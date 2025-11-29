Génération Micros : les ordinateurs 8/16 bits.
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
jedi
16
Likes
Likers
jedi
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 191
visites since opening : 248232
jedi > blog
30 Jeux Cultes qui ont marqué l'Amstrad CPC
Ça y est !!! Après plusieurs jours de teasing sur la chaine, j'ai enfin l'honneur de vous présenter mon premier livre, qui comme son nom l'indique, décortique plus de 30 jeux cultes de l'Amstrad CPC, de Sapiens à Rick Dangerous, de Sorcery à Fruity Franck en passant par Bomb Jack.

L'idée est ici de s'intéresser plus particulièrement aux développeurs de l'époque, et aux nombreuses anecdotes associées.

J'espère vraiment que le résultat vous plaira ... pour ceux qui sont intéressés, les liens pour acheter le livre sont dans la description de la vidéo (les 2 éditions ont strictement le même contenu, ce qui change c'est la qualité du papier et le rendu des couleurs ...)

    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    nicolasgourry, solarr, kakakoleokuku
    posted the 11/29/2025 at 05:16 PM by jedi
    comments (4)
    mafacenligne posted the 11/29/2025 at 05:34 PM
    pour moi c'était surtout :
    - prohibition
    - billy la banlieue
    - sapiens
    - thanatos
    - orphées
    - les passagers du vent
    - bob winner
    etc ...
    defcon5 posted the 11/29/2025 at 05:52 PM
    C'est super, ce que tu as fait là !
    Vais être obligé de le prendre, un de ces 4
    solarr posted the 11/29/2025 at 05:53 PM
    Jedi Magnifique bravo pour l'effort. Et tes livres sortent à la bonne période

    J'ai joué à Fruity Frank, Commando, Barbarians, BombJack et GP500cc récemment.
    kakakoleokuku posted the 11/29/2025 at 06:56 PM
    Version premium , car l’âge d’or du cpc le vaut bien.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo