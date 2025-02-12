Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Metroid Prime 4 Beyond
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
link49
link49
[Metroid Prime 4] Digital Foundry : L'un des plus beaux jeux sur Switch 2


Ce titre cross-générationnel, dont nous savions depuis le début, allait marquer les esprits sur Switch 2, tirant pleinement parti des performances améliorées de la nouvelle console pour une aventure spatiale inoubliable. La question est : qu'en est-il de la qualité ?

Nos amis de Digital Foundry sont là pour répondre à cette question. Dans la vidéo ci-dessus, leurs experts techniques analysent en détail les performances du jeu, et vous trouverez ci-dessous un compte rendu complet. Alors, plongeons-nous dans le vif du sujet.



Commençons par les graphismes : Digital Foundry affirme que le jeu est « absolument magnifique ». Avec des reflets nets sur la visière, des gouttes de pluie et la lumière filtrant à travers les fissures, le jeu regorge de détails comme jamais auparavant, et le résultat est tout simplement époustouflant.

En termes de performances, comme vous le savez, Metroid Prime 4 propose deux options : « Performance » et « Qualité ». Cependant, d'après Digital Foundry, la réalité est un peu plus nuancée. En mode Qualité, le cadre de la visière et l'image principale semblent être rendus séparément. Si l'ensemble de l'image affichée « apparaît généralement comme une image 4K native », elle reste en 1440p (1080p en mode portable). La netteté est néanmoins optimale, Digital Foundry la qualifiant même de « meilleure qualité d'image vue sur Switch 2 pour un jeu Nintendo ». Le mode « Performance » réduit la résolution à 1080p (720p en mode portable), ce qui adoucit légèrement l'image. Cela dit, le rendu reste suffisamment net et est nettement supérieur à celui de Metroid Prime Remastered sur Switch 1.

Mais qu'en est-il de la framerate? Bonne nouvelle : la promesse des 120 images par seconde (dans le mode concerné) est tenue, avec un taux de rafraîchissement constant et stable, hormis quelques rares et infimes baisses lors des déplacements dans le monde ouvert. Et oui, la même fluidité est assurée en mode 60 images par seconde.

La fonctionnalité véritablement époustouflante, selon DF, est le HDR, qui se positionne comme « l'une des plus belles présentations HDR que j'aie vues depuis des années, rivalisant avec les meilleures ». Attendez-vous donc à des contrastes saisissants et à des ombres profondes en mode téléviseur. En revanche, le mode portable n'offre pas la même qualité, l'écran natif de la Switch 2 ne pouvant suivre. Enfin, les temps de chargement sont optimaux, et l'ouverture des portes est particulièrement rapide par rapport aux opus précédents.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/12/one-of-the-best-looking-games-on-switch-2-digital-foundry-dives-into-metroid-prime-4/
    kisukesan, mercure7, roivas, elcidfx
    posted the 12/02/2025 at 07:00 PM by link49
    comments (26)
    beyondgood074 posted the 12/02/2025 at 07:06 PM
    Etre aussi fanatique après toutes ces années malgré les hauts et les bas, faut quand même applaudir la performance, on peut pas te retirer ça Link!
    cyr posted the 12/02/2025 at 07:13 PM
    Vivement 2026. Probablement janvier.


    beyondgood074 pas plus que d'autre, qui défendent une consoles avec peu de first party....va justifier ton choix, si ce n'est réellement la marque et non les jeux qui définissent leur choix.
    kisukesan posted the 12/02/2025 at 07:31 PM
    Et bien on va aller à contre courant des rageux du site, ça fait un bail que je suis sur le site et j'apprécie les membres qui sont là pour partager un certain enthousiasme concernant ce hobby ! Merci !
    micheljackson posted the 12/02/2025 at 07:33 PM
    En gros ce jeu n'a pour lui que ses graphismes et sa technique...

    Mince...comme ce qui compte le plus pour les fans de Nintendo c'est le gameplay, ils doivent vraiment être déçus

    kisukesan
    La méthode Coué qui va tourner à plein régime
    nicolasgourry posted the 12/02/2025 at 07:37 PM
    micheljackson et le gameplay ce qui est le plus important dans un jeu.
    mercure7 posted the 12/02/2025 at 07:43 PM
    La Switch 1 a encore de beaux jours devant elle donc !
    kratoszeus posted the 12/02/2025 at 07:44 PM
    Le passage a 11 min dans le désert => back to PS 2 !
    torotoro59 posted the 12/02/2025 at 07:50 PM
    cyr moi c'est plutôt de voir des trentes/ quarantenaires "" défendre ""
    une console de jeux qui me mets mal à l'aise

    Vous ne pouvez pas juste apprécier un jeu hors constructeur, éditeur.. Juste apprécier un jeu pour ce qu'il est.

