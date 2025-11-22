Le Bruce Lee du basket, Michael Jordan.
Comme Michael Jackson, Mohamed Ali, Fred Astaire, Ronaldiñho bref, rapidité et précision, et chaque année, un pas de plus appris, une esquive inventée, les rapprochent.
30 ans plus tard, l'impression que les années 70 à 90 ont produit des étoiles inspirantes qui n'ont jamais été supplantées.
Maigré tout, je me dis quand je vois d'autres domaines il y a des gens qui actuellement marquent l'histoire, avec des maboules comme Margnus carlsen , ou du Eliud Kipchoge par exemple.
Je me dis aussi qu'il y a d'autres facteurs comme la nostalgie et notamment le fait que il y avait un alignement des étoiles dans le sens ou c'est l'époque ou les évènements sportifs on réellement commencé à être médiatisé, diffusé mondialement et qu'il ont compris qu'il fallait starifier les sportifs.
Du coup ça permettait de toucher même un audimat plus grand public et pa sforcément les afficionados !