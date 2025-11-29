profile
Final Fantasy XV
name : Final Fantasy XV
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4
ouroboros4
ouroboros4
Final Fantasy XV fête son neuvième anniversaire



C'est le 29 novembre 2016 que Final Fantasy XV débarque dans les boutiques du monde entier.

9 ans plus tard le jeu divise toujours autant.
Entre émerveillement pour certain et déception pour d'autre, la bande de Noctis et ses potes n'a toujours pas fini de faire parler d'eux.

Le jeu aura connu plusieurs extensions à la qualité assez discutable sans être mauvaise pour autant.

On oubliera pas non plus de parler du couperet assez brutal de Square-Enix qui aura décidé d'abandonner 3 des 4 extensions prévues(Noctis, Aranea, Lunafreya et Ardynn).
Au final seul celui de Ardynn sortira.
Les 3 autres ayant fini à la poubelle sans aucune autre forme de procès(et malgré les millions déjà englouti pour leur développement).

Enfin on parlera aussi de zone entièrement modélisé et jamais utilisé(une zone désertique et neigeuse, sûrement Tenebrae).
Preuve que le développement à sans doute été un vrai bazar...

Alors 9 ans plus tard, toujours une déception pour vous ? Ou une acclamation ?
    posted the 11/29/2025 at 01:37 PM by ouroboros4
    comments (11)
    akinen posted the 11/29/2025 at 02:10 PM
    Plus qu’une déception, c’est le jeu du divorce pour moi avec SquareEnix.
    marchand2sable posted the 11/29/2025 at 02:18 PM
    Le XVI est bien mieux malgré l'action non stop et le côté RPG au minimum.
    battossai posted the 11/29/2025 at 02:21 PM
    Déception en tant que Final Fantasy mais le jeu n'est pas infâme pour autant.

    Il y a de bonnes idées mais rien n'est vraiment bien construit.

    Gameplay sympa mais la magie n'est pas mise en avant.

    Principe du road trip cool mais la narration est trop hachée.

    Devoir regarder le film pour comprendre les événements entre les chapitres 1 et 2 qu'elle idée de génie...

    Les extensions auraient dû être incluses dans le jeu sous forme de Flashback car elles rehaussent la qualité du jeu, en particulier le chapitre d'Ardynn qui est vraiment essentiel je trouve.

    Bref un développement chaotique qui se ressent tout au long du jeu.
    jenicris posted the 11/29/2025 at 02:39 PM
    C'est un mauvais FF mais le XIII est encore pire. Mais bon c'est surtout que que lors de sa sortie, il était pas fini.
    sdkios posted the 11/29/2025 at 02:52 PM
    Les gens se sont trop excité sur versus, du coup ils sont partis avec un mauvais mood d'entrée. J'ai trouvé le jeu vraiment cool, mais y avait clairement des gros points noirs, genre le scenario tres mal amené, et le fait que tu comprennes rien si t'as pas vu le film avant. Les quetes fedex ca m'a pas dérangé plus que ca. Et le coté bande de pote j'ai adoré, car forcement on fini par s'attacher au groupe. J'ai trouvé la scene du dernier feu de camp magnifique notamment. Mais comme a dir jenicris , j'ai trouvé le 13 bien pire que celui ci perso.
    marcelpatulacci posted the 11/29/2025 at 03:25 PM
    Après un 10 linéaire, un 12 anecdotique et un 13 qui est le summum de la merde, moi c'est le 15 qui m'a réconcilié avec la saga.

    Pas parfait, je retiens surtout le combat contre Leviathan, sur ma TV géante je vous jure c'était quelque chose

    Mais avec le sublime 16, pour moi c'est un comeback réussi de la franchise au premier plan.
    rbz posted the 11/29/2025 at 03:34 PM
    jenicris que ce soit le XIII et XV c'est au dessus de XVI. mais un jour tu comprendra
    et pour avoir refini ffxv récemment, même fini c'est pas terrible(rafistolage a l'arrache et ajour de lore de manière hyper maladroite) mais mon experience récente reste bien plus intéressante et digne d'une philosophie jrpg que ce qu'a pus nous proposer FFXVI, même les combats y sont plus intéressant.
    vyse posted the 11/29/2025 at 03:43 PM
    rbz marcelpatulacci le 16 ma litteralement degouté du jeu video carrement jarrive pu a toucher une manette tellement cetait de la daube
    rbz posted the 11/29/2025 at 03:52 PM
    vyse moi pas a ce niveau. mais c'est vraiment une très belle déception.
    le jeu aurait pus être sympa si il avait pas autant simplifié le game design.
    jenicris posted the 11/29/2025 at 04:02 PM
    rbz je me suis bien éclaté sur le XVI malgré ses gros défauts
    Le XV je l'ai fini mais le XIII jamais et c'est pas faute d'avoir essayé plusieurs fois
