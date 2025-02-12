Overclock3D rapporte qu'AMD a informé ses partenaires d'une hausse des prix des processeurs Ryzen série 9000 et des processeurs Ryzen plus anciens, applicable dès minuit. Cette modification concerne uniquement les processeurs et est indépendante des rumeurs précédentes concernant d'éventuelles augmentations de prix des cartes graphiques Radeon.
Le site précise que ces hausses ne sont pas liées au prix de la mémoire et n'ont aucun lien avec les récentes rumeurs d'augmentation des prix des cartes graphiques. Les ajustements exacts varieront selon les références et les régions, et AMD n'a fourni aucune explication publique, laissant place à des spéculations quant à des facteurs tels que le coût des plaquettes et de la fabrication.
Du côté des GPU, AMD n'a pas encore confirmé de nouvelle grille tarifaire pour les Radeon, mais les fabricants de cartes mères préparent déjà leurs clients à une hausse des prix l'année prochaine. Pour rappel, un représentant de PowerColor a récemment indiqué sur Reddit que les prix des GPU devraient augmenter après les fêtes de fin d'année et a conseillé à ceux qui envisagent une mise à niveau de profiter des offres en cours avant l'entrée en vigueur de ces hausses.
Mais aussu hausse de la RAM, hausse des GPU, retrait de certaines cartes milieu et bas de gamme du marchés...sûrement une future hausse de prix des 3 consoles...
posted the 12/02/2025 at 12:05 PM by jenicris
Déjà là avec la ram en DDR5 ça a bien monté.
Soit les consoles sortent à 800 balles avec du cross gen pendant 5 ans soit les consoles sont repoussées non?
En gros sois les constructeurs paye une blinde actuellement pour la next gen soit ils repoussent de un an ou deux.
walterwhite ceux qui vont vouloir monter un gros PC gamer dans les semaines et mois a venir vont banquer sévère
rocan oui mais Nvidia va également être impacter pour ces GPU a cause de l'IA
Et puis, le marché de l’occasion est là au cas où..
Et cela durera peut-être moins longtemps que ce qu’ils essaient de nous faire croire.
On verra bien avec le temps.
Et pour ceux qui veulent monter un PC, Dealabs est votre meilleur ami, pour peu que vous connaissiez déjà les pièces qui vous intéressent.
la série x va prendre combien encore? 50 ? 100?
Globalement il est plus facile de trouver des bons prix pour tout ce qui ne touche pas au GPU,car là, c'est plus chaud....
A la limite, on se contente de cette gen pour les 20 prochaines années. On aura des jeux qui exploiteront le hardware un minimum....
Et le prix c'est nous qui allons l'avoir dans le cul, il y a pas de moins baisé dans l'histoire on est tous baisé