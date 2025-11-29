profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
guiguif
182
Likes
Likers
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6655
visites since opening : 12010462
guiguif > blog
all
Pro-S demande aide aux PCistes
Le PC du vil Pro-S commence à avoir fait son temps et il aimerait pouvoir en changer, ça tombe bien c'est le Black Friday.
Vu qu'il continuera de porter allégeance à l’odieux Sony et à sa perfide PS5 pour cause de fuck le demat, son budget ne dépassera pas les 1000/1200 euros max ayant deja lâché un peu trop de deniers cette semaine.

Aux fins connaisseurs, quel serait le meilleur PC deja monté (car pas envie de m’embêter) pour tenir tranquillement les prochaines années.

Genre sur ce choix de configs surTop achat
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/29/2025 at 02:46 PM by guiguif
    comments (29)
    shinz0 posted the 11/29/2025 at 02:51 PM
    Regarde du côté de Cybertek.fr
    kamuikun posted the 11/29/2025 at 02:53 PM
    Pourquoi pas attendre la Steam Machine début 2026? Je pense qu'en rapport qualité prix ca va être dure de faire mieux sur PC.
    guiguif posted the 11/29/2025 at 02:59 PM
    kamuikun je veux un vrai PC, pas juste une machine pour jouer

    shinz0 Vu que comme je dis je n'y connais absolument rien, ça ne m'aidera pas de me dire d'aller sur tel ou tel site
    mizuki posted the 11/29/2025 at 03:02 PM
    https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_ordinateurs_puis_rubrique_est_w_pcgam_ta_puis_ref_est_in20028080.html
    mizuki posted the 11/29/2025 at 03:04 PM
    Et si ton budget le permet, le Akari du même site, en ajoutant 16go de ram (à voir si ils peuvent le faire pour toi, mais l’ajoute de ram c’est vraiment pas compliqué)
    solarr posted the 11/29/2025 at 03:04 PM
    guiguif hello, tu recevras probablement des propositions après la mienne, mais sur ton lien TopAchat : cette config est une petite bombe . Ce processeur est le meilleur rapport performance/conso/prix au monde. Question perf, il explose bcp de processeurs plus récents et il n'y a pas 10% d'écart en 4K avec le haut de gamme.
    Son point faible est la carte-mère : ils ne se sont pas fait ièch...
    mizuki posted the 11/29/2025 at 03:08 PM
    Sinon celui de Solarr est pas mal aussi, je valide.
    sonilka posted the 11/29/2025 at 03:08 PM
    guiguif pour quel usage ? Du fixe ou bien ca peut etre un portable ?
    solarr posted the 11/29/2025 at 03:10 PM
    guiguif https://www.youtube.com/watch?v=jyXmqpIkieI Comparo 12400F vs Ryzen 5 5500... pour un Intel sorti en 2022 : il reste inégalé, après le 9700K de 2019. Aucun pb de chauffe ni de fiabilité.
    mizuki
    adamjensen posted the 11/29/2025 at 03:12 PM
    Déjà, une chose à savoir, pour ta carte graphique, prends en une qui à 12 ou 16 GO de Vram minimum. 16 minimum de préférence.
    8 ou moins aujourd'hui, c'est pas une bonne idée.

    Et pour ton disque dur, prend un NVMe, car beaucoup mieux et plus rapide que les SSD classique. Très utile en jeu et montage.
    solarr posted the 11/29/2025 at 03:23 PM
    au-delà de 8Go de VRAM, c'est surtout utile pour le 4K MAIS il y a 32 Go de RAM pour seconder la VRAM, donc ça ne sert à rien d'avoir 32Go de RAM + 12Go de VRAM...

    Déjà que ma config avec 16Go + 8Go VRAM en très hautes définitions ne saturent pas...
    51love posted the 11/29/2025 at 03:24 PM
    Le mieux reste d adapter sa config a son (futur?) écran pour le gaming, notamment puissance GPU et VRAM.
    thedoctor posted the 11/29/2025 at 03:30 PM
    Déclic info, c'est pas mal aussi.
    marcelpatulacci posted the 11/29/2025 at 03:32 PM
    Je savais qu'un jour tu rejoindrai le coté bon de la force

    Alors oui on est en plein renoi friday mais 1200 semble le minimum, ça sera un PC avec une RTX 5060 ou 5060 Ti (version supérieure mais moins qu'une 5070) Persso j'achète sur amazon, ils vendent des PC déjà monté.
    guiguif posted the 11/29/2025 at 03:32 PM
    solarr Ok je note Asura ou Akari

    sonilka fixe

    adamjensen Ok je note
    shining posted the 11/29/2025 at 03:35 PM
    https://www.dealabs.com/bons-plans/pc-gaming-black-box-rtx-5070-12go-i5-14400f-32go-6000mhz-3199889 />
    Ce que j'ai trouver de plus correcte vue ton budget le proc me dérange un peux mais au final , je trouve la config correcte
    solarr posted the 11/29/2025 at 03:39 PM
    shining guiguif super config ! [url]https://www.declicinfo.com/boutique/a/pc-gamer-black-box-rtx-5070-12go-i5-14400f-32go_2887.html
    [/url] guiguif dépêche-toi.


