci d'être passé avec tes non réponses. Faut que t'ailles vraiment mal pour réagir comme ça.