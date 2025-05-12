Rolling Stone a dévoilé ses 25 expériences de jeu préférées de l'année et, si la première place n'est absolument pas une surprise (félicitations à Clair Obscur : Expedition 33), on est ravis de voir le bon vieux Donkey Kong décrocher la troisième place grâce à toutes les destructions qu'il a semées dans Bananza. Le colosse a fait une entrée fracassante sur le podium.
Plus bas dans le classement, une dizaine de places plus bas, on retrouve une autre mention sur Switch 2 : Mario Kart World. Honnêtement, on n'aurait probablement pas imaginé que Donkey Kong surpasserait Mario de cette façon si vous nous l'aviez dit cet été, mais on est plutôt d'accord pour dire que le grand singe a réussi à se hisser à ce classement (sans jeu de mots).Quoi d'autre nous a ravis dans ce classement ? Eh bien, la belle 7e place de The Hundred Line: Last Defense Academy est excellente, car c'était vraiment l'un des jeux phares de l'année sur Switch, aux côtés des formidables Absolum, BALL x PIT et, bien sûr, Hades 2, qui a réalisé un coup de maître en s'emparant de la 2e place.
Et regardez Silksong, tout en bas (si tant est qu'on puisse être tout en bas d'un top 25) à la 12e place. On ne s'attendait peut-être pas à trouver un jeu aussi bien noté à cette place, mais les goûts et les couleurs…Avec un total de 11 de ces jeux disponibles sur consoles Switch, c'est une belle performance pour les joueurs Nintendo. Voici la liste complète :
25. Silent Hill: F
24. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
23. Rematch
22. Citizen Sleeper 2: Starward Vector
21. Split Fiction
20. The Séance of Blake Manor
19. despelote
18. Absolum
17. Fatal Fury: City of the Wolves
16. Ninja Gaiden 4
15. Battlefield 6
14. SHINOBI: Art of Vengeance
13. Mario Kart World
12. Hollow Knight: Silksong
11. South of Midnight
10. Arc Raiders
9. BALL x PIT
8. Death Stranding 2: On The Beach
7. The Hundred Line: Last Defense Academy
6. Blue Prince
5. Ghost of Yōtei
4. Dispatch
3. Donkey Kong: Bananza
2. Hades II
1. Clair Obscur: Expedition 33
Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/12/rolling-stones-goty-list-shows-a-whole-lot-of-love-for-one-nintendo-mascot/