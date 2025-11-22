profile
Une nouvelle série Stargate chez Prime Video


Amazon MGM Studios a donné son feu vert pour une nouvelle série Stargate pour Prime Video. Brad Wright et Joe Mallozzi les showrunners de la franchise seront présents en tant que producteurs consultant, et Martin Gero (Code Quantum, Blindspot) sera responsable de cette nouvelle série qui se passera dans le même univers que la série d'origine.
http://lestoilesheroiques.fr/2025/11/stargate-une-nouvelle-serie-stargate-en-developpement-pour-prime-video.html
    posted the 11/22/2025 at 12:52 PM by yanssou
    comments (9)
    adamjensen posted the 11/22/2025 at 01:04 PM
    J'espère qu'elle aura au moins la même qualité que la première série, qui est toujours excellente même encore aujourd'hui.
    chreasy97 posted the 11/22/2025 at 01:14 PM
    Je suis heureux mais méfiant.

    Prime est considéré par Amazon comme une porte d'entrée vers le site de vente. Dans ce but ils vont donc chercher à attirer les portefeuilles de la terre entière (pas de souci à ce niveau c'est normal).

    La série va donc surement chercher à plaire à tout le monde (donc au final personne).
    altendorf posted the 11/22/2025 at 01:24 PM
    J'espère un véritable reboot qui va reprendre les traces du premier film.
    ktraxxx posted the 11/22/2025 at 01:55 PM
    Oui j'ai vu .Et le fait que Brad Whight Joseph Malozzi et Martin Gero Soit crédité au projet me dit que l'univers sera au moins respectée, Ils ont déjà annoncé que ce ne serait pas une suite des 3 séries mais bien une nouvelle série dans le monde qu'ils ont crée . Par contre j'ai vu également Que Roland elmerich et son associé sur le film stargate était également producteur ... a voir
    cyr posted the 11/22/2025 at 02:19 PM
    Pour moi, stargate est mort avec stargate universe.....

    Repartir avec de nouveaux acteurs, ça n'aura pas beaucoup de sens....


    En revanche, quand ils veulent pour un jeux vidéo stargate, multijoueur....

    Un genre de jeux , ou tu choisis si tu veux être un humains, un jafar, un asgard, etc, le jeux crée aléatoirement une planète, avec une porte des étoiles.
    Et tu dois faire des recherches, des constructions d'armes, vaisseau etc pour te préparer a une invasion par la porte, ou spatiale.

    Un mix entre stratégie, constructions et jeux en temps réel en cas d'attaque.

    Personne ne peut savoir l'adresse d'une porte , car c'est totalement aléatoire (toutefois les joueurs pourront poster leur code de leur porte sur le net,pour attirer d'autre joueurs....)

    Et en cas de victoire, récupération des vaisseaux, troupes et de la planète pour que le joueurs gagnant devienne de plus en plus fort.


    Ça fait X années que j'imagine ce potentiel jeux, et je regrette qu'aucun studio ne le font....
    shinz0 posted the 11/22/2025 at 02:31 PM
    altendorf ça ne serait pas un reboot mais une série dans continuité de l'univers
    jowy14 posted the 11/22/2025 at 02:39 PM
    Ahh !!!!
    Tellement hâte de découvrir ça !
    SG1 est une masterpiece, j’avais egalement beaucoup aimé Atlantis.
    Et Universe, pour moi on n’a pas eu le temps de tout voir. Il y avait des trucs biens, d’autres moins.
    J’aurais aimé avoir le fin mot de l’histoire.
    Espérons qu’ils n’en fassent pas une grosse crotte, et on peut toujours avoir des interventions des anciens acteurs de la franchise en tant que guest pour faire le lien.
    Hâte de découvrir les nouveaux antagonistes après les Goa’ulds, les replicants, les oris, les wraiths
    gamesebde3 posted the 11/22/2025 at 02:54 PM
    Chapeauté par le Dr Gero, ça s'annonce bien.
    yogfei posted the 11/22/2025 at 03:31 PM
    cyr Il y eu un jeu stargate récent sur steam, un STR pas trop mauvais apparemment mais pas foufou non plus...

    stargate universe c'était génial deg que ca finisse en cliffhanger
