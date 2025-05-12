Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Rumeur] PS6 Portable : Les jeux PS5 tournerait en mode basse consommation


Bien que la PlayStation 6 ne soit pas attendue avant un certain temps, un nouveau rapport indique que Sony a pris des décisions importantes pour garantir la rétrocompatibilité de la PS6 portable (dont la sortie est encore incertaine) avec les jeux PS5. Comme le détaille une nouvelle vidéo de Moore’s Law is Dead, Sony a incité ses développeurs partenaires à assurer la compatibilité de leurs jeux avec le mode basse consommation de la PS5.

Dans cette optique, Sony a demandé aux développeurs de ne pas se contenter de réduire la fréquence d'images de leurs jeux pour garantir la compatibilité avec le mode basse consommation. L'entreprise leur a plutôt demandé de réduire la résolution de leurs jeux tout en maintenant les 60 fps. Pour faciliter cette démarche, l'utilitaire d'analyse de l'utilisation du processeur intégré au développement de jeux PS5, Razor CPU, propose des tutoriels permettant aux développeurs d'identifier les goulots d'étranglement liés au processeur et de les optimiser afin de réduire son utilisation.

« Il devient de plus en plus évident que le mode basse consommation est un cheval de Troie destiné à rendre la PS6 portable compatible avant son lancement », a déclaré un développeur dans la vidéo. « Et ils semblaient franchement agacés par le peu de développeurs qui le prennent en charge directement jusqu'à présent. »

La PS6 portable est censée être rétrocompatible avec les jeux PS4 et PS5, le principal argument de vente de Sony étant apparemment la possibilité pour les joueurs d'emporter toute leur bibliothèque numérique PlayStation partout avec eux. Des rapports précédents ont même indiqué que cette rétrocompatibilité ne nécessiterait aucun travail supplémentaire de la part des développeurs. Pour ce qui est de la technologie, la console portable serait équipée d'une puce AMD RDNA 5 dotée de 16 unités de calcul capables de fonctionner jusqu'à 1,20 GHz en mode portable. Elle pourrait également atteindre des fréquences d'horloge plus élevées – jusqu'à 1,65 GHz – en mode docké, à l'instar des consoles Nintendo Switch et Switch 2.

Concernant la rétrocompatibilité, la PS6 utiliserait, selon les rumeurs, des shaders compatibles avec les jeux PS5. Compte tenu de l'accent mis par Sony sur le mode basse consommation récemment déployé sur PS5, l'idée que ce mode puisse inciter les jeux à consommer moins d'énergie afin d'optimiser l'utilisation d'une future console portable n'est pas si farfelue. Le mode basse consommation a été introduit sur PS5 via une mise à jour du firmware en septembre dernier, sous la forme de l'option Économiseur d'énergie. À son lancement, la fonctionnalité était compatible avec quelques jeux : Death Stranding 2: On the Beach, Demon's Souls et Ghost of Yōtei. Cependant, la volonté de Sony d'encourager davantage d'éditeurs à assurer la compatibilité de leurs jeux avec ce mode devrait permettre à un nombre croissant de titres de le prendre en charge à l'avenir.

La PS6, console de salon comme console portable, devrait sortir en 2027, selon les rumeurs. Ce rapport nous vient du leaker KeplerL2, qui a noté que Sony vise un cycle de vie de console de 7 ans pour la PS5 afin de rester en phase avec les deux dernières générations de consoles.

Source : https://gamingbolt.com/ps6-handheld-will-run-ps5-games-thanks-to-games-using-low-power-mode-feature-rumour/
    suzukube
    posted the 12/05/2025 at 12:08 PM by link49
    comments (9)
    suzukube posted the 12/05/2025 at 12:13 PM
    Nickel, ça c'est un avenir qui me plait
    suzukube posted the 12/05/2025 at 12:15 PM
    On aura tellement de portages sur Switch 2 ! Merci aux travaux sur la Series S au passage ! GTA 6 sur Switch 2, y'a qu'un pas !
    yukilin posted the 12/05/2025 at 12:20 PM
    Une console portable PS6 serait bien plus attrayante pour moi qu'une salon.
    A voir en détails néanmoins.
    skuldleif posted the 12/05/2025 at 12:28 PM
    a ce train la tu peux l'appeler PS5 portable cette console portable ne fera tourner aucun jeux qui ne tourne pas sur PS5 , a moins bien sur que de tel jeux n'existeront pas et qu'on se dirige vers un crossgen pendant toute la next gen , ce que je conçois pleinement.
    skuldleif posted the 12/05/2025 at 12:32 PM
    suzukube une fois que les versions actuels des moteurs clé de l'industrie sont sur switch 2 via un premier jeu tu peux etre sur que les futur et actuel jeux de ce meme moteur seront porté dessus , bon l'UE5 faut encore bosser sur switch 2 c'est pas trop ca
    nyseko posted the 12/05/2025 at 12:34 PM
    Je ne sais pas pourquoi tout le monde l'appelle "PS6 Portable" sachant qu'elle aura une puissance inférieur à une PS5.

    La compatibilité avec les jeux PS6 à mon avis sera limité et surtout cela voudrait dire que les jeux pourraient aussi fonctionner sur PS5 au final.
    jenicris posted the 12/05/2025 at 12:46 PM
    KeplerL2, qui a noté que Sony vise un cycle de vie de console de 7 ans pour la PS5 afin de rester en phase avec les deux dernières générations de consoles

    Il a fait machine arrière. Depuis quelques jours il parle d'un report possible a cause de la flambé des prix de la Ram notamment. Il parle de possiblement d'un retard de 1 an ou 2.

    nyseko kepler dit que la raison est du au fait que la Portable aurait la même architecture que la PS6, et non la PS5.

    Bref qui dit PS6 Portable avec le mode eco que l'on a déjà sur PS5...dit cross gen pendant des lustres.
    Ils vont pas dev des jeux spécialement pour la PS6 et la portable.
    nyseko posted the 12/05/2025 at 12:49 PM
    jenicris Ce qui reste un abus de langage, ce sera le même type de puce mais elle ne s'appellera pas PS6 portable ou du moins il faut l'espérer car au final elle ne fera fonctionner que des jeux PS5 en low.
    zephon posted the 12/05/2025 at 01:31 PM
    et ça tiendra sur quoi car bon si on est censé pourvoir emporter sa bibliothèque ps5 les clients qui achète que physiques ils se font enflés et un bluray est trop gros pour rentré dans une portable
