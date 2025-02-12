Ce titre cross-générationnel, dont nous savions depuis le début, allait marquer les esprits sur Switch 2, tirant pleinement parti des performances améliorées de la nouvelle console pour une aventure spatiale inoubliable. La question est : qu'en est-il de la qualité ?
Nos amis de Digital Foundry sont là pour répondre à cette question. Dans la vidéo ci-dessus, leurs experts techniques analysent en détail les performances du jeu, et vous trouverez ci-dessous un compte rendu complet. Alors, plongeons-nous dans le vif du sujet.
Commençons par les graphismes : Digital Foundry affirme que le jeu est « absolument magnifique ». Avec des reflets nets sur la visière, des gouttes de pluie et la lumière filtrant à travers les fissures, le jeu regorge de détails comme jamais auparavant, et le résultat est tout simplement époustouflant.
En termes de performances, comme vous le savez, Metroid Prime 4 propose deux options : « Performance » et « Qualité ». Cependant, d'après Digital Foundry, la réalité est un peu plus nuancée. En mode Qualité, le cadre de la visière et l'image principale semblent être rendus séparément. Si l'ensemble de l'image affichée « apparaît généralement comme une image 4K native », elle reste en 1440p (1080p en mode portable). La netteté est néanmoins optimale, Digital Foundry la qualifiant même de « meilleure qualité d'image vue sur Switch 2 pour un jeu Nintendo ». Le mode « Performance » réduit la résolution à 1080p (720p en mode portable), ce qui adoucit légèrement l'image. Cela dit, le rendu reste suffisamment net et est nettement supérieur à celui de Metroid Prime Remastered sur Switch 1.
Mais qu'en est-il de la framerate? Bonne nouvelle : la promesse des 120 images par seconde (dans le mode concerné) est tenue, avec un taux de rafraîchissement constant et stable, hormis quelques rares et infimes baisses lors des déplacements dans le monde ouvert. Et oui, la même fluidité est assurée en mode 60 images par seconde.
La fonctionnalité véritablement époustouflante, selon DF, est le HDR, qui se positionne comme « l'une des plus belles présentations HDR que j'aie vues depuis des années, rivalisant avec les meilleures ». Attendez-vous donc à des contrastes saisissants et à des ombres profondes en mode téléviseur. En revanche, le mode portable n'offre pas la même qualité, l'écran natif de la Switch 2 ne pouvant suivre. Enfin, les temps de chargement sont optimaux, et l'ouverture des portes est particulièrement rapide par rapport aux opus précédents.
beyondgood074 pas plus que d'autre, qui défendent une consoles avec peu de first party....va justifier ton choix, si ce n'est réellement la marque et non les jeux qui définissent leur choix.
Mince...comme ce qui compte le plus pour les fans de Nintendo c'est le gameplay, ils doivent vraiment être déçus
kisukesan
La méthode Coué qui va tourner à plein régime
une console de jeux qui me mets mal à l'aise
Vous ne pouvez pas juste apprécier un jeu hors constructeur, éditeur.. Juste apprécier un jeu pour ce qu'il est.
Être "pro" jeux en somme. C'est triste à voir, je commente rarement à cause de tout ça, j'ai 45a je suis trop vieux pour... :fatigué:
Celui qui a validé et poussé une idée pareil il va se faire tirer les oreilles..
M'enfin les tiers font bien mieux...
On va éviter de congratuler la tech d'un jeu qui a 20 ans de retard. Digital foundry ou non.
Heureusement avec l'age théoriquement on a tendance à lacher du lest concernant ces frustrations passagères. Faut que jeunesse se fasse
On dirait que Nintendo c'est tes chiottes.
Toujours à poser ta pêche.
J'essaie de pas trop me spoiler cela dit
comme quoi il n'y a pas que des trolls sur ce site,
il y a aussi des poètes