Amazon MGM Studios a donné son feu vert pour une nouvelle série Stargate pour Prime Video. Brad Wright et Joe Mallozzi les showrunners de la franchise seront présents en tant que producteurs consultant, et Martin Gero (Code Quantum, Blindspot) sera responsable de cette nouvelle série qui se passera dans le même univers que la série d'origine.
Prime est considéré par Amazon comme une porte d'entrée vers le site de vente. Dans ce but ils vont donc chercher à attirer les portefeuilles de la terre entière (pas de souci à ce niveau c'est normal).
La série va donc surement chercher à plaire à tout le monde (donc au final personne).
Repartir avec de nouveaux acteurs, ça n'aura pas beaucoup de sens....
En revanche, quand ils veulent pour un jeux vidéo stargate, multijoueur....
Un genre de jeux , ou tu choisis si tu veux être un humains, un jafar, un asgard, etc, le jeux crée aléatoirement une planète, avec une porte des étoiles.
Et tu dois faire des recherches, des constructions d'armes, vaisseau etc pour te préparer a une invasion par la porte, ou spatiale.
Un mix entre stratégie, constructions et jeux en temps réel en cas d'attaque.
Personne ne peut savoir l'adresse d'une porte , car c'est totalement aléatoire (toutefois les joueurs pourront poster leur code de leur porte sur le net,pour attirer d'autre joueurs....)
Et en cas de victoire, récupération des vaisseaux, troupes et de la planète pour que le joueurs gagnant devienne de plus en plus fort.
Ça fait X années que j'imagine ce potentiel jeux, et je regrette qu'aucun studio ne le font....
Tellement hâte de découvrir ça !
SG1 est une masterpiece, j’avais egalement beaucoup aimé Atlantis.
Et Universe, pour moi on n’a pas eu le temps de tout voir. Il y avait des trucs biens, d’autres moins.
J’aurais aimé avoir le fin mot de l’histoire.
Espérons qu’ils n’en fassent pas une grosse crotte, et on peut toujours avoir des interventions des anciens acteurs de la franchise en tant que guest pour faire le lien.
Hâte de découvrir les nouveaux antagonistes après les Goa’ulds, les replicants, les oris, les wraiths
stargate universe c'était génial deg que ca finisse en cliffhanger