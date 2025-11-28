profile
all
A une main, et bientôt sans les 2 mains demain ?
Solarr the PC Master
En HD. Performance historique et inégalée au bord du précipice.
En tout cas, le surdoué Ari Vatanen, au soleil couchant se fait avoir et la facture est sans appel : il n'est plus possible de garder les 2 mains sur le volant. Record en montée, battu logiquement 24 ans plus tard, mais l'asphalte a entre-temps remplacé la terre, et l'électronique embarqué, remplacé le talon-pointe et le skill.
Bref, Il fallait plus que des burnes : de la chance aussi.

Et dire que c'était hier. Juste après la fin des dangereuses Group B (500cv).

PEUGEOT 405 T16
4 Roues Directrices et bien entendu motrices
660 chevaux à 7 500 tours par minute.
Cette puissance est générée par un moteur 4 cylindres en ligne de 1 905 cm³, suralimenté par un turbo Garrett.

Jean Todt était le responsable des programmes PEUGEOT puis rejoint Ferrari et fait gagner un certain M.SCHUMACHER






Les autres pépites de la période Dakar : 205 Rallye Dakar et 405 Rallye Dakar








La folie des années 80 n'était pas que chez Liane.
    jacquescechirac
    posted the 11/28/2025 at 11:23 PM by solarr
    comments (3)
    pastorius1 posted the 11/28/2025 at 11:58 PM
    C'est par là qu'il faut poster ça https://www.automoto-lachaine.fr/
    solarr posted the 11/28/2025 at 11:59 PM
    pastorius1 On peut poster ?
    jacquescechirac posted the 11/29/2025 at 12:08 AM
    Vraiment les images de la video sur le "Pikes-peak" sont incroyables.
    Merci pour le partage mon vieux, toujours un plaisir tes articles
