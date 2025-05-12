Un nouveau rapport affirme que Sony prévoit une importante mise à jour « PSSR 2 » pour la PS5 Pro en 2026, utilisant la technologie Multi Frame Super Resolution 2 pour améliorer la qualité d'image."Plus tôt cette année, Sony et AMD ont annoncé publiquement le projet Amethyst . Cette plateforme technologique commune sous-tend la PS5 Pro actuelle et est également destinée à équiper les prochaines consoles de Sony, avec des fonctionnalités telles que les cœurs Radiance pour le ray tracing, les réseaux neuronaux pour l'intelligence artificielle et la compression universelle pour optimiser l'utilisation de la bande passante mémoire.En clair, Amethyst est la plateforme qui permet à Sony d'offrir des fréquences d'images plus élevées et un meilleur éclairage sans pour autant transformer votre téléviseur en véritable fournaise. Parmi les fonctionnalités phares de cette plateforme sur PS5 Pro, on trouve le PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), le système d'upscaler d'image propriétaire de Sony, qui fonctionne en parallèle avec le FSR d'AMD.Des rumeurs circulent depuis quelque temps selon lesquelles Sony travaillerait sur une deuxième version majeure de cette technologie, souvent appelée PSSR 2. Nous disposons désormais d'informations plus détaillées sur ce à quoi elle ressemble réellement, et il semblerait qu'il s'agisse de bien plus qu'une simple mise à jour.PSSR 2 vise à corriger les artefacts et à améliorer les graphismes de la PS5 Pro en 2026.Ces nouvelles informations proviennent du leaker informatique Moore's Law is Dead, qui affirme avoir discuté avec un développeur utilisant les outils de Sony. Dans sa nouvelle vidéo , il présente ce qu'il prétend être un message de ce développeur détaillant plusieurs mises à jour concernant le PSSR et un nouvel algorithme appelé « Multi Frame Super Resolution 2 », ou MFSR2.D'après cette source, Sony a déjà fourni aux studios une application de débogage appelée « PSML Replay » qui leur permet de localiser les bugs causés par le PSSR dans les jeux actuels. Cela correspond aux problèmes rencontrés dans les jeux récemment sortis, où les modes PSSR présentent des artefacts. Le développeur affirme que Sony est parfaitement conscient de ces problèmes et a développé davantage d'outils pour aider les équipes à les identifier et à les corriger.Le plus important, c'est la suite. En interne, le PSSR serait appelé Multi Frame Super Resolution 1, ou MFSR1. Les documents consultés par le développeur mentionnent désormais Multi Frame Super Resolution 2 , ou MFSR2, qui serait distribué aux joueurs sous le nom de PSSR 2. Cette nouvelle version réduirait la quantité de données d'entrée nécessaires à l'upscaler, la consommation de mémoire et le temps de traitement du GPU, tout en améliorant la qualité d'image par rapport à la version actuelle."