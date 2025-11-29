C'est le 29 novembre 2016 que Final Fantasy XV débarque dans les boutiques du monde entier.9 ans plus tard le jeu divise toujours autant.Entre émerveillement pour certain et déception pour d'autre, la bande de Noctis et ses potes n'a toujours pas fini de faire parler d'eux.Le jeu aura connu plusieurs extensions à la qualité assez discutable sans être mauvaise pour autant.On oubliera pas non plus de parler du couperet assez brutal de Square-Enix qui aura décidé d'abandonner 3 des 4 extensions prévues(Noctis, Aranea, Lunafreya et Ardynn).Au final seul celui de Ardynn sortira.Les 3 autres ayant fini à la poubelle sans aucune autre forme de procès(et malgré les millions déjà englouti pour leur développement).Enfin on parlera aussi de zone entièrement modélisé et jamais utilisé(une zone désertique et neigeuse, sûrement Tenebrae).Preuve que le développement à sans doute été un vrai bazar...Alors 9 ans plus tard, toujours une déception pour vous ? Ou une acclamation ?