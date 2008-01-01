LET'S PLAY DETENTE
Salut la famille GK !
J'espère que vous avez la forme !
Je vous propose un petit let's play détente sur le jeu Who's at the door.
Une petite expérience horrifique qui marche plutôt bien surtout quand il faut aller ouvrir sa porte à des voisins chelou...
Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !
Des voisins bizarres...
BONUS
Let's play Resident Evil
Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
posted the 11/29/2025 at 03:49 PM by ozyxp