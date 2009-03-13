Je ne sais pas si ça a déjà été partagé, mais pour info, Resident Evil 5 est désormais jouable jusqu’à 4 en ligne en mode campagne sur PC. Malgré quelques bugs, c’est franchement rigolo. Plutôt que de vous montrer une vidéo complète de l’aventure (que tout le monde connaît) je vous ai compilé quelques passages pour vous donner un aperçu (dont du Wesker).
Ça va être trop compliqué à expliquer par écrit mais tu as un très bon tuto ici en anglais (totalement compréhensible) :
https://www.youtube.com/watch?v=Vm08Hz6uuvA&t=1s .
Attention certains chapitres de la campagne ne sont pas jouables à 4, comme la savane ou la plateforme pétrolière et j'en passe.