PlayStation Japon a publié une chronologie de toutes les sorties majeures sur PS5 de ces 5 dernières années ! Genki_JPN aurais aimé voir plus de jeux développés par PlayStation, mais dans l’ensemble, il pense que c’est une excellente console jusqu’à présent, à son avis. Voici la chronologie :
Ça dépendra de plusieurs facteurs dont les jeux pour la suite.
La PS6 ça sera sans moi, je vais rester sur Switch 2 et éventuellement Steam Machine.
Quand je dis la même chose que vous les gars, ça me saute à la gorge et on me dit que la console a plein de jeux...
Ok la quantité est là mais sans tous les studios Sony ça manque totalement de flamboyance comparé même avec l'ère PS4, ou les budgets commençaient a bien augmenter.
Il y a Insomniac quoi et dans une moindre mesure Sucker Punch.
Ce que je retiens c'est AstroBot qui lui est excellent.
Heureusement que Sony a les tiers pour nourrir sa machine.....
ça me rappelle ce qu'on disait sur Xbox avant les rachats...
Actuellement c'est objectivement la meilleure ludothèque du marché et elle va grandement s'améliorer au vu de ce qui arrive dessus.
La prochaine gen sera sûrement encore pire au passage. On le voit déjà avec la première année de la Switch 2 qui niveau jeu n'arrive pas a la cheville de celle la Switch a l'époque. Quelle déception la Switch 2 du coup.
Cette gen comme certains disent...ok
Les 3 constructeurs mais vraiment si on est un temps sois peu objectif sont en dessous des générations passés a tous les niveaux.
Heureusement les tiers sont là et du coup je déborde de jeux. Les quelques first en plus c'est du bonus.
Mais l'identité de la console. On pourrait prendre la même image et remplacer la PS5 avec une photo de SteamDeck. Après chacun ses attentes, si tu t'es éclaté sur la PS5 tant mieux.
La majorité des ventes de jeux depuis la PS3 c'est du multiplateforme, elle tendait déjà pour un "simple" support de jeu.
Sony préfère garder un public déjà fidélisé à renfort de remaster, remake, suite, copie de concept déjà rentable, plutôt que de prendre des risque pour séduire un public plus large
Les acheter ne suffit pas. Regarde les jeux tiers, auparavant tu les prenait sur Xbox, puis sur Switch. Mais sur PlayStation tu ne prenais que les jeux first-party.
C’est impossible aujourd’hui et ce qu'importe le support de se contenter uniquement de jeux maison.
Je suis dans le même cas que toi avec Nintendo je précise, d’où le fait que la Switch 2 je ne l’achèterais jamais. Et que les titres Nintendo en dehors de Xenoblade me déçoivent depuis la fin de la Wii.
hyoga57 Pourtant sur PS4, j'avais largement de quoi faire, rien qu'avec les exclus. Pas sur Ps5...
Après, ce n'est que mon avis, Sony a foirer pour le moment sa génération Ps3, tout comme Microsoft celle de la Series, et Nintendo celle de la WiiU.
Après ils peuvent produire de nouveaux jeux intéressants donc c'est à ce titre aussi que j'attends de voir.
Il y a aussi le fait que jai 35 ans de jeux vidéos derrière moi et aujourd'hui les creations ont de plus en plus de mal à me passionner. Surtout les AAA. Même certaines licences de coeur comme Resident Evil ne me donnent plus envie.
Je verrai donc ce que sera l'avenir quand on y sera avec suffisamment d'éléments pour que je me positionne sur mon choix.
Sinon, oui, pire génération de salon pour Sony (seule la Vita fait pire en termes de jeux). Merci à Microsoft d'avoir sauvé la PS5 en sortant ses jeux dessus.