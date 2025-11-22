Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Kirby Air Riders
3
Likers
name : Kirby Air Riders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Bandai Namco
genre : course
link49
474
Likes
Likers
link49
articles : 18667
visites since opening : 31565083
link49 > blog
[Switch 2] Kirby Air Riders : Nintendo censurerait-il?


Suite à la sortie de Kirby Air Riders, les joueurs se sont amusés avec la fonctionnalité « Ma Machine » qui leur permet de créer leurs propres designs personnalisés pour les attractions du jeu.

Peu après la sortie du jeu, un design inspiré de « Bikini Chef Kawasaki » s'est rapidement hissé en tête du classement des attractions les plus populaires. Bikini Chef Kawasaki est un mème populaire au sein de la communauté japonaise de Kirby, où les joueurs ont plaisanté en imaginant que Chef Kawasaki portait un micro-bikini sous son tablier. Cependant, cette attraction a rapidement été retirée du classement public, un joueur déplorant : « Supprimée. Je ne pardonnerai jamais à Nintendo ! »

Apparemment imperturbable, un autre design mettant en scène Bikini Chef Kawasaki est rapidement apparu et a repris la première place. Malheureusement, il semble que ce design ait également été retiré par Nintendo depuis, selon VGC. Il est clair à ce stade que Nintendo n'apprécie guère que son personnage soit représenté de cette manière, et il est probable que d'autres attractions aux concepts tout aussi osés soient également menacées de retrait.

Source : https://nintendosoup.com/random-nintendo-removes-bikini-chef-machine-designs-from-kirby-air-riders/
    posted the 11/22/2025 at 07:00 AM by link49
    comments (7)
    kidicarus posted the 11/22/2025 at 07:25 AM
    Ça me fait rire ce design.
    akinen posted the 11/22/2025 at 07:29 AM
    Le problème c’est que c’est pour ça que Nintendo rechigne à laisser des outils créatifs ou de communication aux joueurs. Y’a pas moyen, y’en a tjrs qui vont faire des débilités.

    Nintendo est capable de désactiver la fonction via un patch. Tout le monde sera perdant
    fdestroyer posted the 11/22/2025 at 07:32 AM
    akinen Oui et je vois pas comment ça peut ne pas déborder ce genre de fonction. Kirby reste une mascotte souvent associé aux enfants, du coup je comprends le soucis...
    cyr posted the 11/22/2025 at 08:23 AM
    akinen ouai...y a toujours des dérives...et donc pour pas ce prendre la tête, il retire.
    masharu posted the 11/22/2025 at 08:47 AM
    Si cela fait parler, c'est parce que Bikini Chef Kawasaki apparait dans un fan-game Kirby populaire au Japon. Voilà pourquoi on en parle, Nintendo Soup ne doit pas avoir cette information.

    Parce que Smash Bros Ultimate a un tas de stage avec "Pyra" ou "Tifa" et on en avait pas parlé hein...
    zoske posted the 11/22/2025 at 09:02 AM
    Ils vont se faire briquer leur console par Nintendo s'ils continuent à publier des mini-bikini comme ça
    akinen posted the 11/22/2025 at 10:13 AM
    fdestroyer cyr zoske ils sont capables de faire tout et n’importe quoi pour bloquer ça oui
