Il faudra peut-être patienter un peu plus longtemps que prévu avant de découvrir Elden Ring : Tarnished Edition dans toute sa splendeur sur Switch 2, mais le jeu continue de faire son apparition dans les salons du jeu vidéo du monde entier, nous offrant de nombreuses occasions de le voir en action.
La dernière session de jeu en date nous vient de la Milan Games Week 2025, où « Corey Da Flame » a capturé la vidéo par-dessus l'épaule que vous pouvez voir ci-dessus. Il s'agit de la même séquence d'introduction que nous avons déjà vue sur Switch 2 à plusieurs reprises, et un enregistrement hors écran n'est jamais la meilleure façon d'évaluer les performances, mais le résultat semble… moins terni que prévu.
Certes, ce n'est pas une version PS5, mais pour une version Switch 2, elle est vraiment très prometteuse. Leurs premières impressions du jeu en mode portable étaient plutôt mitigées, et même si les choses semblaient aller dans le bon sens lors de nos premiers aperçus sur téléviseur, les dernières images laissent penser que le jeu s'améliore encore.
Rien de plus, nous n'en aurons la certitude qu'à la sortie du jeu complet, prévue l'année prochaine – et nous ne disposons pas uniquement d'images prises par une personne. La sortie d'Elden Ring : Tarnished Edition est toujours prévue pour 2026, suite à la décision de FromSoftware de reporter le portage en octobre dernier.
Il y a des gens qui joue en portable et docker, d'autre essentiellement en docker et enfin d'autre exclusivement en portable.
Le mode salon est selon moi, plus pertinent.
Pour ce type de jeux.
J'attends farming simulator édition signature, et lui j'aimerais avoir des vidéos en mode portable...(j'ai la version xbox série, et y a rien a faire j'y joue pas car ce type de jeux, c'est mieux en portable )
Mon point de vue est qu'à partir du moment où la switch et la switch 2 sont des consoles hybrides, il n'y a plus lieu depuis 2017 de se questionner sur la présence d'un public pour tel ou tel type de jeux.
La seule différence avec les concurrentes est une histoire de spécifications techniques, mais tous les jeux peuvent être portés dessus.