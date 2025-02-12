accueil
shanks
PlayStation et son calendrier de l'Avent bien polémique
Jeux Video
Un avatar PSN par jour à débloquer sur le site officiel.
100% IA
Bon on va se dire qu'à un moment, ce sera partout pareil...
posted the 12/02/2025 at 07:08 AM by shanks
shanks
comments (27)
27
)
pimoody
posted
the 12/02/2025 at 07:12 AM
Surtout que quitte à utiliser l’ia autant en faire des jolies, travaillé, avec de la personnalité.
karbage
posted
the 12/02/2025 at 07:21 AM
C'est laid.
cyr
posted
the 12/02/2025 at 07:22 AM
En même temps.....quand tu vois leur pub ps5 au cinéma.....il te montre 0 seconde de jeux. Le thème de la pub n'a aucun rapport avec un jeux existant ou déjà annoncé........
Ça donne le sentiment, qu'au lieu de montrer spiderman.....ben eux voilà...
Franchement il faut s'accrocher en étant fan......
jeanouillz
posted
the 12/02/2025 at 07:26 AM
Niquer autant de ressources planétaires tout en prenant en otage le marché des cartes graphiques et des ram pour ce résultat...
Au bout d'un moment faut se réveiller sur la fraude qu'est cette merde d'IA
badeuh
posted
the 12/02/2025 at 07:30 AM
Perso, les avatars de l'an dernier ne m'avaient pas plus convaincus, après c'est la loterie qui donne un intérêt à l'événement.
wickette
posted
the 12/02/2025 at 07:31 AM
C’est tellement générique et fade
bladagun
posted
the 12/02/2025 at 07:41 AM
Ç'est honteux
nyseko
posted
the 12/02/2025 at 07:56 AM
Le premier a le viseur clairement non aligné avec le fusil, pour le 6ième, l'angle du revolver est clairement mauvais et les doigts sont mal positionnés.
Après pour le reste je dirais que ça va pour des avatars, ce n'est pas catastrophique non plus.
Le problème est surtout que désormais l'IA va être mal vue pour ce type d'image et que beaucoup de joueurs vont crier au scandale alors que concernant les images 3 et 4 par exemple, beaucoup de personnes auraient du mal à y reconnaître de l'IA.
kikoo31
posted
the 12/02/2025 at 07:56 AM
C est extrêmement degueulasse putain
:vomi:
ouken
posted
the 12/02/2025 at 08:01 AM
Mdr inutile et degeu
zekk
posted
the 12/02/2025 at 08:10 AM
ils ont pas du se faire chier avec leur prompt, c'est vraiment mauvais.
kurosu
posted
the 12/02/2025 at 08:21 AM
Beau ou pas, personne l'aurait mis sur son profil, déjà ceux de l'année dernière, osef total
Le problème ne vient pas de l'IA, tant que ça reste dans de la DA générique
churos45
posted
the 12/02/2025 at 08:22 AM
Dégueu
ducknsexe
posted
the 12/02/2025 at 08:23 AM
Make believe
liberty
posted
the 12/02/2025 at 08:26 AM
pimoody
ouai avec leurs licences en plus ça serait beaucoup plus passable
masharu
posted
the 12/02/2025 at 08:37 AM
Après les cryptobro avec les NFT et le play to earn, on a les AIbros maintenant...
oro
posted
the 12/02/2025 at 08:41 AM
jeanouillz
oui enfin l'IA c'est pas utilisé que dans le jeu vidéo et la génération d'image hein? pour le coup en recherche, médecine et ingénierie par exemple c'est utile. Après la j'avoue on est clairement sur un mauvais usage de l'IA, on dirait qu'ils ont pris des trucs sortis au pif.
Quand à la question de si ça vaut les ressources que ça coute, on peut se poser la question effectivement.
wanda
posted
the 12/02/2025 at 08:47 AM
Pour le coup, utilisant moi même l'IA générative de façon intense (FLUX & SD), je ne vois AUCUN détail qui justifie véritablement des soupçons quant à l'emploi de l'IA. (à l'exception du Day 7 qui semble avoir un 6 doigts à la main qui tient le flingue, mais c'est même pas flagrant)
C'est officiel ? Ou c'est encore une énième panique morale ?
tripy73
posted
the 12/02/2025 at 08:53 AM
Ça a clairement la gueule de merde générée par IA, que ce soit dans le style générique ou les erreurs flagrantes de design...
jeanouillz
: oui clairement, les entreprises sont en train de dépenser des milliards dans cette technologie, mais cette bulle va finir par éclater
comme le pense Micheal Burry
.
Quand tu vois par exemple que
MS va imposer leur IA sur Windows
alors qu'ils savent parfaitement que ça va faire de la merde, pas dur d'imaginer comment tout ça va finir et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres (vol de propriété intellectuelle, etc.).
Elle sera sûrement encore utilisée dans différents domaines, mais le retour sur investissement ne sera pas à la hauteur des attentes, ce qui va créer une nouvelle crise financière...
potion2swag
posted
the 12/02/2025 at 08:54 AM
de la bonne grosse merde.
roivas
posted
the 12/02/2025 at 09:01 AM
Ca engrange des millions, ça vire a tour de bras & c'est pas capable de se payer un vrai artiste pour une dizaine de portait. Il est beau notre avenir :/
guyllan
posted
the 12/02/2025 at 09:12 AM
C’est drôle comme on s’empresse systématiquement de juger les capacités de l’IA à partir des ratés qu’elle peut produire. Ce n'est qu'un outil, si son utilisateur est une brèle dénuée de sens artistique, il n'y aura pas non plus de miracle.
fdestroyer
posted
the 12/02/2025 at 09:16 AM
Mais comment c'est validé ce genre de truc ? Ya éas un mec qui s'est dit: woh les gars, ça va bad buzzer de fou votre merde en IA
akinen
posted
the 12/02/2025 at 09:20 AM
C’est fou de vendre un truc potentiellement généré par un algorithme libre d’accès.
Dire que beyond good & evil avait fait polémique pour la potentielle utilisation non rémunérée d’artwork de la fanbase.
Le monde a bien changé
kurosu
posted
the 12/02/2025 at 09:26 AM
akinen
c'est pas de la vente, mais juste des cadeaux quand tu participes à leur jeu de lotterie
sonilka
posted
the 12/02/2025 at 09:26 AM
Enième démonstration de la bêtise qui consume chaque jour les multinationales et la société dans laquelle on vit. Les types disposent d'une palanquée de licences et pourraient te sortir des avatars en lien avec (à l'instar de Nintendo qui te propose des avatars de ses licences chaque semaine dans le NSO) mais non ca préfère utiliser bêtement l'outil à la mode pour générer des trucs lambdas.
kikoo31
posted
the 12/02/2025 at 09:29 AM
jeanouillz
Si il y a moyen de faire de joli chose avec l IA là le mec s'est pas fait chier derrière ses prompt tout pourri
mais d'accord avec toi sur les ressources de la planete
wanda
t'es sérieux ça se voit à 1000 milliard de pourcent que c'est de l IA
t'es sur d'être un expert en prompt ?
car n importe qui le verrait
