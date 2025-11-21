profile
Warhammer : Vermintide II
1
Likers
name : Warhammer : Vermintide II
platform : PC
editor : N.C
developer : Fatshark
genre : action
multiplayer : oui
other versions : Xbox One - PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
profile
adamjensen
7
Likes
Likers
adamjensen
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 99
visites since opening : 144684
adamjensen > blog
Warhammer : Vermintide 2 est gratuit sur Steam pendant 48 heures


Le jeu, Warhammer: Vermintide 2, est gratuit sur Steam pour toujours, jusqu'au 23 novembre, 19 heure.

https://store.steampowered.com/app/552500/Warhammer_Vermintide_2/








https://store.steampowered.com/app/552500/Warhammer_Vermintide_2/
    tags : warhammer vermintide warhammer: vermintide 2 warhammer: vermintide warhammer : vermintide 2 warhammer vermintide 2 vermintide 2
    3
    Likes
    Who likes this ?
    grimraven, spontexes, spaaz
    posted the 11/21/2025 at 09:11 PM by adamjensen
    comments (1)
    grimraven posted the 11/21/2025 at 09:16 PM
    merci l'ami
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo