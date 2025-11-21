accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
1
❤
Likers
Who likes this ?
jozen15
name :
Warhammer : Vermintide II
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
Fatshark
genre :
action
multiplayer :
oui
other versions :
Xbox One
-
PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
profile
7
Likes
Likers
Who likes this ?
minx
,
torotoro59
,
almightybhunivelze
,
marchand2sable
,
richterbelmont
,
gunotak
,
ouken
adamjensen
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
99
visites since opening :
144684
adamjensen
> blog
Warhammer : Vermintide 2 est gratuit sur Steam pendant 48 heures
Le jeu, Warhammer: Vermintide 2, est gratuit sur Steam pour toujours, jusqu'au 23 novembre, 19 heure.
https://store.steampowered.com/app/552500/Warhammer_Vermintide_2/
https://store.steampowered.com/app/552500/Warhammer_Vermintide_2/
tags :
warhammer
vermintide
warhammer: vermintide 2
warhammer: vermintide
warhammer : vermintide 2
warhammer vermintide 2
vermintide 2
3
Likes
Who likes this ?
grimraven
,
spontexes
,
spaaz
posted the 11/21/2025 at 09:11 PM by
adamjensen
comments (
1
)
grimraven
posted
the 11/21/2025 at 09:16 PM
merci l'ami
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo