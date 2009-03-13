- The King Forever -
Resident Evil 5
1
Likers
name : Resident Evil 5
platform : Xbox 360
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
european release date : 03/13/2009
us release date : 03/13/2009
japanese release date : 03/05/2009
other versions : PlayStation 3
official website : http://www.residentevil.com/
marchand2sable
52
Likes
Likers
marchand2sable
Resident Evil 5 : un mod permet de faire la campagne à 4 joueurs


Je ne sais pas si ça a déjà été partagé, mais pour info, Resident Evil 5 est désormais jouable jusqu’à 4 en ligne en mode campagne sur PC. Malgré quelques bugs, c’est franchement rigolo. Plutôt que de vous montrer une vidéo complète de l’aventure (que tout le monde connaît) je vous ai compilé quelques passages pour vous donner un aperçu (dont du Wesker).

Bon visionnage.


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=UgNlMzU1mzs


https://www.youtube.com/watch?v=UgNlMzU1mzs
    tags : resident evil resident evil 5 resident evil mod resident evil 9 resident evil requiem resident evil 9 leon resident evil requiem leon resident evil new mod resident evil 5 4 player mod resident evil 5 4 player story mod re5 new mod 4 player
    3
    Likes
    Who likes this ?
    link49, ozyxp, volran
    posted the 11/29/2025 at 03:20 PM by marchand2sable
    comments (2)
    ozyxp posted the 11/29/2025 at 03:50 PM
    Mec c'est incroyable ! Merci pour l'info c'est dispo ou ce fameux mod ?
    marchand2sable posted the 11/29/2025 at 04:10 PM
    ozyxp

    Ça va être trop compliqué à expliquer par écrit mais tu as un très bon tuto ici en anglais (totalement compréhensible) :

    https://www.youtube.com/watch?v=Vm08Hz6uuvA&t=1s .

    Attention certains chapitres de la campagne ne sont pas jouables à 4, comme la savane ou la plateforme pétrolière et j'en passe.
