Le PC du vil Pro-S commence à avoir fait son temps et il aimerait pouvoir en changer, ça tombe bien c'est le Black Friday.Vu qu'il continuera de porter allégeance à l’odieux Sony et à sa perfide PS5 pour cause de fuck le demat, son budget ne dépassera pas les 1000/1200 euros max ayant deja lâché un peu trop de deniers cette semaine.Aux fins connaisseurs, quel serait le meilleur PC deja monté (car pas envie de m’embêter) pour tenir tranquillement les prochaines années.Genre sur ce choix de configs sur