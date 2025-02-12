Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Elden Ring
name : Elden Ring
platform : Switch 2
editor : Bandai Namco Games
developer : FromSoftware
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
[Elden Ring: Tarnished Edition] Nouvel aperçu de la version Switch 2


Il faudra peut-être patienter un peu plus longtemps que prévu avant de découvrir Elden Ring : Tarnished Edition dans toute sa splendeur sur Switch 2, mais le jeu continue de faire son apparition dans les salons du jeu vidéo du monde entier, nous offrant de nombreuses occasions de le voir en action.

La dernière session de jeu en date nous vient de la Milan Games Week 2025, où « Corey Da Flame » a capturé la vidéo par-dessus l'épaule que vous pouvez voir ci-dessus. Il s'agit de la même séquence d'introduction que nous avons déjà vue sur Switch 2 à plusieurs reprises, et un enregistrement hors écran n'est jamais la meilleure façon d'évaluer les performances, mais le résultat semble… moins terni que prévu.



Certes, ce n'est pas une version PS5, mais pour une version Switch 2, elle est vraiment très prometteuse. Leurs premières impressions du jeu en mode portable étaient plutôt mitigées, et même si les choses semblaient aller dans le bon sens lors de nos premiers aperçus sur téléviseur, les dernières images laissent penser que le jeu s'améliore encore.

Rien de plus, nous n'en aurons la certitude qu'à la sortie du jeu complet, prévue l'année prochaine – et nous ne disposons pas uniquement d'images prises par une personne. La sortie d'Elden Ring : Tarnished Edition est toujours prévue pour 2026, suite à la décision de FromSoftware de reporter le portage en octobre dernier.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/12/heres-another-look-at-elden-ring-running-on-switch-2/
    comments (10)
    cyr posted the 12/02/2025 at 05:57 AM
    Il. Voulais sans doute profiter des fêtes de fin d'année. Mais quand c'est pas fini, vaut mieux le reporter.
    cyr posted the 12/02/2025 at 05:59 AM
    Mais y a t'il un public sur switch2 pour ce jeux.....
    link49 posted the 12/02/2025 at 06:17 AM
    Cyr Je pense que le jeu se vendra bien, en fonction du format annoncé.
    pimoody posted the 12/02/2025 at 07:14 AM
    C’est surtout en portable que m’intéresserais de voir le rendu, c’est bien là l’intérêt de cette version.
    link49 posted the 12/02/2025 at 07:25 AM
    pimoody Pas faux, mais je pense pas que la communication se fera autour du mode portable.
    cyr posted the 12/02/2025 at 07:27 AM
    pimoody sur switch/switch2 l'intérêt c'est de jouer comme tu le veux.

    Il y a des gens qui joue en portable et docker, d'autre essentiellement en docker et enfin d'autre exclusivement en portable.

    Le mode salon est selon moi, plus pertinent.

    Pour ce type de jeux.

    J'attends farming simulator édition signature, et lui j'aimerais avoir des vidéos en mode portable...(j'ai la version xbox série, et y a rien a faire j'y joue pas car ce type de jeux, c'est mieux en portable )
    gamesebde3 posted the 12/02/2025 at 07:53 AM
    cyr
    Mon point de vue est qu'à partir du moment où la switch et la switch 2 sont des consoles hybrides, il n'y a plus lieu depuis 2017 de se questionner sur la présence d'un public pour tel ou tel type de jeux.
    La seule différence avec les concurrentes est une histoire de spécifications techniques, mais tous les jeux peuvent être portés dessus.
    hypermario posted the 12/02/2025 at 08:18 AM
    Moi perso je l'attends, et pourtant j'ai le steam deck. mais la possibilité de switché facilement du dock au nomade c'est ce qui fait de la switch 1/2 un Banger
    rocan posted the 12/02/2025 at 09:12 AM
    Je trouve le jeu bien amélioré comparé à septembre.
    sonilka posted the 12/02/2025 at 09:34 AM
    A ce rythme, FS va trouver le moyen de s'auto-concurrencer sur ce support en sortant Duskbloods et ER à quelques semaines d'intervalle
