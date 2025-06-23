"Le 23 juin 2025, il a été annoncé que le développement d'Hytale prenait fin et que Hypixel Studios allait cesser ses activités.Face à la réaction de la communauté, nous avons su qu'il nous fallait agir. Bien que nous n'ayons plus été impliqués dans Hytale depuis 2020, Hytale et sa communauté nous ont toujours été très chères.Nous avons fait une offre à Riot Games sans avoir une vision complète de l'état du projet. Conscients des risques considérables, nous nous sommes lancés à corps perdu. Sans risque, pas de Hytale. Nous avons négocié l'accord, réembauché 30 développeurs, obtenu le financement et pris la décision de revenir au moteur d'origine et à la vision initiale."Ce qu'il faut retenir:: sera annoncée dans les prochains jours. (fin de semaine prochaine): Windows au lancement, Linux/Mac seront testés, les autres plateformes seront ajoutées ultérieurement.: Les détails seront annoncés dans les prochains jours. = -30$ pour l'édition de base: attendez-vous à des bugs, des imperfections, un contenu déséquilibré et des mises à jour fréquentes susceptibles de causer des dysfonctionnements.: Prévue pour durer au moins quelques années ; pas de précipitation pour la version « 1.0 ».: Mode Exploration, Mode Créatif et Modding: Mini-jeux et mode Aventure (ils arriveront plus tard ; une équipe dédiée travaille sur les mini-jeux): Nous possédons 100 % de Hytale (racheté à Riot Games).: engagement financier personnel sur 10 ans ; aucun investisseur ni éditeur: Utilisation du moteur précédent présenté dans la bande-annonce, permettant un développement plus rapide et une jouabilité immédiate.: disponible dès le lancement. Gérez vos propres serveurs et créez du contenu personnalisé.Petite vidéo de gameplay brut dans l'état actuel du jeu (ils repartent sur le modèle de 2021 [avant Riot]):