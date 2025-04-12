Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Ghost of Yotei
10
Likers
name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
475
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18695
visites since opening : 31681596
link49 > blog
[Ps5] Toutes les sorties majeures sur PS5 de ces 5 dernières années !


PlayStation Japon a publié une chronologie de toutes les sorties majeures sur PS5 de ces 5 dernières années ! Genki_JPN aurais aimé voir plus de jeux développés par PlayStation, mais dans l’ensemble, il pense que c’est une excellente console jusqu’à présent, à son avis. Voici la chronologie :



Source : https://x.com/Genki_JPN
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/04/2025 at 07:01 AM by link49
    comments (26)
    yukilin posted the 12/04/2025 at 07:28 AM
    Ça reste une bonne console avec un catalogue globalement correct et suffisamment attirant. Mais si je compare avec les autres Playstation, je trouve que c'est la moins intéressante en terme de jeux néanmoins.
    link49 posted the 12/04/2025 at 07:38 AM
    yukilin Entièrement d'accord. Trop peu de gros jeux exclusif pour moi, c'est ma moins bonne console de Sony à ce jour. A voir s'ils se rattrapent avec la ps5, sinon, je lâche l'affaire PS et je ne prend plus leur console.
    taiko posted the 12/04/2025 at 07:44 AM
    C'est vraiment une génération catastrophique.
    yukilin posted the 12/04/2025 at 07:54 AM
    link49 : Je comprends. Il y a des chances que la PS5 soit aussi la dernière gen sony que je prenne.
    Ça dépendra de plusieurs facteurs dont les jeux pour la suite.
    midomashakil posted the 12/04/2025 at 07:55 AM
    presque tt les studio sony n'ont pas sorti un jeux exclu new gen a part insomiac ... et kelke titre.. en comparaison avec la même periode ps4 c'etait la gloire
    onsentapedequijesuis posted the 12/04/2025 at 08:04 AM
    La moitié des jeux de leur liste est sur Ps4, l'autre est multisupport. Triste génération.
    La PS6 ça sera sans moi, je vais rester sur Switch 2 et éventuellement Steam Machine.
    gasmok2 posted the 12/04/2025 at 08:11 AM
    taiko midomashakil
    Quand je dis la même chose que vous les gars, ça me saute à la gorge et on me dit que la console a plein de jeux...
    Ok la quantité est là mais sans tous les studios Sony ça manque totalement de flamboyance comparé même avec l'ère PS4, ou les budgets commençaient a bien augmenter.
    Il y a Insomniac quoi et dans une moindre mesure Sucker Punch.
    Ce que je retiens c'est AstroBot qui lui est excellent.

    Heureusement que Sony a les tiers pour nourrir sa machine.....
    ça me rappelle ce qu'on disait sur Xbox avant les rachats...
    djfab posted the 12/04/2025 at 08:21 AM
    onsentapedequijesuis : "La moitié des jeux de leur liste est sur Ps4, l'autre est multisupport. Triste génération." : et alors ? Les jeux en question sont mauvais !??? "et éventuellement Steam Machine" : parce que t'auras plus de grosses exclus sur steam machine ??
    link49 posted the 12/04/2025 at 08:22 AM
    yukilin Je vais voir comment ils gèrent la fin de la Ps5. Ca sera déterminant dans mon achat ou non de la Ps6.
    jenicris posted the 12/04/2025 at 08:25 AM
    Il manque certains first party chez Sony pas encore sortie comme Intergalactic et le prochain Santa Monica, les temps de dev actuellement n'arrange rien et Bend et Bluepoint qui ont vu leur GaaS annulé sont la plus grande déception pour cette gen. Après si on prend l'ensemble de la ludothèque elle est de très bonne qualité
    Actuellement c'est objectivement la meilleure ludothèque du marché et elle va grandement s'améliorer au vu de ce qui arrive dessus.
    La prochaine gen sera sûrement encore pire au passage. On le voit déjà avec la première année de la Switch 2 qui niveau jeu n'arrive pas a la cheville de celle la Switch a l'époque. Quelle déception la Switch 2 du coup.
    Cette gen comme certains disent...ok
    Les 3 constructeurs mais vraiment si on est un temps sois peu objectif sont en dessous des générations passés a tous les niveaux.
    Heureusement les tiers sont là et du coup je déborde de jeux. Les quelques first en plus c'est du bonus.
    onsentapedequijesuis posted the 12/04/2025 at 08:29 AM
    djfab Je ne remets pas la qualité des jeux en cause.
    Mais l'identité de la console. On pourrait prendre la même image et remplacer la PS5 avec une photo de SteamDeck. Après chacun ses attentes, si tu t'es éclaté sur la PS5 tant mieux.
    La majorité des ventes de jeux depuis la PS3 c'est du multiplateforme, elle tendait déjà pour un "simple" support de jeu.
    djfab posted the 12/04/2025 at 08:30 AM
    Link49 onsentapedequijesuis yukilin : si vous aimez les jeux Playstation Studio, vous achetez la PS6, c'est simple ! Genre vous avez un doute sur la qualité des prochains Naughty Dogs, Santa Monica, Insomniac, Team Astro, etc ?? Faut juste être conscient que ça prend plus de temps pour faire un jeu !
    djfab posted the 12/04/2025 at 08:32 AM
    onsentapedequijesuis : donc ça t'embête que les jeux PS Studio sortent sur PC, c'est tout. Moi je m'en tape complètement, surtout qu'ils sortent 2 ans après.
    neetsen posted the 12/04/2025 at 08:33 AM
    yukilin tout à fait vrai

