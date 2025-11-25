profile
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
name : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Omega Force
genre : action
nicolasgourry
nicolasgourry
[NS2] Hyrule Warriors : L.C.D.S / Maj (Gratuite)



Une mise à jour gratuite pour HyruleWarriors : Les Chroniques du Sceau fait son arrivée le 27 novembre, avec de nouvelles armes, des ennemis dangereux inédits, et bien plus encore !
    posted the 11/25/2025 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    mrvince posted the 11/25/2025 at 06:25 PM
    Je l'ai commencé y'a quelques jours. Le début est poussif, mais plus on avance mieux c'est. J'attend de voir la suite.
    jackfrost posted the 11/25/2025 at 06:46 PM
    Je ne sais même pas si je vais réussir à le finir tellement je n'aime pas les personnages...
    cyr posted the 11/25/2025 at 06:59 PM
    Bien fait d'attendre. Il va gagner en contenu, et patcher.
