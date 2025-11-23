profile
Kirby Air Riders
name : Kirby Air Riders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Bandai Namco
genre : course
suzukube
suzukube
Avez-vous réussi à débloquer tous les circuits de Kirby Air Riders ?
Avez-vous réussi à débloquer tous les circuits de Kirby Air Riders ? J'ai tenté sans guide de jeu, et le nombre d'objets à débloquer et de défis est immense, on se croirait sur Smash Bros (avec un poil moins d'ambition quand même, le double de circuits j'aurais pas dit non) !


Je suis en classe Orange en ligne, j'essaye de monter mais c'est pas évident les joueurs sont vraiment très aggressifs xD !
    comments (11)
    cyr posted the 11/23/2025 at 04:20 PM
    OK. Bon jeux a toi. Moi je vais m'abstenir.
    narustorm posted the 11/23/2025 at 04:24 PM
    Pas encore lancer, sa sera sûrement 2026 d'ailleurs....
    Le temps de finir a 100% hyrule, je suis a 85 % et de faire Metroid et Dq 3 en parallèle
    suzukube posted the 11/23/2025 at 04:58 PM
    narustorm En vrai je pense qu'en 48h tu peux bien t'accaparer du jeu, après pour moi comme pour Mario Kart World, c'est plus un jeu pour faire 2 ou 3 parties avant de se lancer sur autre chose ! Je suis aussi sur Hyrule Warriors, il est bien agréable, pas déçu !
    ducknsexe posted the 11/23/2025 at 05:27 PM
    Le gameplay c'est assez bordelique. Parfois c'est incompréhensible avec tout ces items, ces mode de jeu. on ne sais pas quel est le but du jeu.

    Aller sakurai met les pied sur terre et reviens avec un vrais jeux : kid icarus merci
    suzukube posted the 11/23/2025 at 05:35 PM
    ducknsexe tu suis les trainées étoiles pour l'aspi et tu défonces les autres avec le bouton Y et l'attaque spé

    Je conseille de jouer ETOILE TANK pour se mettre du challenge MDR où celle qui s'arrête net xD !
    ducknsexe posted the 11/23/2025 at 05:48 PM
    suzukube la touche Y est ma touche favorite faut un Temps d adaptation pour maîtriser tout le concept. Pour les circuit je crois que le jeu en possède 18 = 9 ancien + 9 nouveau.

    L etoile Thank
    suzukube posted the 11/23/2025 at 05:51 PM
    ducknsexe 27 en tout avec les circuits vu de dessus (et j'aime bien en vrai surtout en mode portable).
    ducknsexe posted the 11/23/2025 at 05:54 PM
    suzukube les circuit 2d en format micro machine. Pas mal oui, mais asser simple. Ça passe mieux en portable qu en tv ce type de circuit.
    link49 posted the 11/23/2025 at 06:03 PM
    J'ai testé vite fait aujourd'hui, et c'est franchement pas trop mal.
    wickette posted the 11/23/2025 at 06:16 PM
    J'ai l'impression qu'il est passé un peu inaperçu, je ne comprends pas pourquoi on a mandaté Sakurai pour faire un jeu de course arcade en 2025 mais bon, ça a été dit et redit.


    Je sens pas du tout que ça prend, que ce soit activité youtube/twitch ou classements magasin type Amazon
    sandman posted the 11/23/2025 at 07:00 PM
    wickette Je savais même pas qu'il était sorti... Et y'a pas beaucoup de tests, je découvre certains tests comme jeuxvideo.com et gamekult.
    Un jeu sympa, mais vite redondant apparemment.
    Et y'a pas un pro N qui a fait un article sur le jeu...
    Tout se perd sur gamekyo XD
