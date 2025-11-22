Suite à la sortie de Kirby Air Riders, les joueurs se sont amusés avec la fonctionnalité « Ma Machine » qui leur permet de créer leurs propres designs personnalisés pour les attractions du jeu.
Peu après la sortie du jeu, un design inspiré de « Bikini Chef Kawasaki » s'est rapidement hissé en tête du classement des attractions les plus populaires. Bikini Chef Kawasaki est un mème populaire au sein de la communauté japonaise de Kirby, où les joueurs ont plaisanté en imaginant que Chef Kawasaki portait un micro-bikini sous son tablier. Cependant, cette attraction a rapidement été retirée du classement public, un joueur déplorant : « Supprimée. Je ne pardonnerai jamais à Nintendo ! »
Apparemment imperturbable, un autre design mettant en scène Bikini Chef Kawasaki est rapidement apparu et a repris la première place. Malheureusement, il semble que ce design ait également été retiré par Nintendo depuis, selon VGC. Il est clair à ce stade que Nintendo n'apprécie guère que son personnage soit représenté de cette manière, et il est probable que d'autres attractions aux concepts tout aussi osés soient également menacées de retrait.
Source : https://nintendosoup.com/random-nintendo-removes-bikini-chef-machine-designs-from-kirby-air-riders/
tags :
posted the 11/22/2025 at 07:00 AM by link49
Nintendo est capable de désactiver la fonction via un patch. Tout le monde sera perdant
Parce que Smash Bros Ultimate a un tas de stage avec "Pyra" ou "Tifa" et on en avait pas parlé hein...