Les premiers jeux first-party sont à peu près comparables entre la Switch 1 et la Switch 2 jusqu'à présent. Cependant, ce qui est énormément différent, c'est le nombre et, surtout, la qualité des gros jeux third-party. Alors qu'on pouvait s'attendre à ce que le support third-party de la Switch 2 soit correct, certainement meilleur que celui de la Switch 1, on ne s'attendait honnêtement pas à ce que ce soit comme ça.
La plupart de ceux-ci sont soit déjà sortis ci-dessus, soit ont une date concrète dans les prochains mois, et presque tous sortiront au cours de la première année complète de la Switch 2. C'est un peu dingue pour une console Nintendo.
(Et cela n'inclut même pas les franchises sportives annuelles, les choses auxquelles on s'attend toujours sur la Switch comme Sonic, Bob l'éponge, etc., ou les jeux fortement supposés comme Stellar Blade.)
Ce qui sera plus intéressant, c'est de voir s'ils continueront à sortir les jeux "à venir" et "en même temps" sur Switch 2.
La switch 2 a du FF, Yakuza, Hitman, Street VI, Star wars, AC... dès le début. Et vu les ventes, MS qui a quasiment lâché l'affaire avec la xbox, ça va continuer.
Maintenant vivement l'annonce du prochain Monolith, Mario 3D...
Là c'est un peu mieux en terme de qualité (même si, comme les jeux Ubisoft ici, ils essaient de rentabiliser des jeux qui se sont pas aussi bien vendus que prévu, comme Star Wars), mais ça reste le même principe : des jeux que logiquement tout le monde a déjà acheté, en version inférieure.
Donc on verra s'ils suivront pour les lancements "day one", car ressortir des titres "périmés", non, c'est pas nouveau du tout, la Wii avait eu également une nuée de jeux Ubisoft la première année, et des jeux "périmés" de la trempe de FF7R (ex : Resident Evil 4: Wii Edition, etc)
Et les tiers se jette sur la switch 2 parceque "la switch 1"",
comme il ne s'était pas jeté sur cette dernière parceque "la wiiu"..
pareil avec la wii
On verra sur la durée.
Ils adaptent beaucoup de jeu qu'ils n'ont pas pu développer sur la 1 a cause du matériel trop faible.
Finalement en nouveau jeu, le soutient n'est pas fou
A voir si c'est vrai..
Il y en a un peu plus, c'est un peu mieux en terme de qualité des titres portés, mais ça s'arrête là.
Ca doit pas se bousculer pour acheter une Switch 2 pour FF7R ou Star Wars Outlaws.
Et Hades 2, c'est exclue console seulement, et temporaire (avec l'early access pendant 1 an sur PC, autant te dire que la majorité des fans sont sur PC, surtout qu'il tourne sur des petites configs sans souci).
Pour le reste, Capcom a toujours été assez cool avec Nintendo (la Switch avait eu en exclusivité USF2 par exemple), rien d'étonnant qu'ils continuent leur bonne relation avec Nintendo.
Là, la qualité des jeux portés, ça s'explique surtout par le fait que les portages feignants doivent être assez simples, vu qu'on est pas sur une console aussi larguée que la Switch 1, donc au lieu d'avoir USF2, t'as SFV, au lieu des Lapins Crétins, t'as Star Wars / AC : Shadows, etc
Moi je le redis : faudra voir ce qu'il en sera des jeux "day one" de 2026, pas cette liste de jeux "osef", et pour le moment, c'est assez flou, soyons honnêtes.
Tout va dépendre, comme à CHAQUE FOIS qu'une console Nintendo sort, des ventes de cette première série de jeux tiers, et je doute fort que ça soit énorme, donc bon . ..
La console ne sort pas en même temps que la ps5 et la xbox. C'est une machine portable donc il y a du boulot en plus pour que ça tourne dessus parce que ce n'est évidemment pas la même puissance.
Je te dis pas non plus qu'elle fera tout tourner quand la ps6 sortira et quelle aura GTAVI, Onimusha, les jeux MS et cie.
Après on peut tout minimiser pour dire que les tiers sont là, mais que ça ne compte pas. Parce que ceci, parce que celà.
Le fait est que la switch 1 et 2 ont Dragon Quest, Final Fantasy, Resident evil, Monster Hunter, même un peu de fromsoftware, IO interactive, Falcom avec Ys et trails, Sega, Atlus, Vanillaware, une blinde de jeux indés dont les plus intéressants avec Silksong, Absolum et Hadès etc...
Alors oui, il n'y a pas tous les jeux multi, mais il y a largement de quoi jouer.
Maintenant, même si les ventes de la console commencent bien, attendons de voir la suite, là je suis d'accord. Surtout qu'il y a bien des surprises dans le monde du JV.
Bref, je m'arrête ici, on ne sera pas du même avis j'ai l'impression et c'est pas grave.
Littéralement.
Ici ta la version S2 de leur prochain RÉ qui prend clairement le lead dans la com, avec des amiibo street, le prochain MH stories et je serai pas étonné de voir pragmata ou onimusha
Après Capcom, je le redis, est souvent proche de Nintendo en comparaison d'autres tiers : tu as eu des RE Revelations sur 3DS, etc
On verra donc.
fiveagainstone Je ne minimise pas, je dis simplement que y a rien de bien surprenant pour le moment, à retrouver des jeux "un peu vieux" dont certains n'ont pas atteint les objectifs de vente (comme Star Wars), au lancement d'une console Nintendo. Ce qui est plus étonnant, c'est la qualité des jeux proposés, ça oui.
On sera d'accord sur le fait que c'est la suite qui va être intéressante, et pas les portages du lancement, dont la majorité se fiche, honnêtement.
Perso c'est fallout 4 que j'attends. Le premier fallout sur consoles Nintendo.
Bientôt les licences qui ne seront jamais sortie sur une consoles Nintendo vont être moins nombreuses.....