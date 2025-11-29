Nintendo affirme que Metroid Prime 4 propose une histoire inédite ; il n’est donc pas nécessaire d’avoir joué à Metroid Prime 1 à 3 pour y jouer. L’éditeur a également souligné que 18 ans se sont écoulés depuis la sortie de Metroid Prime 3 sur Wii.
Nintendo indique aussi que la série Metroid est divisée en deux sous-séries : les jeux d'action-exploration en 2D et les jeux d'aventure à la première personne Metroid Prime.
Source : https://www.nintendo.com/jp/topics/article/ed98179e-b57e-4ae8-8ac5-3cdc5d721661/
Mais évidemment la porté de la licence n'est pas le même