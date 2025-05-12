profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 547
visites since opening : 1134126
ouroboros4 > blog
[Rumeur]Le PSSR2 pour la PS5 Pro en 2026?
Un nouveau rapport affirme que Sony prévoit une importante mise à jour « PSSR 2 » pour la PS5 Pro en 2026, utilisant la technologie Multi Frame Super Resolution 2 pour améliorer la qualité d'image.

"Plus tôt cette année, Sony et AMD ont annoncé publiquement le projet Amethyst . Cette plateforme technologique commune sous-tend la PS5 Pro actuelle et est également destinée à équiper les prochaines consoles de Sony, avec des fonctionnalités telles que les cœurs Radiance pour le ray tracing, les réseaux neuronaux pour l'intelligence artificielle et la compression universelle pour optimiser l'utilisation de la bande passante mémoire.

En clair, Amethyst est la plateforme qui permet à Sony d'offrir des fréquences d'images plus élevées et un meilleur éclairage sans pour autant transformer votre téléviseur en véritable fournaise. Parmi les fonctionnalités phares de cette plateforme sur PS5 Pro, on trouve le PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), le système d'upscaler d'image propriétaire de Sony, qui fonctionne en parallèle avec le FSR d'AMD.

Des rumeurs circulent depuis quelque temps selon lesquelles Sony travaillerait sur une deuxième version majeure de cette technologie, souvent appelée PSSR 2. Nous disposons désormais d'informations plus détaillées sur ce à quoi elle ressemble réellement, et il semblerait qu'il s'agisse de bien plus qu'une simple mise à jour.

PSSR 2 vise à corriger les artefacts et à améliorer les graphismes de la PS5 Pro en 2026.
Ces nouvelles informations proviennent du leaker informatique Moore's Law is Dead, qui affirme avoir discuté avec un développeur utilisant les outils de Sony. Dans sa nouvelle vidéo , il présente ce qu'il prétend être un message de ce développeur détaillant plusieurs mises à jour concernant le PSSR et un nouvel algorithme appelé « Multi Frame Super Resolution 2 », ou MFSR2.

D'après cette source, Sony a déjà fourni aux studios une application de débogage appelée « PSML Replay » qui leur permet de localiser les bugs causés par le PSSR dans les jeux actuels. Cela correspond aux problèmes rencontrés dans les jeux récemment sortis, où les modes PSSR présentent des artefacts. Le développeur affirme que Sony est parfaitement conscient de ces problèmes et a développé davantage d'outils pour aider les équipes à les identifier et à les corriger.

Le plus important, c'est la suite. En interne, le PSSR serait appelé Multi Frame Super Resolution 1, ou MFSR1. Les documents consultés par le développeur mentionnent désormais Multi Frame Super Resolution 2 , ou MFSR2, qui serait distribué aux joueurs sous le nom de PSSR 2. Cette nouvelle version réduirait la quantité de données d'entrée nécessaires à l'upscaler, la consommation de mémoire et le temps de traitement du GPU, tout en améliorant la qualité d'image par rapport à la version actuelle."


https://thegamepost.com/ps5-pro-leak-pssr2-2026-multi-frame-super-resolution-2-memory-use-and-gpu-time/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/05/2025 at 12:59 PM by ouroboros4
    comments (3)
    rogeraf posted the 12/05/2025 at 01:16 PM
    Avec une PS6 qui arrivera en 2027. Ca me fait bien rire de voir comment technologiquement Sony sur sa PS5 PRO est complétement à la bourre sur ses features. Mais comme tj, mieux vaut tard que jamais. Les proprétaires de PS5 PRO (qui ont lâché un rein) apprécieront
    wadewilson posted the 12/05/2025 at 01:52 PM
    En 2026... Après avoir lâché 900 balle on leur demande encore d'attendre pour profiter pleinement de leur machine. Une arnaque monumentale
    naoshige11 posted the 12/05/2025 at 02:15 PM
    wadewilson mais d'où c'est de l'arnaque ??? Tout ceux qui connaissent un peut le tech avaient deviné depuis le début que le PSSR sera, à l'instar du DLSS ou du FSR, une techno qui sera amener à évoluer avec le temps. Sony eux même ont dit que ça allait être évolutif, j'arrive pas à comprendre votre logique, alors d'après toi faudra que Sony arrête de bosser dessus et propose un nouveau système pour la prochaine génération de console et qui sera évidement pas rétro compatible ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo