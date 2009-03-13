Je ne sais pas si ça a déjà été partagé, mais pour info,est désormais jouable jusqu’à 4 en ligne en mode campagne sur. Malgré quelques bugs, c’est franchement rigolo. Plutôt que de vous montrer une vidéo complète de l’aventure (que tout le monde connaît) je vous ai compilé quelques passages pour vous donner un aperçu (dont du).Bon visionnage.