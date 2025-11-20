accueil
yanssou
Tides of Annihilation : un combat de boss pour patienter
Prévu prochainement sur Ps5, Xbox Series et Pc.
https://www.youtube.com/watch?v=dOJsMcsR9BE
tags :
1
Like
Who likes this ?
victornewman
posted the 11/20/2025 at 06:37 PM by yanssou
yanssou
comments (
7
)
parrain59
posted
the 11/20/2025 at 06:40 PM
Encore un jeu où j'ai l'impression de l'avoir déjà fini 10 fois
marchand2sable
posted
the 11/20/2025 at 06:46 PM
Ça fait très combat de Boss d'FF XVI, c'est bourré de script. Ça me bloque beaucoup perso.
torotoro59
posted
the 11/20/2025 at 06:48 PM
Vu et revu -_- ZzZ et l'ost avec ses ooohhh ahhhhh orchestral pffff.
A voir au complet mais bof bof perso
kujotaro
posted
the 11/20/2025 at 07:03 PM
Kes aigris sont de sortie. Ça a l'air génial. On a pas eu beaucoup de jeux de ce type sur cette gen, ce sera un grand plaisir.
torotoro59
posted
the 11/20/2025 at 07:15 PM
kujotaro
tu peux enlever le début de ton commentaire inutile,
les goûts/experiences des uns ne sont pas ceux des autres, d'où tu juges les autres ? Tu peux commencer par "ça à l'air génial...."
Merci.
zanpa
posted
the 11/20/2025 at 08:23 PM
j'adore
ducknsexe
posted
the 11/20/2025 at 08:50 PM
Beau scripts
