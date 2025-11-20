profile
Tides of Annihilation
name : Tides of Annihilation
platform : PC
editor : N.C
developer : Eclipse Glow Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
yanssou
yanssou
yanssou > blog
Tides of Annihilation : un combat de boss pour patienter


Prévu prochainement sur Ps5, Xbox Series et Pc.
https://www.youtube.com/watch?v=dOJsMcsR9BE
    posted the 11/20/2025 at 06:37 PM by yanssou
    comments (7)
    parrain59 posted the 11/20/2025 at 06:40 PM
    Encore un jeu où j'ai l'impression de l'avoir déjà fini 10 fois
    marchand2sable posted the 11/20/2025 at 06:46 PM
    Ça fait très combat de Boss d'FF XVI, c'est bourré de script. Ça me bloque beaucoup perso.
    torotoro59 posted the 11/20/2025 at 06:48 PM
    Vu et revu -_- ZzZ et l'ost avec ses ooohhh ahhhhh orchestral pffff.
    A voir au complet mais bof bof perso
    kujotaro posted the 11/20/2025 at 07:03 PM
    Kes aigris sont de sortie. Ça a l'air génial. On a pas eu beaucoup de jeux de ce type sur cette gen, ce sera un grand plaisir.
    torotoro59 posted the 11/20/2025 at 07:15 PM
    kujotaro tu peux enlever le début de ton commentaire inutile,

    les goûts/experiences des uns ne sont pas ceux des autres, d'où tu juges les autres ? Tu peux commencer par "ça à l'air génial...."
    Merci.
    zanpa posted the 11/20/2025 at 08:23 PM
    j'adore
    ducknsexe posted the 11/20/2025 at 08:50 PM
    Beau scripts
