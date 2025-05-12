Posté sur le twitter officiel de Netflix:
Aujourd'hui, Netflix a annoncé l'acquisition de Warner Bros. Ensemble, nous définirons le prochain siècle de narration, en créant une offre de divertissement extraordinaire pour les publics du monde entier.
Pour 82,7 milliards de dollar.
https://variety.com/2025/tv/news/netflix-to-acquire-warner-bros-82-7-billion-deal-1236601034/
Les studios de jeux sont inclus :
Netflix a conclu un accord pour acquérir les activités de cinéma et de streaming de Warner Bros Discovery, y compris sa branche jeux vidéo.
Après des semaines de négociations entre des entreprises comme Comcast et Paramount Skydance, Warner Bros. et Paramount Skydance ont annoncé vendredi un accord d'une valeur de 82,7 milliards de dollars.
Warner Bros. possède des licences telles que Harry Potter, Game of Thrones et DC Universe, ainsi que des studios de développement de jeux vidéo comme NetherRealm Studios ( Mortal Kombat ) , Rocksteady (Batman: Arkham) , Avalanche ( Hogwarts Legacy ) et TT Games ( jeux Lego ).
Selon Netflix , cet accord « réunit deux entreprises de divertissement pionnières », combinant « l'innovation, la portée mondiale et le service de streaming de premier ordre de Netflix avec le patrimoine centenaire de Warner Bros. en matière de narration de classe mondiale ».
L'autorité américaine de la concurrence devrait intervenir avant la finalisation de l'acquisition, et Netflix propose une indemnité de rupture de 5 milliards de dollars si les autorités refusent l'opération, selon Bloomberg .
« Notre mission a toujours été de divertir le monde », a déclaré Ted Sarandos, co-PDG de Netflix. « En combinant l'incroyable catalogue de séries et de films de Warner Bros. – des classiques intemporels comme Casablanca et Citizen Kane aux succès modernes tels que Harry Potter et Friends – avec nos titres phares comme Stranger Things, KPop Demon Hunters et Squid Game, nous pourrons accomplir cette mission encore plus efficacement. Ensemble, nous pouvons offrir au public davantage de ce qu'il aime et contribuer à façonner l'avenir de la narration au XXIe siècle. »
Ca inclus donc :
WB Entertainment
WB Home Entertainment
DC Studios
WaterTower Music
Turner Classic Movies
Fandango (25%)
WB Motion Picture Group
WB Pictures
WB Pictures Animation
New Line Cinema
Castle Rock Library
Spyglass Media (Minority stake)
WB Television Group
WB TV Studios
WB Animation
Cartoon Network Studios
The CW (Minority stake)
HBO
HBO Max
Cinemax
TNT Sports International
WB Global Experiences
WB Global Themes Entertainment
WB Studios Tours
WB Games
Avalnche Software
NetherRealm Studios
Portkey Games
Rocksteady Studios
TT Games
Cartoon Network Games
Adult Switm Games
WB Games Boston
WB Games Montreal
WB Games New York
WB Games San Francisco
WB Publications
DC Comics
Notable Major Franchise Rights that WB Owns/Holds:
Batman/DC Universe (All rights)
Potter/Wizarding World (film, television, and associated audiovisual rights)
Lord of the Rings/Middle Earth (Through New Line, has a multi year licensing deal for theatrical films)
Godzilla/Kong/Monsterverse (partnership with Legendary)
Game of Thrones (film, television, and associated audiovisual rights)
Mortal Kombat (All rights)
The Conjuring Universe (All rights)
Looney Tunes (All rights)
The Matrix (All rights)
Mad Max (distribution rights)
Dune (partnership with Legendary)
Netflix dans une conférence téléphonique a bien confirmé que les jeux étaient inclus :
Mon rêve se réalise !
Dans la gueule des fachos de la paramount ????
Pas sur que ça me donne toujours envie de voir ça.
J en aie tellement rien à foutre en ce moment
Mais c'est une grande perte pour la diversité.
Bien content de ne plus être chez Netflix depuis 1 an, c'est pas ca qui me fera revenir. Go Blurays avant le rachat.
Pour le reste...
L'avenir des salles de cinéma, des sorties physiques et de la branche JV vu comment ils gèrent comme des branques cette division.
Et bien sûr, le prix de l'abonnement qui va flamber à coup sûr.
À voir pour l'avenir du cinéma