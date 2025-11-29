Le PC du vil Pro-S commence à avoir fait son temps et il aimerait pouvoir en changer, ça tombe bien c'est le Black Friday.
Vu qu'il continuera de porter allégeance à l’odieux Sony et à sa perfide PS5 pour cause de fuck le demat, son budget ne dépassera pas les 1000/1200 euros max ayant deja lâché un peu trop de deniers cette semaine.
Aux fins connaisseurs, quel serait le meilleur PC deja monté (car pas envie de m’embêter) pour tenir tranquillement les prochaines années.
Genre sur ce choix de configs surTop achat
tags :
posted the 11/29/2025 at 02:46 PM by guiguif
shinz0 Vu que comme je dis je n'y connais absolument rien, ça ne m'aidera pas de me dire d'aller sur tel ou tel site
Son point faible est la carte-mère : ils ne se sont pas fait ièch...
mizuki
8 ou moins aujourd'hui, c'est pas une bonne idée.
Et pour ton disque dur, prend un NVMe, car beaucoup mieux et plus rapide que les SSD classique. Très utile en jeu et montage.
Déjà que ma config avec 16Go + 8Go VRAM en très hautes définitions ne saturent pas...
Alors oui on est en plein renoi friday mais 1200 semble le minimum, ça sera un PC avec une RTX 5060 ou 5060 Ti (version supérieure mais moins qu'une 5070) Persso j'achète sur amazon, ils vendent des PC déjà monté.
sonilka fixe
adamjensen Ok je note
Ce que j'ai trouver de plus correcte vue ton budget le proc me dérange un peux mais au final , je trouve la config correcte
[/url] guiguif dépêche-toi.
Sinon sur PC COMPONENTES
AVEC WINDOWS 11
https://www.pccomponentes.fr/pccom-ready-v2-intel-core-i5-12400f-32-go-ssd-1-to-rtx-5060-windows-11-famille
SANS WINDOWS 11
https://www.pccomponentes.fr/processeur-intel-core-i5-12400f-compatible-pccom-32-go-ssd-1-to-carte-graphique-rtx-5060-ti-16-go-v2
Là j'essaye déjà d'installer les jeux avant de commencer à jouer !
C'est un beau budget, pour le prix, pas moins qu'une RTX 5060 TI 16 Go, voire même une RTX 5070, même si elle n'a que 12GO de VRAM ça sera pas un soucis dans 99% des scénarios.
Perso je partirai plutôt sur la 5070, un poil moins futur proof, mais changer un GPU dans 5 ou 6 ans c'est pas un soucis. Et en attendant, elle sera plus costaud quand des TW4 arriveront.
En plus ils font de remise pour le blackfryday
https://www.flowup.shop/
J'ai pas tout regarder dans le détail mais pour 1000e, une tour correcte avec une très belle RTX 5070, dommage qu'il soit déjà en rupture.
shining solarr C'est mieux que l'Asura posté plus haut ? Après celle a 1200e de Shining, j'me dis que finalement ça va être ptete un poil trop cher.
mercure7 lequel vu qu'il en a mis plusieurs ?
Une base pas mal a 1100e avec une RTX 5070, qui peut être encore un peu retouché.