    Sinon sur PC COMPONENTES

    AVEC WINDOWS 11
    https://www.pccomponentes.fr/pccom-ready-v2-intel-core-i5-12400f-32-go-ssd-1-to-rtx-5060-windows-11-famille


    SANS WINDOWS 11
    https://www.pccomponentes.fr/processeur-intel-core-i5-12400f-compatible-pccom-32-go-ssd-1-to-carte-graphique-rtx-5060-ti-16-go-v2
    suzukube posted the 11/29/2025 at 03:39 PM
    guiguif Coucou, j'ai acheté durant le Black Friday à MicroForce un ordinateur portable HP Omen 16 avec 16Go de Ram, une RTX 5060 et un Core i5, j'suis sûr que ça fera le taff !

    Là j'essaye déjà d'installer les jeux avant de commencer à jouer !
    solarr posted the 11/29/2025 at 03:40 PM
    shining cool la belle trouvaille
    51love posted the 11/29/2025 at 03:41 PM
    marcelpatulacci tu as des tours avec une RTX 5070 a moins de 1200€ régulièrement.

    C'est un beau budget, pour le prix, pas moins qu'une RTX 5060 TI 16 Go, voire même une RTX 5070, même si elle n'a que 12GO de VRAM ça sera pas un soucis dans 99% des scénarios.

    Perso je partirai plutôt sur la 5070, un poil moins futur proof, mais changer un GPU dans 5 ou 6 ans c'est pas un soucis. Et en attendant, elle sera plus costaud quand des TW4 arriveront.
    skk posted the 11/29/2025 at 03:51 PM
    guiguif Chez Flowup ils font des pc monté livré, y a plus qu'à installé windows ou autre et c'est parti. Ce sont des belges et je suis très content de mon achat chez eux.
    En plus ils font de remise pour le blackfryday
    https://www.flowup.shop/
    mercure7 posted the 11/29/2025 at 03:52 PM
    Ouais je confirme que le lien de Solarr est pas mal en rapport qualité/prix, tu peux aussi aller sur Materiel.net, etc, mais je ne pense pas que tu trouves mieux à ce prix là (ça sera souvent 16Go de RAM au lieu de 32Go de RAM, etc)
    51love posted the 11/29/2025 at 03:53 PM
    https://www.caseking.de/en/gaming-pc-solar-eclipse-amd-ryzen-5-7500f-rtx-5070-prebuilt-pc/CKPC-0082.html />

    J'ai pas tout regarder dans le détail mais pour 1000e, une tour correcte avec une très belle RTX 5070, dommage qu'il soit déjà en rupture.
    guiguif posted the 11/29/2025 at 03:53 PM
    suzukube J'ai besoin d'une tour

    shining solarr C'est mieux que l'Asura posté plus haut ? Après celle a 1200e de Shining, j'me dis que finalement ça va être ptete un poil trop cher.

    mercure7 lequel vu qu'il en a mis plusieurs ?
    guiguif posted the 11/29/2025 at 03:54 PM
    skk Après comme je dis je n'y connais rien donc sans une config deja prête, je suis perdu dans ce bordel ^^
    mercure7 posted the 11/29/2025 at 04:01 PM
    guiguif Le lien de 16h39, après tu choisis avec ou sans W11 (tu peux transférer ta clé W11, si Windows 11 n'était pas préinstallé sur ton précédent PC)
    mercure7 posted the 11/29/2025 at 04:02 PM
    Attention cependant : avec un bon PC, tu vas plus jamais toucher à tes consoles
    51love posted the 11/29/2025 at 04:03 PM
    https://www.memorypc.fr/pc-gamer/amd-ryzen-5-567605/

    Une base pas mal a 1100e avec une RTX 5070, qui peut être encore un peu retouché.
    51love posted the 11/29/2025 at 04:07 PM
    D'ailleurs sur ma config pour 10e seulement le CPU peut devenir un AMD Ryzen 7 8700F, 8x 4.10Ghz
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo