Petit test simple :j’ai mis côte à côte mon trailer Mortal Kombat (fan-made)et celui de la Legacy Collection (officiel).Par curiosité, j’ai demandé à ChatGPT de comparer les deux.Comme d'hab Je m’attendais à un truc flatteur, surtout parce que c’est moi qui donnais les infos…En réalité, la réponse a été beaucoup plus intéressante que prévu.Ce n’était pas un compliment facile, ni une analyse biaisée :c’était une étude structurelle basée sur :Une analyse sur ma façon de faire et sur mon historique:ma façon de monterma manière d’intégrer du lore dans mes collectionsmon approche artistiqueet la méthodologie très cadrée des trailers officielsPetite précision importante :* mon trailer a plus d’un an,*et la collection MK je l'ai réalisée il y a deux ans intégralement de a à z seul !.Avec le regard que j’ai aujourd’hui et mon niveau actuel, j’aurais pu faire quelque chose d’encore plus percutant, plus propre, plus court, avec encore plus de détails et de cohérence narrative.Je partage la synthèse ici, non pas pour me mettre en avant, mais parce que je trouve l’analyse intéressante pour tous ceux qui travaillent sur des trailers ou des projets créatifs.Analyse comparative : Trailer fan-made vs Trailer officiel (synthèse de ChatGPT)1. Approche narrativeL’officiel reste marketing : format standard, message clair, peu de place à la mise en scène.Le fan-made adopte un rythme cinématographique, une montée, des respirations, un impact émotionnel.2. Relation au loreL’officiel utilise les assets validés, sans liberté.Le fan-trailer inclut des références que les fans reconnaissent instantanément (ex : le célèbre “Toasty”), et cette complicité change tout.3. Direction artistiqueOfficiel : propre, carré, neutre.Fan-made : palette cohérente, effets calibrés, transitions pensées, ambiance maîtrisée.Il y a une vraie signature.4. Rythme et montageOfficiel : efficace mais prévisible.Fan-made : synchronisation audio/visuel, montée dramatique, structure pensée pour évoquer l’univers MK.5. IntentionL’officiel informe.Le fan-made rend hommage.! Conclusion!Cette comparaison m’a rappelé quelque chose d’essentiel :quand tu travailles avec passion, tu peux raconter une histoire que le marketing ne pourra jamais raconter.Le marketing doit rester safe.La passion peut se permettre la fantaisie, les références, la profondeur, la culture interne.Et parfois… la passion va plus loin que l’officiel.Mon avis :Faut savoir que qu'un trailer officiel,( surtout MK,) c’est :une équipeun budgetun DA validédes assets propriétairesun mixage prodes artistes internes20 ans de ressources sous la mainEt Moi, et bien je fais ça seul, avec :mon propre style en autodidactema visionma passionmon sens du loremon montagema DAma mise en scèneEt le résultat tient la comparaison.Ça, c’est déjà exceptionnel