[Metroid Prime 4] 18 ans nous sépare de Metroid Prime 3 sur Wii!


Nintendo affirme que Metroid Prime 4 propose une histoire inédite ; il n’est donc pas nécessaire d’avoir joué à Metroid Prime 1 à 3 pour y jouer. L’éditeur a également souligné que 18 ans se sont écoulés depuis la sortie de Metroid Prime 3 sur Wii.



Nintendo indique aussi que la série Metroid est divisée en deux sous-séries : les jeux d'action-exploration en 2D et les jeux d'aventure à la première personne Metroid Prime.

Source : https://www.nintendo.com/jp/topics/article/ed98179e-b57e-4ae8-8ac5-3cdc5d721661/
    posted the 11/29/2025 at 06:10 AM by link49
    comments (2)
    kikoo31 posted the 11/29/2025 at 06:25 AM
    GTA 4 et GTA 5 c est rien a côté lol
    Mais évidemment la porté de la licence n'est pas le même
    link49 posted the 11/29/2025 at 06:36 AM
    kikoo31 Pas faux, même si ce n'est pas le même public visé.
