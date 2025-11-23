Avez-vous réussi à débloquer tous les circuits de Kirby Air Riders ? J'ai tenté sans guide de jeu
, et le nombre d'objets à débloquer et de défis est immense, on se croirait sur Smash Bros (avec un poil moins d'ambition quand même, le double de circuits j'aurais pas dit non) !
Je suis en classe Orange en ligne, j'essaye de monter mais c'est pas évident les joueurs sont vraiment très aggressifs xD !
posted the 11/23/2025 at 04:14 PM by suzukube
Le temps de finir a 100% hyrule, je suis a 85 % et de faire Metroid et Dq 3 en parallèle
Aller sakurai met les pied sur terre et reviens avec un vrais jeux : kid icarus merci
Je conseille de jouer ETOILE TANK pour se mettre du challenge MDR où celle qui s'arrête net xD !
L etoile Thank
Je sens pas du tout que ça prend, que ce soit activité youtube/twitch ou classements magasin type Amazon
Un jeu sympa, mais vite redondant apparemment.
Et y'a pas un pro N qui a fait un article sur le jeu...
Tout se perd sur gamekyo XD