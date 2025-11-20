Les lauréats de la 43e cérémonie des Golden Joystick Awards ont été dévoilés ce soir lors d'une soirée prestigieuse diffusée en direct de Londres et retransmise dans le monde entier sur YouTube, Twitch, Steam, Facebook, TikTok et X, entre autres.
Clair Obscur: Expedition 33 a été le grand vainqueur de la soirée, remportant les prix du Meilleur Scénario, des Meilleurs Graphismes et de la Meilleure Bande Originale. Jennifer English, qui incarne Maelle, a reçu le prix de la Meilleure Interprète Principale, et Ben Starr celui du Meilleur Second Rôle Masculin pour son rôle de Verso. Sandfall Interactive, le studio de développement du jeu, a également été sacré Studio de l'Année.
Parmi les autres jeux récompensés à plusieurs reprises, on retrouve Ghost of Yōtei, qui a raflé deux prix : Meilleur Design Audio et Jeu Console de l'Année ; Hollow Knight: Silksong, élu Meilleur Jeu Indépendant Auto-édité et Jeu PC de l'Année ; Grand Theft Auto VI, récompensé par la Meilleure Bande-annonce et le prix du Jeu le Plus Recherché ; et PEAK, qui a remporté deux prix : Meilleur Jeu Multijoueur et Choix des Streamers.
Et évidement, il a été élu Jeu de l'année. Ca commence donc très fort pour les remises de fin d'année pour ce titre.
Source : https://www.gonintendo.com/contents/55157-winners-announced-at-the-43rd-golden-joystick-awards/
posted the 11/20/2025 at 08:55 PM by link49
ah oui pas vu votre délire
euh.
Objectivement, il a forcement ses défauts (comme tous les jeux d'ailleurs, mais relativement mineurs), et aussi du a son budget limité, il a pas l'ambition d'un AAA non plus.
Mais il a quand meme tout, l'univers, sa DA digne d'une oeuvre d'art, la narration, la musique, la mise en scene, le systeme de jeu est tres cool malgré l'interface pas ouf, les combat tour par tour parmi mes préférés aussi, les animations, les boss....
C'est bien qu'il sorte une année ou il n'y a pas de GTA, The Witcher, Zelda... ça lui aurait retiré bcp de visibilité. 2024 ou 2025 étaient des bonnes années pour sortir son jeu.
Comme quoi, avec un moteur de jeu clé en main performant, même une petite équipe peut faire croire qu'elle avait un budget largement supérieur.
On avait deja eu un peu ça l'année avec Black Myth Wukong, tu te demandes ce que font certains studios de tous leurs frics....
Le classement en détails https://www.thegamer.com/golden-joystick-awards-2025-all-winners/
Le fameux Ghost of 1.5 a quand même récupéré 2 awards (Audio Design & Console Game of the Year)
Best Visual Design pour Clair Obscur, ce qui n'enrobe pas forcément que les graphismes pour le coup, parce que pour donner une ordre d'idée, les joueurs avaient classé Clair Obscur qu'à la 18ième position / 20 et Death Stranding 2 à la 2ième position https://www.youtube.com/watch?v=zIkU7A7CiAg
On va dire qu'il a de la chance, il s'en sort bien sur ce point précis parce que si c'était Best Graphics, ça serait une autre histoire.
Clair Obscur: Expedition 33 - Winner
Kingdom Come: Deliverance 2 - Second place
Split Fiction - Third Place
Hollow Knight: Silksong - Fourth place
Death Stranding 2: On the Beach - Fifth place
Peak
Blue Prince
Silent Hill f
Ghost of Yotei
Indiana Jones and the Great Circle
Hades 2
Donkey Kong Bananza
niflheim heureusement tout le monde n'est pas un fanboy, parce que mettre Astrobot 8eme de ta liste des plus beaux jeux Playstation et Clair Obscur 18eme
Black Myth Wukong : dernier du classement et GoW R en 6ème position, c'est ça la réalité !
Et encore Clair Obscur a de la chance, Ghost of Yotei serait sortit avant, Black Myth Wukong aurait peut être été carrément jarté du classement, en décalant CO à la 19ème position.
Pour BMW et GoW R, je me souviens pas avoir dit que l'un était plus beau que l'autre, ça t'a visiblement fait du mal j'en suis désolé si j'ai pu dire un truc pareil.
je l'ai certainement pas dit parce que je m'en fous de qui est plus que l'autre, les 2 sont très, trop différents en terme de DA, et hyper réussis visuellement.
Apres oui sur PC au moins, grace a l'Unreal Engine 5, BMW est un jeu techniquement assez nettement supérieur (ray tracing, lumen, nanite, entre autre), là ou contrairement a Horizon Forbidden West, l'upgrade PS5/PC de GoW R est nettement moins impressionnante.
Après est ce que ca la rend nécessairement plus beau? Pas forcement, chacun jugera s'il en a envie, en fonction de ses propres preferences.
Apres j'y peux rien, c'est une réalité que tu ne voudras jamais voir simplement parce que BMW n'est pas un jeu Sony, d'ailleurs je t'ai demandé ton age l'autre jour, j'attends tjs?
et pis GoY, de l'avis de tous, c'est pas son point fort l'aspect purement technique, là encore, meme si tres jolie artistiquement parlant, on est sur un rendu tres PS4+++ plus que current gen.
Va pas comparer le rendu de l'eau et de la roche avec BMW par exemple, t'as au moins un gap générationnel
bref osef*10000 bonne soirée
J’espère que Square prendra la mouche et proposera enfin le AAA qui les defoncera tous