Solarr the PC Master

Le Bruce Lee du basket, Michael Jordan.Comme Michael Jackson, Mohamed Ali, Fred Astaire, Ronaldiñho bref, rapidité et précision, et chaque année, un pas de plus appris, une esquive inventée, les rapprochent.30 ans plus tard, l'impression que les années 70 à 90 ont produit des étoiles inspirantes qui n'ont jamais été supplantées.Exploits de Michael Jordan sur musique Thriller