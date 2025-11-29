Mon PC commençant à se faire vieux, j'ai commencé à regarder le prix des configs... Bon bah ça ne sera pas pour tout de suite.Ayant déjà testé le jeu en streaming via Xbox et Playstation, j'ai été plutôt impressionné chez Sony, ça fonctionnait très bien tandis que chez Xbox j'avais souvent des soucis de qualité vidéo.Je saute le pas et je teste chez nVidia et son service Geforce Now en version ultime. Leur configuration embarque uneEt là... je suis bouche bée. J'ai pris les gros jeux du moment, Indiana Jones, Battlefield 6, Arc Raiders, Where Winds Meet. J'ai mis tous les potards à fond, 4K, Ray tracing etc. Tout fonctionne à merveille sans concession.Honnêtement je ne vois aucune différence avec un jeu en local, aucun artefact, aucun lag. Vraiment c'est parfait. Alors peut être qu'avec un écran/TV d'excellente qualité on pourrait voir une différence, c'est à vérifier.C'est ça qui m'a le plus impressionné !Je suis un gros joueur de Street Fighter donc au niveau du temps de réponse il me faut quelque chose de très carré. Et c'est pareil je ne vois aucune différence notable ! Je ne rate aucun de mes combos même en jouant en ligne, j'ai même un meilleur ping la plupart du temps.Je m'étais imaginé que pour les jeux solo ça faisait le taff et que pour les jeux multi se ne serait pas très viable, grossière erreur. Pour arriver à ce résultat, il faut savoir que le service propose plusieurs modes comme un mode cinématographique si on veut pousser tous les potards à fond et un mode compétition qui réduit la latence.22€ par mois, ça tombe à 18€ si on prend à l'année.Ca peut paraitre cher nan ?Une RTX 5080 coute en moyenne entre 1200€ et 2000€, allez on dit 1500€.Pour moi c'est vite vu, le prix est finalement très attractif, pas de maintenance, pas de panne, une consommation éléctrique moindre. Il faut également savoir que le service est limité à 100 heures par mois, bon faut déjà les faire.Si vous voulez plus d'info, cette vidéo résume bien le tout.