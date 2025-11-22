Bonjour à tous, nouveau top consacré une nouvelle fois à ma saga préféré de jeux vidéo, Resident Evil ! Je précise que dans ce top20)(Beaucoup de RE)- Les araignées géantes sont des ennemis cultes puisque présent depuis le tout premier Resident Evil, et on les voit la toute première fois dans la Résidence Secondaire du premier jeu. Elles ne sont pas très résistantes et en général 2 coups de pompe et on en parle plus. Elles peuvent néanmoins empoisonnée et c'est plutôt chiant si on a pas d'herbes bleues dans notre inventaire. Mais bon elles sont "belles" et elles ont dû provoquer quelques sueurs froides à bon nombre d'arachnophobe !19)- Le Drain Demos est un ennemi emblématique de Resident Evil 3 sous-titré Nemesis. C'est une mutation d'insecte parasité par des sangsues, on les trouve dans les égouts et zone souterraine de Racoon City. Il attaque avec ses griffes et se jette des murs ou du plafond pour surprendre le joueur. Dans le Remake de 2020, il peut même carrément pondre dans la gorge de Jill, il faudra vite extraire le poison sinon c'est la mort.18 )- Le Ooze est une créature qui apparaît dans les 2 jeux Révélation. Ils sont issue du Virus T Abyss, ils ressemblent à des zombies, mais on un aspect et un design plus visqueux et "aquatique". Ils sont très agressif et se déplace rapidement, en ondulant leurs corps pour se faufiler. Certains Ooze peuvent même se transformer en une version plus puissante après avoir subis des dégâts, les rendant encore plus dangereux.17)- Ils font partie des créatures les plus immondes de la saga RE, leur design est particulièrement morbide. Sorte de cadavre squelettique et partiellement découpé à certains endroits, les Revenants ont des appendices mutés, qui leur permettent d'attaquer leur proies avec leurs griffes acérées. Ils sont extrêmement agressif et rapide, et les tirs standard ne leur font que peu de dégâts si leur point faible, l'espèce de cœur apparant n'est pas touché.16)- Humains infectés par le virus T, dans un "style" végétal. On ne les croise qu'à la toute fin du jeu, dans le laboratoire. Ce sont des ennemis particulièrement dangereux qui peuvent nous One shot si ils nous attrapent et qu'on a pas d'objet de défense, surtout dans RE2 Remake ou elles sont beaucoup plus dangereuses.. Elles ont cependant un gros point faible, le feu, il va donc falloir faire parler le lance-flamme pour en venir à bout sans trop suer.15)- Ce sont des humains infectés au Las Plagas de Resident Evil 4 et exporté en Afrique dans Resident Evil 5. C'est une sorte d'évolution du Plagas. On reconnaît l'humain infecté au Plagas car ils ont les yeux rouges, et parfois des excroissances visible sur la peau. Certains Majinis sont armés, notamment vers la fin du jeu avec des armes à feu, alors que d'autres ne le sont pas. Ils sont intelligent et coordonnées, et peuvent travailler en groupe. Ils font partis des ennemis principaux du jeu Resident Evil 5.14)- Humains infectés par le Virus C, le virus principal de RE6. c'est un sorte de "mélange" entre Ganados et Majinis, ils peuvent muter en temps réel au fur et à mesure des dégâts, il en existe plusieurs sortes comme les "araignées" à pattes d'autruche ou chauve souris. Ils peuvent tout comme les Majinis utiliser des armes à feu. Certains Javos sont très résistant et il sera nécessaire de viser leur point faible pour les tuer plus rapidement.13)- Ils sont les ennemis de base de RE8, créé par Mère Miranda avec le "Cadou" un genre de processus et profilération biologique, pas comme un virus classique. Les lycans sont comme son nom l'indique des loups-garous, très nombreux et agressif, certains peuvent même tirer à l'arbalète. Ils sont beaucoup plus rapide et dangereux que le Molded de RE7, créatures dont on va parler juste en dessous. Il existe un chef lycan et aussi le Varkolac (qui signifie loup garou en roumain) une version à quatre patte extrêmement agressif et dangereuse, et dont il faudra faire parler la poudre. Franchement, lors de l'assaut des lycans du début de jeu, ils foutent la pression comme jamais !12)- Ennemis principaux de RE7, ils sont issu du virus parasitaire Mutamycète créé par Eveline l'arme biologique. Ce sont des corps humanoïde déformé, gris ou noir. Ils sont plutôt lent, en tout cas la version "de base". Il en existe 3 version, celle de base, à quatre patte qui est beaucoup plus rapide, et la dernière, ils sont énorme et vomissent partout, et très résistant. Les Molded de RE7 contrasté beaucoup avec les ennemis qu'on avait l'habitude de voir dans les anciens RE, ce qui était plutôt une bonne chose !11)- Les Novistadores (ce que l'on ne peut voir en espagnol) sont des insectes géants de RE4 infecté par le Plagas. Ils peuvent se rendre invisible et donc attaque en fourbe, on les trouve pour la toute première fois dans le château de Salazard dans la section des égouts. Ils sont assez résistant et agressif, et peuvent attaquer à plusieurs. Une des attaques de cet insecte est de vous attraper et de vous vomir de l'acide dans la tronche. Leur coups de griffe sont mortels. Ils ont grandement été nerfé dans le Remake, beaucoup plus simple à tuer et beaucoup moins dangereux alors qu'ils étaient redoutable dans l'original...Voilà pour cette première partie, la suite la semaine prochaine !