Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
name :
Tomb Raider IV-V-VI Remastered
platform :
Switch
editor :
Aspyr
developer :
ASPYR
genre :
compilation
other versions :
PC
-
Xbox One
-
PlayStation 4
-
Xbox Series X
-
Playstation 5
Switch
-
articles :
18676
visites since opening :
31600269
link49
> blog
[Tomb Raider : Definitive Edition] Un portage pas ouf sur Switch 2?
NintendoLife vient de testé cette version. Ce test nous permet d'avoir un moyenne Metacritic pour le jeu :
- TheSixthAxis : 80/100
- NintendoLife : 80/100
- Game8 : 68/100
- Cubed3 : 60/100
Ce n'est pas très folichon pour le moment.
Source :
https://www.nintendolife.com/reviews/nintendo-switch-2/tomb-raider-definitive-edition/
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 11/25/2025 at 05:55 PM by link49
link49
comments (7)
7
)
tripy73
posted
the 11/25/2025 at 06:09 PM
Portage dégueulasse fait à l'arrache...
reza
posted
the 11/25/2025 at 06:29 PM
il maintient le 60fps mais visuellement, il est décevant par moments (modélisation de Lara principalement)
Bref, il faudrait que je le compare sur Steam Deck mais je n'ai pas été emballé pour le moment (sauf pour le 60fps déjà indiqué)
linkart
posted
the 11/25/2025 at 06:39 PM
Aspyr fait du Aspyr... Ils ont porté la version 360 sur Switch et ont ensuite boosté les performances de ce portage sur Switch 2, quelle erreur...
Ils avaient fait pareil pour le Pouvoir De La Force... Porter la version Wii sur Switch alors que la version 360 aurait pu se faire easy, quel enfer.
yukilin
posted
the 11/25/2025 at 06:40 PM
Clairement un manque d'effort de développement pour ce portage, d'autant plus quand on sait que le jeu fait bien son âge aujourd'hui quand même.
cyr
posted
the 11/25/2025 at 06:58 PM
C'est la version switch. Y a pas de version switch2.
toni
posted
the 11/25/2025 at 07:06 PM
Moi qui ne l'avais pas fait à l'époque j'adore !!
narukamisan
posted
the 11/25/2025 at 07:19 PM
Perso je passe un bon moment dessus, le jeux reste au dessus de la version ps3, même si un peu en dessous de la version PS4 qui souffrait déjà du syndrome queue de cheval folle.
cyr
faux la version switch 2 est un peu différentes elle a le 60 fps et non 30 et ajoute certains effets dynamique présent sur PS4 là où la version switch 1 c'est vraiment la version ps3.
En revanche les 2 version sont basé sur les volumes et textures ps3 aieee.... La version switch 2 semble plus lumineuse avec moins d'effet d'ombre mais si il y a moins d'ombre c'est juste par que les arbres sont moins fourni en végétation .....
Bref le jeux tourne bien, il est agréable, mais avec ces qte a fond les ballons assumé de Uncharted, le jeux prend un coup de vieux logique que certains s'y retrouve mal, en revanche ceux qui sont soulé des opens world et qui veulent juste un jeux d'aventure léger il est bon
En plus on en parle du prix ????? 20€ avec des réductions pour ceux qui ont les autres jeux tomb raiders.
Bref, il faudrait que je le compare sur Steam Deck mais je n'ai pas été emballé pour le moment (sauf pour le 60fps déjà indiqué)
Ils avaient fait pareil pour le Pouvoir De La Force... Porter la version Wii sur Switch alors que la version 360 aurait pu se faire easy, quel enfer.
cyr faux la version switch 2 est un peu différentes elle a le 60 fps et non 30 et ajoute certains effets dynamique présent sur PS4 là où la version switch 1 c'est vraiment la version ps3.
En revanche les 2 version sont basé sur les volumes et textures ps3 aieee.... La version switch 2 semble plus lumineuse avec moins d'effet d'ombre mais si il y a moins d'ombre c'est juste par que les arbres sont moins fourni en végétation .....
Bref le jeux tourne bien, il est agréable, mais avec ces qte a fond les ballons assumé de Uncharted, le jeux prend un coup de vieux logique que certains s'y retrouve mal, en revanche ceux qui sont soulé des opens world et qui veulent juste un jeux d'aventure léger il est bon
En plus on en parle du prix ????? 20€ avec des réductions pour ceux qui ont les autres jeux tomb raiders.