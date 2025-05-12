Le Dino Crisis-like de TeamKill Media, Code Violet, vient une nouvelle fois d’être repoussé. Il s’agit du troisième report depuis son annonce.
La raison de ce nouveau retard tient à un problème de certification concernant l’édition Deluxe, proposée en précommande au prix de 59,99 euros. Les développeurs se sont excusés pour cet incident et ont décidé de retirer définitivement cette version du PlayStation Store.
Une seule édition sera désormais proposée, la version Standard à 49,99 euros, qui inclura tous les bonus prévus pour la Deluxe, notamment une grande quantité de tenues alternatives, allant de l’élégance au très mauvais goût pour madame...
Code Violet est maintenant attendu pour le 10 janvier 2026, exclusivement en dématérialisé sur PlayStation 5. Reste à voir si ce nouveau report profitera au jeu ou non.
PS : Je viens de voir les tenues......aaaah flemme de parler, flemme, cette communauté de puceau ma parole...
For those asking us about a PC version of Code Violet… the reason we are not bringing it to PC is we do not want anyone modding vulgar versions of the main character as well as other characters in the game.
https://x.com/TeamKillMedia/status/1880780993813987541
Peut-être même une arnaque...
Je le sens pas du tout le machin.
Stellar Blade faisait pareil, et me jeu etait loin d'etre mauvais pour autant.
Tu penses pas que ça n'aide en rien leur connerie ? En plus de l'hypocrisie cité plus haut, la communauté PC des Mods est extrêmement perverte aussi, la seule différence ici, c'est qu'ils veulent se faire du blé et pas voir leur jeu hacké le jour de la sortie avec une vague de mod à poil meilleur que les leurs..
Le fait que je sois le seul à en parler ne veut rien dire, je vois un problème, là où d'autre ni voit que du feu, et tant mieux pour eux, ou pas. Mes sens sont surement plus aiguisé, qu'est-ce que tu veux que je te dise...
PS : Et faudrait revoir la définition de râler hein, c'est pas parce qu'on donne une opinion sur un site, qui va à l'encontre de ce que vous pensez, que de suite, bah on est des refoulées....moi je veux coucher avec une meuf je me donne une, deux semaines, j'ai pas besoin de jouer 3 heures à un jeu pour matter des fesses pixelisées bouger de gauche à droite...