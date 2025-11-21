accueil
shanks
shanks
Messieurs, nous sommes vendredi soir et...
Jeux Video
C'est mort...
On s'est ENCORE fait baiser, c'est pas possible...
Plus jamais on m'y reprendra....
Jusqu'à la semaine prochaine, faut y croire
!!!
1
Like
Who likes this ?
playstation2008
posted the 11/21/2025 at 09:38 PM by shanks
shanks
comments (11)
11
)
newtechnix
posted
the 11/21/2025 at 09:45 PM
adamjensen
posted
the 11/21/2025 at 09:48 PM
En ce qui me concerne, peu importe quand sera faite l'annonce, perso, j'y crois toujours pour la sortie du jeu en 2026 ou 2027. Mais probablement 2026.
A mon avis, une annonce sera faite avant la sortie de la Steam Machine ou dans les environs.
Il y a beaucoup trop de trucs depuis pas mal de mois pour que ce sois juste du foutage de gueule.
Enfin, on verra bien... Mais moi j'y crois toujours.
playstation2008
posted
the 11/21/2025 at 09:50 PM
Ils attendent peut-être 00:01 histoire de faire mentir les leakers
captainjuu
posted
the 11/21/2025 at 09:53 PM
Ca m'rappelle quand j'attendais encore quelque chose des Nintendo Direct
jaysennnin
posted
the 11/21/2025 at 10:07 PM
que fait on Cortex?
La même chose que tous les vendredi soirs Minus, tenter de croire à l'annonce de Half life 3
malroth
posted
the 11/21/2025 at 10:18 PM
Question : est ce une hype qui va exploser les ventes ou est ce une hype à la shenmue 3 ???
Car souvent ya des jeux comme ça où on entends que c'est attendu mais en realité c'est une niche.
Donc je suis intrigué pour HL3. j'avais fais les jeux à l'epoque et franchement pour moi je ne comprends pas trop la hype internet.
Oui je le ferai mais la on dirait que ça survends. Pourtant ya rien de ouf en vrai, ça sera au mieux dans les standard mais c'est tout.
Ça me rappel vraiment les gens pour Shenmue 3 pour le coup. Ya avant et ya la realité apres
parrain59
posted
the 11/21/2025 at 10:22 PM
malroth
Half life 1 et 2 c'était une révolution à chaque fois, Half Life Alyx c'est juste le meilleur jeu VR.
midomashakil
posted
the 11/21/2025 at 10:35 PM
c'est mieux comme ca ..on garde des sublime souvenir avec le 2 ..meilleure exemple shenmue était une pépite mais helas le 3 est une cata pour moi ... donc ca me suffit hl1&2
ravyxxs
posted
the 11/21/2025 at 10:41 PM
Shanks
Y a vraiment un 3, mais faut surtout pas écouter les *une date bientôt, et si, on m'a dit que..* C'est la pire arlésienne, maintenant entre l'acteur de G-Man ou le fait que Alyx ai vu le jour, on sait très bien qu'il bosse sur un épisode inédit de l'univers, 3 ? Pas forcément, mais un épisode hors VR, et donc surement l'après du 2.
altendorf
posted
the 11/21/2025 at 10:42 PM
fragdelapassion
posted
the 11/21/2025 at 10:51 PM
Je pense qu'ils feront une conférence pour nom: Valv3.
Avec: Half Life 3, Portal 3, Left 4 Dead 3, Dota 3, Counter Strike 3, Team Fortress 3 et Day of Defeat 3.
