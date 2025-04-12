profile
Forza Horizon 5
name : Forza Horizon 5
platform : PC
editor : Microsoft
developer : Playground Games
genre : course
multiplayer : oui (en ligne)
other versions : Xbox One - Xbox Series X
belmoncul
belmoncul
belmoncul > blog
Le problème avec Forza Horizon
Le problème c'est que où que tu roules sur la carte, t'es sur une autoroute

Toutes les routes sont larges (vides) et très peu sinueuses... du coup, si tu n'as pas un véhicule avec 1000 chevaux ben tu ne prends pas de plaisir parce que y a pas d'impression de vitesse, ni de challenge au final.

Tout est TROP casu, non pas dans la physique des voitures (comme The Crew) mais dans le monde ouvert.

Le problème de FH est donc son monde ouvert, trop axé sur la facilité. Le plaisir est instantané, oui car vite accessible, mais l'ennui s'installe très vite car TROP généreux, trop gentil avec le joueur quitte à perdre le challenge de l'expérience automobile.

À voir si Forza Horizon 6, avec plus de 5 ans de développement (contre 2 pour les précédents opus), aura pris le parti d'évoluer sur ce point... en proposant un monde plus complexe, des routes plus sinueuses, plus étroites et aussi plus vivantes. Un monde moins ennuyeux, quoi.
    posted the 12/04/2025 at 09:57 PM by belmoncul
    comments (4)
    parrain59 posted the 12/04/2025 at 11:02 PM
    Le problème c'est le monde ouvert comme dans tous les jeux de course
    wanda posted the 12/04/2025 at 11:13 PM
    (contre 2 pour les précédents opus)

    Il est absolument impossible de produire un jeu de cet acabit en seulement 2 ans. En l'occurrence après de simples recherches, la production s'est étalée sur 5 ans, et la phase de développement sur 3 ans, presque 4.
    chucksly posted the 12/04/2025 at 11:31 PM
    Même si j'adore la licence je doit reconnaître les même points négatif, à part peut les routes (vide) si tu parle de véhicules sur la route il faut un juste milieu car un trafic trop dense pourrais nuir à l'expérience "Horizon"
    cail2 posted the 12/04/2025 at 11:37 PM
    Ca dépend ce que tu cherches à faire dans le monde : si par exemple tu veux taper le million de point de figures, une voiture trop puissante ne t'aidera pas, il vaut mieux miser sur une voiture à forte accélération et qui dérape bien. Idem pour découvrir certains bonus, une voiture trop puissante te fera passer devant sans le voir.
    Et franchement les défis hebdos aident à découvrir des perles insoupçonnées ou t'invitent à essayer une custo qui transfigure une voiture.
    Et c'est vrai que le jeu est casu mais encore une fois, les défis hebdo (genre zone de vitesse) te suggèrent d'essayer plusieurs voitures pour trouver la plus adaptée au tracé.
    Après il y a des caisses cheatées de ouf (la GT3 RS Forza Edition ou encore la 918 Spyder) mais ça reste jouissif globalement.
    Et je rejoins wanda , FH4 s'est pas fait en 2 ans (le 3 non plus je pense), entre le monde à batir, les tracés de courses à valider / polisher pour les différents véhicules, les licences des DLC à négocier et j'en passe...