    Sony préfère garder un public déjà fidélisé à renfort de remaster, remake, suite, copie de concept déjà rentable, plutôt que de prendre des risque pour séduire un public plus large
    link49 posted the 12/04/2025 at 08:33 AM
    djfab Oui, mais si c'est pour me retrouver avec peu de jeu, dont du plus en plus sortiront sur PC, je vois plus l'intérêt d'investir dans une console sony à l'avenir. Cette génération Ps5 est pour moi pas glorieuse du tout.
    djfab posted the 12/04/2025 at 08:35 AM
    Link49 : pourquoi, tu joues aussi sur PC ? Si oui, ça ne te dérange pas d'attendre 2 ans ?
    link49 posted the 12/04/2025 at 08:37 AM
    djfab Ca ne me dérange pas. Il y a des jeux, j'attends qu'ils sortent sur Switch 2 bien après avant de les prendre. Aucun souci de ce côté là pour moi.
    djfab posted the 12/04/2025 at 08:46 AM
    Link49 : mais tu n’as pas de pc, donc tu ne pourrais plus faire les first party futurs. Et il y aura du lourd. Donc tu n’aimes pas vraiment les jeux Sony.
    hyoga57 posted the 12/04/2025 at 08:50 AM
    link49 En même temps ne le prend pas mal, mais tu n’as jamais réellement donné une chance aux consoles Sony.

    Les acheter ne suffit pas. Regarde les jeux tiers, auparavant tu les prenait sur Xbox, puis sur Switch. Mais sur PlayStation tu ne prenais que les jeux first-party.

    C’est impossible aujourd’hui et ce qu'importe le support de se contenter uniquement de jeux maison.

    Je suis dans le même cas que toi avec Nintendo je précise, d’où le fait que la Switch 2 je ne l’achèterais jamais. Et que les titres Nintendo en dehors de Xenoblade me déçoivent depuis la fin de la Wii.
    link49 posted the 12/04/2025 at 08:54 AM
    djfab Première nouvelle, je ne savais pas que je n'avais pas de PC, un PC récent en plus.

    hyoga57 Pourtant sur PS4, j'avais largement de quoi faire, rien qu'avec les exclus. Pas sur Ps5...
    djfab posted the 12/04/2025 at 09:00 AM
    link49 : mais tu n’y joues pas, c ce que je voulais dire. Si ?
    link49 posted the 12/04/2025 at 09:04 AM
    djfab Non, mais je pourrais.

    Après, ce n'est que mon avis, Sony a foirer pour le moment sa génération Ps3, tout comme Microsoft celle de la Series, et Nintendo celle de la WiiU.
    akinen posted the 12/04/2025 at 09:10 AM
    Jeux plus qualitatifs à la durée de vie 2, 3, 4 voir 5 fois plus longue que leurs ancêtres.

    sonilka posted the 12/04/2025 at 09:10 AM
    Article intéressant n'est ce pas ? Vivement le prochain en cyrillique
    yukilin posted the 12/04/2025 at 09:17 AM
    djfab : j'achète une console parce que j'ai suffisamment de jeux (entre autre) qui m'intéresse, que ça soit des first ou pas. De manière générale a deux exceptions près actuelles (Horizon et Uncharted) je ne suis pas un grand fan des licences Playstation.
    Après ils peuvent produire de nouveaux jeux intéressants donc c'est à ce titre aussi que j'attends de voir.
    Il y a aussi le fait que jai 35 ans de jeux vidéos derrière moi et aujourd'hui les creations ont de plus en plus de mal à me passionner. Surtout les AAA. Même certaines licences de coeur comme Resident Evil ne me donnent plus envie.
    Je verrai donc ce que sera l'avenir quand on y sera avec suffisamment d'éléments pour que je me positionne sur mon choix.
    evasnake posted the 12/04/2025 at 09:31 AM
    C'est trop compliqué de demander un article en français et non en japonais?

    Sinon, oui, pire génération de salon pour Sony (seule la Vita fait pire en termes de jeux). Merci à Microsoft d'avoir sauvé la PS5 en sortant ses jeux dessus.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo