Les légendes se réunissent pour sauver la réalité de la présence obscure. Le combat débute dans Fortnite : Heure zéro, le 29 novembre à 20h (CET).Vous trouverez Fortnite : Heure zéro en jeu, dans la première rangée du menu Découvrir. Les portes ouvriront à 19h20 (CET) et l'événement commencera à 20h pour tous les joueurs. Il s'agit d'un événement unique.Durée de 30 min / musiques sous licence.Pour la saison 7:Kill Bill et Marty Mcfly dans la saison.Il n'y aura plus le bus de combat, on sera sur un Tsunami.Dès que le Chapitre Sept de Fortnite Battle Royale aura commencé le 29 novembre, tous les joueurs qui se seront connectés entre le 27 novembre à 15h (heure centrale européenne) et le 1er décembre à 15h (heure centrale européenne) recevront la tenue Yuki Yubari inspirée du Chapitre perdu : La vengeance de Yuki de Fortnite. Bingo !« La vengeance de Yuki » sera diffusé en avant-première dans Fortnite le 30 novembreLe réalisateur visionnaire Quentin Tarantino a rêvé d'un chapitre intitulé « La vengeance de Yuki » pour son film Kill Bill. Hélas, cette vision n'a jamais été portée sur grand écran. Plus de 20 ans plus tard, Tarantino et Epic s'unissent pour donner vie à cette histoire dans Fortnite. Créé grâce au moteur Unreal Engine et avec des modèles de personnages Fortnite, le chapitre perdu de Tarantino, « La Vengeance de Yuki », met en scène Uma Thurman.« La vengeance de Yuki » sera diffusé en avant-première dans Fortnite le 30 novembre à 20h (CET). Vous le trouverez dans la première rangée du menu Découvrir. Les portes ouvriront 30 minutes avant le début de la diffusion.Lisa (Black pink) sera dans le pass musique:Pour encore plus de LISA, rendez-vous dans la boutique : la tenue LISA (inspirée du style de son album Alter Ego), ainsi que les pistes musicales « Rockstar » et « New Woman » vous y attendent !