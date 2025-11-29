C'est le 29 novembre 2016 que Final Fantasy XV débarque dans les boutiques du monde entier.
9 ans plus tard le jeu divise toujours autant.
Entre émerveillement pour certain et déception pour d'autre, la bande de Noctis et ses potes n'a toujours pas fini de faire parler d'eux.
Le jeu aura connu plusieurs extensions à la qualité assez discutable sans être mauvaise pour autant.
On oubliera pas non plus de parler du couperet assez brutal de Square-Enix qui aura décidé d'abandonner 3 des 4 extensions prévues(Noctis, Aranea, Lunafreya et Ardynn).
Au final seul celui de Ardynn sortira.
Les 3 autres ayant fini à la poubelle sans aucune autre forme de procès(et malgré les millions déjà englouti pour leur développement).
Enfin on parlera aussi de zone entièrement modélisé et jamais utilisé(une zone désertique et neigeuse, sûrement Tenebrae).
Preuve que le développement à sans doute été un vrai bazar...
Alors 9 ans plus tard, toujours une déception pour vous ? Ou une acclamation ?
Il y a de bonnes idées mais rien n'est vraiment bien construit.
Gameplay sympa mais la magie n'est pas mise en avant.
Principe du road trip cool mais la narration est trop hachée.
Devoir regarder le film pour comprendre les événements entre les chapitres 1 et 2 qu'elle idée de génie...
Les extensions auraient dû être incluses dans le jeu sous forme de Flashback car elles rehaussent la qualité du jeu, en particulier le chapitre d'Ardynn qui est vraiment essentiel je trouve.
Bref un développement chaotique qui se ressent tout au long du jeu.
Pas parfait, je retiens surtout le combat contre Leviathan, sur ma TV géante je vous jure c'était quelque chose
Mais avec le sublime 16, pour moi c'est un comeback réussi de la franchise au premier plan.
et pour avoir refini ffxv récemment, même fini c'est pas terrible(rafistolage a l'arrache et ajour de lore de manière hyper maladroite) mais mon experience récente reste bien plus intéressante et digne d'une philosophie jrpg que ce qu'a pus nous proposer FFXVI, même les combats y sont plus intéressant.
le jeu aurait pus être sympa si il avait pas autant simplifié le game design.
Le XV je l'ai fini mais le XIII jamais et c'est pas faute d'avoir essayé plusieurs fois