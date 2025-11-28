Solarr the PC Master

En HD. Performance historique et inégalée au bord du précipice.En tout cas, le surdoué Ari Vatanen, au soleil couchant se fait avoir et la facture est sans appel : il n'est plus possible de garder les 2 mains sur le volant. Record en montée, battu logiquement 24 ans plus tard, mais l'asphalte a entre-temps remplacé la terre, et l'électronique embarqué, remplacé le talon-pointe et le skill.Bref, Il fallait plus que des burnes : de la chance aussi.Et dire que c'était hier. Juste après la fin des dangereuses Group B (500cv).PEUGEOT 405 T164 Roues Directrices et bien entendu motrices660 chevaux à 7 500 tours par minute.Cette puissance est générée par un moteur 4 cylindres en ligne de 1 905 cm³, suralimenté par un turbo Garrett.Jean Todt était le responsable des programmes PEUGEOT puis rejoint Ferrari et fait gagner un certain M.SCHUMACHERLes autres pépites de la période Dakar : 205 Rallye Dakar et 405 Rallye DakarLa folie des années 80 n'était pas que chez Liane.