    Être "pro" jeux en somme. C'est triste à voir, je commente rarement à cause de tout ça, j'ai 45a je suis trop vieux pour... :fatigué:
    51love posted the 12/02/2025 at 07:51 PM
    kratoszeus horrible ce desert, dommage parce que le reste est globalement tres agréable visuellement a defaut d'etre techniquement au top, c'est fin, c'est travaillé, y'a du boulot, mais ce putain de desert genérique aussi laid que inutile visiblement...

    Celui qui a validé et poussé une idée pareil il va se faire tirer les oreilles..
    jenicris posted the 12/02/2025 at 07:51 PM
    C'est surtout la DA qui est belle, techniquement mouais
    gat posted the 12/02/2025 at 07:56 PM
    torotoro59 Tu perds ton temps mon ami
    kratoszeus posted the 12/02/2025 at 07:56 PM
    51love ah oui ce désert les gars ils ont mis une texture de sable sur 10km carré et voila mdr c est vrai que ca casse tout par rapport au reste
    kisukesan posted the 12/02/2025 at 07:59 PM
    torotoro59 pareil, team quarantenaire et voir parfois les mêmes s'engueuler pour défendre leur constructeur favori, ça fatigue
    gat posted the 12/02/2025 at 08:16 PM
    51love Tu te fous de sa gueule (à raison) vu que c’est un pro-S mais honnêtement, le jeu semble avoir la tronche d’un titre PS360 remasterisé à fond les ballons par rapport aux capacités de la Switch 2. Ouep au niveau de la DA, il semble trouver sa place mais bordel, d’après les vidéos sorties, c’est loin d’être la folie furieuse comme dirait l’autre..
    torotoro59 posted the 12/02/2025 at 08:20 PM
    gat kisukesan J'aurai essayé
    taiko posted the 12/02/2025 at 08:26 PM
    Un des plus beaux titres sur switch2... C'est pas compliqué pour Nintendo.
    M'enfin les tiers font bien mieux...

    On va éviter de congratuler la tech d'un jeu qui a 20 ans de retard. Digital foundry ou non.
    kinectical posted the 12/02/2025 at 08:31 PM
    J’suis venu ici pour les commentaire et je suis pas déçu POPCORNNNNN
    zekk posted the 12/02/2025 at 08:33 PM
    kinectical va voir l'article avec les tests alors
    elendil22 posted the 12/02/2025 at 08:57 PM
    C'est toujours amusant d'observer les gens qui critiquent les choses qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas se payer ( je ne critique pas ). Plutôt que de se concentrer sur ce qu'ils ont ou aiment, les gens ont souvent cette facheuse tendance à denigrer pour se rassurer.
    Heureusement avec l'age théoriquement on a tendance à lacher du lest concernant ces frustrations passagères. Faut que jeunesse se fasse
    pastorius1 posted the 12/02/2025 at 09:03 PM
    T'es encore là toi...micheljackson
    On dirait que Nintendo c'est tes chiottes.
    Toujours à poser ta pêche.
    ouroboros4 posted the 12/02/2025 at 09:06 PM
    micheljackson triste mais vrai
    fdestroyer posted the 12/02/2025 at 10:08 PM
    Techniquement c'est correct, mais ça brille par la DA à ce que je vois sur leur test.

    J'essaie de pas trop me spoiler cela dit
    taiko posted the 12/02/2025 at 10:08 PM
    elendil22 n'importe quoi... Attaque passive agressive à 2 balles.
    micheljackson posted the 12/02/2025 at 10:11 PM
    pastorius1
    comme quoi il n'y a pas que des trolls sur ce site,
    il y a aussi des poètes
    walterwhite posted the 12/02/2025 at 10:24 PM
    On dirait un jeu smartphone, ça fait pas du tout rêver.
    alucardhellsing posted the 12/02/2025 at 10:25 PM
    day one pour moi
