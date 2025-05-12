profile
suzukube > blog
all
Dédicace à Link49 (venez pas les haters)


Le retour du roi ! C’est un plaisir de redécouvrir ses articles sur le site, ça m’avait grave manqué ^^ !

Merci pour le temps que tu partages avec nous !
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    finalyoz, kujiraldine, adamjensen
    posted the 12/05/2025 at 12:09 AM by suzukube
    comments (7)
    finalyoz posted the 12/05/2025 at 12:14 AM
    C’est pas toi c’est une ia !!
    suzukube posted the 12/05/2025 at 12:16 AM
    finalyoz prouve le
    kujiraldine posted the 12/05/2025 at 12:23 AM

    GG
    skk posted the 12/05/2025 at 12:37 AM
    Oh y a pas la fin du texte
    Content de le revoir également ! Même si je n'aime pas trop ses articles venant de X. Ca fait plaisir de voir un passionné qui se donne autant.
    suzukube posted the 12/05/2025 at 12:46 AM
    skk Voici les paroles (j’espère que ça va te sauver de la frustration) :

    Link49 ! Le Roi de Gamekyo est dans la place
    Le boss est de retour, il reprend son espace !
    On en pleure de joie, frérot, sors les mouchoirs
    2025, c’est l’année de la gloire !
    Link49 ! Personne ne peut le tester
    La légende est vivante, faut juste respecter !

    Même après des années, il est toujours TOP 1 sur Gkyo en nombre de vues, respect !
    killia posted the 12/05/2025 at 12:59 AM
    adamjensen posted the 12/05/2025 at 01:19 AM
    Excellent.
