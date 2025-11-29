Ça y est !!! Après plusieurs jours de teasing sur la chaine, j'ai enfin l'honneur de vous présenter mon premier livre, qui comme son nom l'indique, décortique plus de 30 jeux cultes de l'Amstrad CPC, de Sapiens à Rick Dangerous, de Sorcery à Fruity Franck en passant par Bomb Jack.L'idée est ici de s'intéresser plus particulièrement aux développeurs de l'époque, et aux nombreuses anecdotes associées.J'espère vraiment que le résultat vous plaira ... pour ceux qui sont intéressés, les liens pour acheter le livre sont dans la description de la vidéo (les 2 éditions ont strictement le même contenu, ce qui change c'est la qualité du papier et le rendu des couleurs ...)