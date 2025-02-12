profile
[RUMEUR] AMD va augmenter les prix des processeurs Ryzen 9000 et plus anciens
Overclock3D rapporte qu'AMD a informé ses partenaires d'une hausse des prix des processeurs Ryzen série 9000 et des processeurs Ryzen plus anciens, applicable dès minuit. Cette modification concerne uniquement les processeurs et est indépendante des rumeurs précédentes concernant d'éventuelles augmentations de prix des cartes graphiques Radeon.


Le site précise que ces hausses ne sont pas liées au prix de la mémoire et n'ont aucun lien avec les récentes rumeurs d'augmentation des prix des cartes graphiques. Les ajustements exacts varieront selon les références et les régions, et AMD n'a fourni aucune explication publique, laissant place à des spéculations quant à des facteurs tels que le coût des plaquettes et de la fabrication.
Du côté des GPU, AMD n'a pas encore confirmé de nouvelle grille tarifaire pour les Radeon, mais les fabricants de cartes mères préparent déjà leurs clients à une hausse des prix l'année prochaine. Pour rappel, un représentant de PowerColor a récemment indiqué sur Reddit que les prix des GPU devraient augmenter après les fêtes de fin d'année et a conseillé à ceux qui envisagent une mise à niveau de profiter des offres en cours avant l'entrée en vigueur de ces hausses.


Mais aussu hausse de la RAM, hausse des GPU, retrait de certaines cartes milieu et bas de gamme du marchés...sûrement une future hausse de prix des 3 consoles...
https://videocardz.com/newz/amd-rumored-to-raise-ryzen-9000-and-older-cpu-prices-tonight
    comments (21)
    walterwhite posted the 12/02/2025 at 12:24 PM
    Il fait bon vivre d’être ou de devenir joueur PC décidément
    romgamer6859 posted the 12/02/2025 at 12:26 PM
    Abusé ça va coûter un bras.
    Déjà là avec la ram en DDR5 ça a bien monté.


    Soit les consoles sortent à 800 balles avec du cross gen pendant 5 ans soit les consoles sont repoussées non?
    jenicris posted the 12/02/2025 at 12:28 PM
    romgamer6859 c'est ce qu'a dit Kepler.
    En gros sois les constructeurs paye une blinde actuellement pour la next gen soit ils repoussent de un an ou deux.
    rocan posted the 12/02/2025 at 12:28 PM
    Sony et Xbox se fournissent auprès d'AMD c'est bien ça ?
    supasaiyajin posted the 12/02/2025 at 12:29 PM
    Franchement, c'est le bordel. Tout augmente et personne ne sait si ça va durer ou non. J'attendais justement le Black Friday pour me décider à changer mon PC et là, bim. Évidemment, j'imagine je suis loin d’être le seul dans cette situation. Et j'ai l'impression que tous ceux qui voulaient un PC pour la fin d'année se rabattent maintenant sur les anciennes générations, intel 12/13/14, Ryzen 5600, etc. Ils deviennent introuvables ou hors de prix. Je crois que je vais juste garder mon PC tout pourri et ma PS5 pour le moment. De toute façon, pour le peu que je joue sur PC, je peux bien attendre 1 an ou 2.
    jenicris posted the 12/02/2025 at 12:30 PM
    romgamer6859 c'est ce qu'a dit Kepler.
    En gros sois les constructeurs paye une blinde actuellement pour la next gen soit ils repoussent de un an ou deux.

    walterwhite ceux qui vont vouloir monter un gros PC gamer dans les semaines et mois a venir vont banquer sévère

    rocan oui mais Nvidia va également être impacter pour ces GPU a cause de l'IA
    romgamer6859 posted the 12/02/2025 at 12:41 PM
    jenicris j’ai vu les prix des pc ouais c’est fou, même pour une 5060…
    adamjensen posted the 12/02/2025 at 12:46 PM
    Heureusement, en tant que joueur PC, on est tranquille pendant pas mal d’années avant de devoir changer de config ou simplement de la faire évoluer.
    Et puis, le marché de l’occasion est là au cas où..
    Et cela durera peut-être moins longtemps que ce qu’ils essaient de nous faire croire.
    On verra bien avec le temps.
    Et pour ceux qui veulent monter un PC, Dealabs est votre meilleur ami, pour peu que vous connaissiez déjà les pièces qui vous intéressent.
    altendorf posted the 12/02/2025 at 12:47 PM
    Soit certains ont été malin en prenant un stock progressif avant la flambée des prix, soit tu vas douiller sévère
    zanpa posted the 12/02/2025 at 12:52 PM
    j'ai bien fait d'avoir changé ma config en avril dernier !
    tripy73 posted the 12/02/2025 at 01:02 PM
    En parlant d'augmentation de prix, selon l'estimation de Trendforce, le prix des consoles devrait aussi augmenter d'ici la 3ème trimestre 2026, en lien avec le tarif de la RAM et de la mémoire des SSD. Ils annoncent des augmentations de 23% pour la Switch 2, 36% pour la PS5 Pro et 42% pour la Xbox Series X 2to, bref si la tendance se confirme on va douiller et j'imagine pas ce que va donner la prochaine génération...
    thauvinho posted the 12/02/2025 at 01:15 PM
    Bien content d'avoir refresh mon pc à temps
    romgamer6859 posted the 12/02/2025 at 01:34 PM
    jenicris
    la série x va prendre combien encore? 50 ? 100?
    ravyxxs posted the 12/02/2025 at 01:42 PM
    Il va tout simplement falloir ou aller, c'est comme dire à un joueur console est-ce qu'il achète ses jeux chez Micromania

    Globalement il est plus facile de trouver des bons prix pour tout ce qui ne touche pas au GPU,car là, c'est plus chaud....
    sonilka posted the 12/02/2025 at 01:56 PM
    Ca sent encore la vague de scalpers qui va acheter des processeurs et de la RAM en masse pour les revendre plus chers derrière. Comme en 2020 avec les CG suite à la pandémie.
    cyr posted the 12/02/2025 at 01:56 PM
    tripy73 ben va falloir arrêter de changer de gen aussi souvent......
    A la limite, on se contente de cette gen pour les 20 prochaines années. On aura des jeux qui exploiteront le hardware un minimum....
    negan posted the 12/02/2025 at 02:20 PM
    Rigolé pas car tout va augmenter donc les composants des futures Next gen aussi.

    Et le prix c'est nous qui allons l'avoir dans le cul, il y a pas de moins baisé dans l'histoire on est tous baisé
    jenicris posted the 12/02/2025 at 02:25 PM
    romgamer6859 Switch 2, PS5, Xbox, les 3 vont se prendre une belle hausse malheureusement. Peu être pas au même moment a cause des stocks de RAM. Mais aucun constructeur va y échapper
    zephon posted the 12/02/2025 at 02:28 PM
    sonilka cyr (bon ptet pas 20 ans)
    shambala93 posted the 12/02/2025 at 02:29 PM
    Bien évidemment les consoles ne seront pas touchées à lire certains
    midomashakil posted the 12/02/2025 at 02:34 PM
    LOL prochainement une console avec un materiel de 2020 sera vendu a 1500 euro avec cette folie d'augmentation des prix
