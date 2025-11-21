accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
14
Likes
Likers
Who likes this ?
minbox
,
archesstat
,
genraltow
,
nmariodk
,
neckbreaker71
,
minx
,
raph64
,
kurosama
,
leonr4
,
torotoro59
,
pastorius
,
kevinmccallisterrr
,
celebenoit84
,
junaldinho
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
537
visites since opening :
1109913
ouroboros4
> blog
[Rumeur] La Steam Machine à plus de 750 dollars ?
Grosse rumeur à prendre avec de grosses pincettes.
Réaliste d'après vous ?
https://x.com/pricempire/status/1991549410237641001?t=OccpXLabTh4aUNy7tQyfVg&s=19
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 11/21/2025 at 10:55 PM by
ouroboros4
comments (
4
)
ravyxxs
posted
the 11/21/2025 at 11:10 PM
Grosse rumeur à prendre avec de grosses pincettes.
Non, c'est pas une rumeur, elle ne coutera pas le prix d'une console, c'est ce qu'a dit Linus Sebastian lorsqu'il était en présence des responsables de Valve, ils n'ont pas aimé et ont laissé un blanc dans la conversation lorsqu'il a parlé du prix proche des consoles.
Donc oui elle ne sera pas lancée à 500-600 euros les gars. Et lorsqu'on vous dit 6 fois la puissance d'une Steam Deck, soyez logique, on va pas dire 2500 balles mais on va pas non plus se poser sur du 500-600 euros...logique !
XBOX n'est pas passé par quatre chemins avec le possible prix de luxe de leur future console PC hybride, ça plane facile dans les 900-1200 euros !!
skuldleif
posted
the 11/21/2025 at 11:11 PM
sans manette et 512go?
eh bah putin
k13a
posted
the 11/21/2025 at 11:15 PM
skuldleif
Il devrait avoir des bundles avec et sans manettes. Je m'attends à un prix de base de 800$ (512go with no pad).
skuldleif
posted
the 11/21/2025 at 11:31 PM
ravyxxs
k13a
le probleme c'est pas le prix , c'est la puissance pour le prix , une puissance comparable a ce qu'on trouve deja sur le marché des machines sous tv ,aka les consoles sortie il y a 5 ans.
quand la next gen xbox sortira il n'y aura pas de machine sortie moins cher il y a 5 ans a puissance comparable, et pas non plus sans manette et disposant de 512go , la ca le fait juste pas
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Non, c'est pas une rumeur, elle ne coutera pas le prix d'une console, c'est ce qu'a dit Linus Sebastian lorsqu'il était en présence des responsables de Valve, ils n'ont pas aimé et ont laissé un blanc dans la conversation lorsqu'il a parlé du prix proche des consoles.
Donc oui elle ne sera pas lancée à 500-600 euros les gars. Et lorsqu'on vous dit 6 fois la puissance d'une Steam Deck, soyez logique, on va pas dire 2500 balles mais on va pas non plus se poser sur du 500-600 euros...logique !
XBOX n'est pas passé par quatre chemins avec le possible prix de luxe de leur future console PC hybride, ça plane facile dans les 900-1200 euros !!
quand la next gen xbox sortira il n'y aura pas de machine sortie moins cher il y a 5 ans a puissance comparable, et pas non plus sans manette et disposant de 512go , la ca le fait juste pas