all
[Officiel] Netflix rachète la Warner Bros pour 82,7 milliards de dollars (les studios de jeux vidéo sont inclus)
Posté sur le twitter officiel de Netflix:



Aujourd'hui, Netflix a annoncé l'acquisition de Warner Bros. Ensemble, nous définirons le prochain siècle de narration, en créant une offre de divertissement extraordinaire pour les publics du monde entier.


Pour 82,7 milliards de dollar.

https://variety.com/2025/tv/news/netflix-to-acquire-warner-bros-82-7-billion-deal-1236601034/

Les studios de jeux sont inclus :

Netflix a conclu un accord pour acquérir les activités de cinéma et de streaming de Warner Bros Discovery, y compris sa branche jeux vidéo.
Après des semaines de négociations entre des entreprises comme Comcast et Paramount Skydance, Warner Bros. et Paramount Skydance ont annoncé vendredi un accord d'une valeur de 82,7 milliards de dollars.


Warner Bros. possède des licences telles que Harry Potter, Game of Thrones et DC Universe, ainsi que des studios de développement de jeux vidéo comme NetherRealm Studios ( Mortal Kombat ) , Rocksteady (Batman: Arkham) , Avalanche ( Hogwarts Legacy ) et TT Games ( jeux Lego ).


Selon Netflix , cet accord « réunit deux entreprises de divertissement pionnières », combinant « l'innovation, la portée mondiale et le service de streaming de premier ordre de Netflix avec le patrimoine centenaire de Warner Bros. en matière de narration de classe mondiale ».
L'autorité américaine de la concurrence devrait intervenir avant la finalisation de l'acquisition, et Netflix propose une indemnité de rupture de 5 milliards de dollars si les autorités refusent l'opération, selon Bloomberg .


« Notre mission a toujours été de divertir le monde », a déclaré Ted Sarandos, co-PDG de Netflix. « En combinant l'incroyable catalogue de séries et de films de Warner Bros. – des classiques intemporels comme Casablanca et Citizen Kane aux succès modernes tels que Harry Potter et Friends – avec nos titres phares comme Stranger Things, KPop Demon Hunters et Squid Game, nous pourrons accomplir cette mission encore plus efficacement. Ensemble, nous pouvons offrir au public davantage de ce qu'il aime et contribuer à façonner l'avenir de la narration au XXIe siècle. »


Ca inclus donc :

WB Entertainment
WB Home Entertainment
DC Studios
WaterTower Music
Turner Classic Movies
Fandango (25%)
WB Motion Picture Group
WB Pictures
WB Pictures Animation
New Line Cinema
Castle Rock Library
Spyglass Media (Minority stake)
WB Television Group
WB TV Studios
WB Animation
Cartoon Network Studios
The CW (Minority stake)
HBO
HBO Max
Cinemax
New Line Cinema
TNT Sports International
WB Global Experiences
WB Global Themes Entertainment
WB Studios Tours
WB Games
Avalnche Software
NetherRealm Studios
Portkey Games
Rocksteady Studios
TT Games
Cartoon Network Games
Adult Switm Games
WB Games Boston
WB Games Montreal
WB Games New York
WB Games San Francisco
WB Publications
DC Comics
Notable Major Franchise Rights that WB Owns/Holds:
Batman/DC Universe (All rights)
Potter/Wizarding World (film, television, and associated audiovisual rights)
Lord of the Rings/Middle Earth (Through New Line, has a multi year licensing deal for theatrical films)
Godzilla/Kong/Monsterverse (partnership with Legendary)
Game of Thrones (film, television, and associated audiovisual rights)
Mortal Kombat (All rights)
The Conjuring Universe (All rights)
Looney Tunes (All rights)
The Matrix (All rights)
Mad Max (distribution rights)
Dune (partnership with Legendary)

Netflix dans une conférence téléphonique a bien confirmé que les jeux étaient inclus :

https://www.videogameschronicle.com/news/netflix-has-agreed-to-buy-warner-bros-including-game-developers-behind-mortal-kombat-hogwarts-legacy/
    famimax
    posted the 12/05/2025 at 12:54 PM
    comments (35)
    bennj posted the 12/05/2025 at 12:56 PM
    C'est la merde pour les cinés qui allaient déjà pas fort. Et en plus y'a HBO dans le tas. Ca pue grave.
    choroq posted the 12/05/2025 at 12:57 PM
    Heinnn, warner racheté par netflix, c'est possible un truc pareil ?
    stardustx posted the 12/05/2025 at 12:58 PM
    Arf je le sens tellement mal.
    liberty posted the 12/05/2025 at 12:58 PM
    bennj ça veut dire que le programme HBO risque d'intégrer Netflix ?
    kidicarus posted the 12/05/2025 at 01:00 PM
    Très bon coup pour eux qui voyait sa division jeu mourir et pour son catalogue de film c'est très bon pour les utilisateur, de plus Netflix. À stipuler qu'il continuera à sortir les films au cinéma, puis il gagne de tes grosses licences.
    5120x2880 posted the 12/05/2025 at 01:01 PM
    Netflix qui devait mourir il y a un an ou deux sur gamekyo
    jenicris posted the 12/05/2025 at 01:03 PM
    5120x2880
    liberty posted the 12/05/2025 at 01:04 PM
    Sinon vue le prix. C'est un meilleur rachat qu'Activision mdr
    akinen posted the 12/05/2025 at 01:04 PM
    Enfin, j’vais pouvoir regarder le contenu Warner et hbo sans devoir passer par Amazon et autres moyens « detourné »
    alucardhellsing posted the 12/05/2025 at 01:05 PM
    bon bah comme ça , on aura tous les episodes des series au lieu d'attendre 1 fois par semaine , au moins ça de positif
    stardustx posted the 12/05/2025 at 01:07 PM
    L'augmentation du prix de l'abo netflix risque d'être salée
    rasalgul posted the 12/05/2025 at 01:07 PM


    Mon rêve se réalise !

