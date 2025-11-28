En HD. Performance historique et inégalée au bord du précipice.
En tout cas, le surdoué Ari Vatanen, au soleil couchant se fait avoir et la facture est sans appel : il n'est plus possible de garder les 2 mains sur le volant. Record en montée, battu logiquement 24 ans plus tard, mais l'asphalte a entre-temps remplacé la terre, et l'électronique embarqué, remplacé le talon-pointe et le skill.
Bref, Il fallait plus que des burnes : de la chance aussi.
Et dire que c'était hier. Juste après la fin des dangereuses Group B (500cv).
PEUGEOT 405 T16
4 Roues Directrices et bien entendu motrices
660 chevaux à 7 500 tours par minute.
Cette puissance est générée par un moteur 4 cylindres en ligne de 1 905 cm³, suralimenté par un turbo Garrett.
Jean Todt était le responsable des programmes PEUGEOT puis rejoint Ferrari et fait gagner un certain M.SCHUMACHER
Les autres pépites de la période Dakar : 205 Rallye Dakar et 405 Rallye Dakar
La folie des années 80 n'était pas que chez Liane.
Merci pour le partage mon vieux, toujours un plaisir tes articles