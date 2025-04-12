Le problème c'est que où que tu roules sur la carte, t'es sur une autoroute
Toutes les routes sont larges (vides) et très peu sinueuses... du coup, si tu n'as pas un véhicule avec 1000 chevaux ben tu ne prends pas de plaisir parce que y a pas d'impression de vitesse, ni de challenge au final.
Tout est TROP casu, non pas dans la physique des voitures (comme The Crew) mais dans le monde ouvert.
Le problème de FH est donc son monde ouvert, trop axé sur la facilité. Le plaisir est instantané, oui car vite accessible, mais l'ennui s'installe très vite car TROP généreux, trop gentil avec le joueur quitte à perdre le challenge de l'expérience automobile.
À voir si Forza Horizon 6, avec plus de 5 ans de développement (contre 2 pour les précédents opus), aura pris le parti d'évoluer sur ce point... en proposant un monde plus complexe, des routes plus sinueuses, plus étroites et aussi plus vivantes. Un monde moins ennuyeux, quoi.
posted the 12/04/2025 at 09:57 PM by belmoncul
Il est absolument impossible de produire un jeu de cet acabit en seulement 2 ans. En l'occurrence après de simples recherches, la production s'est étalée sur 5 ans, et la phase de développement sur 3 ans, presque 4.
Et franchement les défis hebdos aident à découvrir des perles insoupçonnées ou t'invitent à essayer une custo qui transfigure une voiture.
Et c'est vrai que le jeu est casu mais encore une fois, les défis hebdo (genre zone de vitesse) te suggèrent d'essayer plusieurs voitures pour trouver la plus adaptée au tracé.
Après il y a des caisses cheatées de ouf (la GT3 RS Forza Edition ou encore la 918 Spyder) mais ça reste jouissif globalement.
Et je rejoins wanda , FH4 s'est pas fait en 2 ans (le 3 non plus je pense), entre le monde à batir, les tracés de courses à valider / polisher pour les différents véhicules, les licences des DLC à négocier et j'en passe...