Forza Horizon 6 pour le premier semestre 2026 ?


Dans un tweet publié hier NateTheHate affirme que Forza Horizon 6 sortira durant le premier semestre de l’année, et donc avant fin juin 2026. Une période laissée libre suite au report de GTA VI, et qui constituerait une première pour la franchise puisque tous les épisodes sont sortis en fin d’année jusqu’à maintenant, et cela depuis le premier Forza Horizon (2012).

Il en profite pour préciser qu’il n’a pas entendu parler d’une version Nintendo Switch 2 à ce stade, ce qui laisse supposer que le jeu sortira sur Xbox (et en day one pour les abonnés Ultimate du Xbox Game Pass) et Steam, et certainement sur PlayStation 5 même si la notion de sortie en simultanée avec les autres supports restent à déterminer.

Habitué des Game Awards depuis quelques années maintenant, Microsoft profitera peut-être de la cérémonie pour nous montrer les premières images officielles du jeu, avec vraisemblablement une présence lors du prochain Developer Direct qui devrait être organisé courant janvier.


    posted the 11/28/2025 at 08:29 PM by negan
    comments (8)
    negan posted the 11/28/2025 at 08:30 PM
    FH6, Gears Eday, Halo Campaign, Fable de prévu pour 2026 ( il y aura 1 ou 2 report là-dedans ) mais sur le papier c'est une année de salopard.
    51love posted the 11/28/2025 at 08:44 PM
    Tellement hâte celui là
    taiko posted the 11/28/2025 at 08:50 PM
    negan on a quand même vu que les licences ne font pas des bons jeux.
    En l'état, tous ces jeux doivent se renouveler et ont tout à prouver.
    shambala93 posted the 11/28/2025 at 09:11 PM
    J’espère qu’il arrivera vite !
    romgamer6859 posted the 11/28/2025 at 09:13 PM
    oui monsieur
    choroq posted the 11/28/2025 at 09:38 PM
    J'ai découvert la série avec le 5 ieme opus et j'ai adoré, là au japon, forcément j'en suis, mais après je pense pas rejouer à la série, sauf si des surprises incroyable.
    jenicris posted the 11/28/2025 at 09:53 PM
    C'est officiel que ça sera plus tard sur PS5. C'est day one uniquement sur PC/Xbox, a moins qu'ils changent d'avis mais j'y crois pas
    cail2 posted the 11/28/2025 at 10:08 PM
    Croisons les doigts, habituellement les Forza Horizon sortent à l'automne.
    Et si ça se trouve Playground sortira FH5 sur Switch 2 d'ici là et sortira le 6 dessus en même temps que sur PS5.
