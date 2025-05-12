Aujourd'hui, Netflix a annoncé l'acquisition de Warner Bros. Ensemble, nous définirons le prochain siècle de narration, en créant une offre de divertissement extraordinaire pour les publics du monde entier.

Netflix a conclu un accord pour acquérir les activités de cinéma et de streaming de Warner Bros Discovery, y compris sa branche jeux vidéo.

Après des semaines de négociations entre des entreprises comme Comcast et Paramount Skydance, Warner Bros. et Paramount Skydance ont annoncé vendredi un accord d'une valeur de 82,7 milliards de dollars.

Warner Bros. possède des licences telles que Harry Potter, Game of Thrones et DC Universe, ainsi que des studios de développement de jeux vidéo comme NetherRealm Studios ( Mortal Kombat ) , Rocksteady (Batman: Arkham) , Avalanche ( Hogwarts Legacy ) et TT Games ( jeux Lego ).

Selon Netflix , cet accord « réunit deux entreprises de divertissement pionnières », combinant « l'innovation, la portée mondiale et le service de streaming de premier ordre de Netflix avec le patrimoine centenaire de Warner Bros. en matière de narration de classe mondiale ».

L'autorité américaine de la concurrence devrait intervenir avant la finalisation de l'acquisition, et Netflix propose une indemnité de rupture de 5 milliards de dollars si les autorités refusent l'opération, selon Bloomberg .

« Notre mission a toujours été de divertir le monde », a déclaré Ted Sarandos, co-PDG de Netflix. « En combinant l'incroyable catalogue de séries et de films de Warner Bros. – des classiques intemporels comme Casablanca et Citizen Kane aux succès modernes tels que Harry Potter et Friends – avec nos titres phares comme Stranger Things, KPop Demon Hunters et Squid Game, nous pourrons accomplir cette mission encore plus efficacement. Ensemble, nous pouvons offrir au public davantage de ce qu'il aime et contribuer à façonner l'avenir de la narration au XXIe siècle. »

Posté sur le twitter officiel de Netflix:Pour 82,7 milliards de dollar.Les studios de jeux sont inclus :Ca inclus donc :WB EntertainmentWB Home EntertainmentDC StudiosWaterTower MusicTurner Classic MoviesFandango (25%)WB Motion Picture GroupWB PicturesWB Pictures AnimationNew Line CinemaCastle Rock LibrarySpyglass Media (Minority stake)WB Television GroupWB TV StudiosWB AnimationCartoon Network StudiosThe CW (Minority stake)HBOHBO MaxCinemaxNew Line CinemaTNT Sports InternationalWB Global ExperiencesWB Global Themes EntertainmentWB Studios ToursWB GamesAvalnche SoftwareNetherRealm StudiosPortkey GamesRocksteady StudiosTT GamesCartoon Network GamesAdult Switm GamesWB Games BostonWB Games MontrealWB Games New YorkWB Games San FranciscoWB PublicationsDC ComicsNotable Major Franchise Rights that WB Owns/Holds:Batman/DC Universe (All rights)Potter/Wizarding World (film, television, and associated audiovisual rights)Lord of the Rings/Middle Earth (Through New Line, has a multi year licensing deal for theatrical films)Godzilla/Kong/Monsterverse (partnership with Legendary)Game of Thrones (film, television, and associated audiovisual rights)Mortal Kombat (All rights)The Conjuring Universe (All rights)Looney Tunes (All rights)The Matrix (All rights)Mad Max (distribution rights)Dune (partnership with Legendary)Netflix dans une conférence téléphonique a bien confirmé que les jeux étaient inclus :