LET'S PLAY DÉTENTE : J'ai des voisins bizarres...
LET'S PLAY DETENTE
Salut la famille GK !

J'espère que vous avez la forme !

Je vous propose un petit let's play détente sur le jeu Who's at the door.

Une petite expérience horrifique qui marche plutôt bien surtout quand il faut aller ouvrir sa porte à des voisins chelou...

Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !


Des voisins bizarres...






BONUS


Let's play Resident Evil








Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
    posted the 11/29/2025 at 03:49 PM by ozyxp
