Overclock3D rapporte qu'AMD a informé ses partenaires d'une hausse des prix des processeurs Ryzen série 9000 et des processeurs Ryzen plus anciens, applicable dès minuit. Cette modification concerne uniquement les processeurs et est indépendante des rumeurs précédentes concernant d'éventuelles augmentations de prix des cartes graphiques Radeon.

Le site précise que ces hausses ne sont pas liées au prix de la mémoire et n'ont aucun lien avec les récentes rumeurs d'augmentation des prix des cartes graphiques. Les ajustements exacts varieront selon les références et les régions, et AMD n'a fourni aucune explication publique, laissant place à des spéculations quant à des facteurs tels que le coût des plaquettes et de la fabrication.

Du côté des GPU, AMD n'a pas encore confirmé de nouvelle grille tarifaire pour les Radeon, mais les fabricants de cartes mères préparent déjà leurs clients à une hausse des prix l'année prochaine. Pour rappel, un représentant de PowerColor a récemment indiqué sur Reddit que les prix des GPU devraient augmenter après les fêtes de fin d'année et a conseillé à ceux qui envisagent une mise à niveau de profiter des offres en cours avant l'entrée en vigueur de ces hausses.

Mais aussu hausse de la RAM, hausse des GPU, retrait de certaines cartes milieu et bas de gamme du marchés...sûrement une future hausse de prix des 3 consoles...