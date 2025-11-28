Dans un tweet publié hier NateTheHate affirme que Forza Horizon 6 sortira durant le premier semestre de l’année, et donc avant fin juin 2026. Une période laissée libre suite au report de GTA VI, et qui constituerait une première pour la franchise puisque tous les épisodes sont sortis en fin d’année jusqu’à maintenant, et cela depuis le premier Forza Horizon (2012).
Il en profite pour préciser qu’il n’a pas entendu parler d’une version Nintendo Switch 2 à ce stade, ce qui laisse supposer que le jeu sortira sur Xbox (et en day one pour les abonnés Ultimate du Xbox Game Pass) et Steam, et certainement sur PlayStation 5 même si la notion de sortie en simultanée avec les autres supports restent à déterminer.
Habitué des Game Awards depuis quelques années maintenant, Microsoft profitera peut-être de la cérémonie pour nous montrer les premières images officielles du jeu, avec vraisemblablement une présence lors du prochain Developer Direct qui devrait être organisé courant janvier.
11/28/2025
En l'état, tous ces jeux doivent se renouveler et ont tout à prouver.
Et si ça se trouve Playground sortira FH5 sur Switch 2 d'ici là et sortira le 6 dessus en même temps que sur PS5.