    Dans la gueule des fachos de la paramount ????
    potion2swag posted the 12/05/2025 at 01:12 PM
    WTF
    fan2jeux posted the 12/05/2025 at 01:13 PM
    Bon ben le dcu chez netflix.
    Pas sur que ça me donne toujours envie de voir ça.
    J en aie tellement rien à foutre en ce moment
    jem25 posted the 12/05/2025 at 01:14 PM
    Ça pue l’augmentation de l’abonnement…
    kidicarus posted the 12/05/2025 at 01:16 PM
    Très bon coup pour eux qui voyait sa division jeu mourir et pour son catalogue de film c'est très bon pour les utilisateur, de plus Netflix. À stipuler qu'il continuera à sortir les films au cinéma, puis il gagne de tes grosses licences.

    Mais c'est une grande perte pour la diversité.
    famimax posted the 12/05/2025 at 01:18 PM
    Quand on voit comment est traité le catalogue "retro" de la Warner sur HBO Max, je me dit que ça ne pourras pas être pire avec Netflix
    rogeraf posted the 12/05/2025 at 01:19 PM
    Du délire, ca va morfler : augmentation des abonnements, licenciements chez Warner. Les instances anticoncurentielles vont devoir réagir.
    Bien content de ne plus être chez Netflix depuis 1 an, c'est pas ca qui me fera revenir. Go Blurays avant le rachat.
    ravyxxs posted the 12/05/2025 at 01:19 PM
    Tant qu'ils mettent pas le lobby dans HBO, je m'en fou
    walterwhite posted the 12/05/2025 at 01:19 PM
    Pas une si mauvaise nouvelle, ça va enfin se réguler sur le nombre d’offres qui est trop nombreux.
    jenicris posted the 12/05/2025 at 01:21 PM
    walterwhite tellement vrai ce que tu dis
    bennj posted the 12/05/2025 at 01:30 PM
    walterwhite pas une mauvaise nouvelle ? T'auras plus de film de la Warner au ciné. Super...
    wadewilson posted the 12/05/2025 at 01:33 PM
    L'abo va encore augmenter... On risque de retrouver des truc bien cringe dans l'univers Batman et plus ou moins de sortie ciné. Nan ca craint un max
    bennj posted the 12/05/2025 at 01:38 PM
    kidicarus ils sortiront 15j au ciné et chez nous ça ne sortira même plus au ciné avec notre chronologie des médias qui demande à Netflix d'attendre x mois après la sortie ciné pour sortir les films sur leur plate-forme, ce que Netflix refusera de faire c'est sur.
    altendorf posted the 12/05/2025 at 01:45 PM
    On va assister à la mort de Netflix plus rapidement que prévu 83 milliards, mais même pas en rêve ils ont les liquidités sans parler de la rentabilité immédiate. Bon après ceci dit, rien n'est encore acté, il faudra passer par l'autorité de la concurrence américaine qui sera loin d'être facile a convaincre sur le dossier.
    nyseko posted the 12/05/2025 at 01:45 PM
    C'était l'issue la plus évidente, rien d'étonnant.
    adamjensen posted the 12/05/2025 at 01:46 PM
    Pour le coté, bibliothèque, et le choix, c'est une bonne chose.
    Pour le reste...
    vohmp posted the 12/05/2025 at 01:50 PM
    stardustx tkt il ont aumenter leur tarifs déjà en belgique il y a 1 semaines donc préparer vous à avoir la même chose 2€ sur tout
    yanssou posted the 12/05/2025 at 01:52 PM
    L'abo qui sera hors de prix
    kali posted the 12/05/2025 at 01:53 PM
    Inquiétant à plus d'un titre.
    L'avenir des salles de cinéma, des sorties physiques et de la branche JV vu comment ils gèrent comme des branques cette division.
    Et bien sûr, le prix de l'abonnement qui va flamber à coup sûr.
    shinz0 posted the 12/05/2025 at 01:54 PM
    Un seul abonnement pour les contrôler tous
    À voir pour l'avenir du cinéma
    aros posted the 12/05/2025 at 02:06 PM
    Oh putain...
    negan posted the 12/05/2025 at 02:18 PM
    Obligé ils vont revendre les studios de jeu
    walterwhite posted the 12/05/2025 at 02:21 PM
    bennj On s’en branle du cinéma, plus personne n’a envie de claquer 30 balles à 2 pour voir un film.
    rasalgul posted the 12/05/2025 at 02:22 PM
    kali dans le deal la Warner signe qu'elle continuera à sortir les films au cinéma donc tu pourras continuer à payer ton abonnement UGC à 25€ évidemment moins cher qu'un abonnement Netflix n'est-ce pas ?
