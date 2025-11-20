profile
Metroid Prime 4 Beyond
10
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
zoske
9
Likes
Likers
zoske
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 128
visites since opening : 243810
zoske > blog
Metroid 4x moins d'immersion
Yo Mina,

Petite news sur le dernier Metroid prime 4 qui devrait sortir tout bientôt! Les premières previews viennent de tomber et malheureusement un gros défaut fait l'unanimité sur cette dernière production de Retro Studio.

Ils parlent tous d'une grosse perte d'immersion à cause de l'introduction (sans vaseline) d'une sidekick du nom de Myles Mackenzie! Un style d'ingénieur perdu sur la planet qu'on va explorer et qui n'arrête pas de parler pour ne rien dire. Un tuto vivant qui casse grandement l'immersion qui normalement est l'ADN même d'un Metroid.

Alors pourquoi Retro a fait ce choix? Pourquoi mettre un sidekick qui veut expliquer la vie à Samus, notre exploratrice interstellaire préférée?? Pourquoi vouloir imposé cela aux joueurs au lieu de nous laisse découvrir et s'immerger dans le monde qu'ils ont crée à l'occasion de ce 4ème épisode si longtemps attendu??

Pour ma part, je pense que c'est principalement pour les plus jeunes d'entre nous. Malheureusement cette génération n'est pas muni d'une grande capacité de focus du à l'invasion des app comme Snapchat ou Tiktok et ce MacKenzie est là pour apporter du dynamise (je dirais du bla bla me concernant) en parlant non stop ou lieu d'être dans l'ambiance d'un Metroid originel entre moments calmes et actions intenses.

Alors certain vont dire, oui mais ce n'est qu'au début qu'il est là. Mais on en est pas sûr, puis apparemment il aurait un personnage de ce type pour chaque zones du jeu (en espérant qu'ils sont moins ennuyant). Mais surtout cela arrive dès le début de l'aventure (après avoir perdu tout ses pouvoirs comme le veut la coutume) et pour moi la première impression donne bcp sur la suite de l'expérience du jeu. J'aurais aimé avoir une immersion et une exploration de la première zone et puis pourquoi pas pour le 100% avoir un Maccassecouille pour expliquer un peu plus les choses.

J'ai l'impression que Nintendo essaie d'introduire bcp trop d'interactions de d'instantanéité dans leurs jeux, à l'image de Donkey Kong. Justement pour cette jeune génération qui s'il ne se passe pas quelques choses toutes les 10 secondes perde leur focus pour passer à autre chose...

Vous en pensez quoi de votre côté? C'est une bonne chose d'introduire ce type de personnage. Les Metroid étaient trop ennuyant pour rester comme avant? L'humour Marvel va sauver le monde?

Moi je suis à deux doits d'annuler ma préco... mais bordel Metroid quoi





Nintendo
    tags : 4 metroid prime
    1
    Like
    Who likes this ?
    esets
    posted the 11/20/2025 at 03:07 PM by zoske
    comments (21)
    burningcrimson posted the 11/20/2025 at 03:11 PM
    J'ai failli annuler ma préco à cause de ça... En plus de parler tout le temps, les répliques du perso sont complètement nazes... J'espère qud les autres persos seront plus intéressants...
    shinz0 posted the 11/20/2025 at 03:18 PM
    C'est un perso pour aider les joueurs débutants peut-être
    guiguif posted the 11/20/2025 at 03:18 PM
    Metroid qui se fait Atreus-iser
    Puis payes ce charadesign type Pixar immonde...
    amario posted the 11/20/2025 at 03:21 PM
    Deja que dans metroid fusion et other M ca me faisait chier de pas être seul et isolé sur une planète hostile
    zoske posted the 11/20/2025 at 03:21 PM
    burningcrimson Mais grave! Franchement Nintendo accumule les bourdes les unes après les autres. Mario Kart World, le DLC kut de Donkey Kong, Drag X WTF, Nintendo tour à 10€, Pokemon Temu legends ZA...

    Mais que ce passe t'il chez eux???

    guiguif ah fond, je suis sûr qu'ils se sont dit! Ils vont l'adorer et on va devoir en faire un Amibo
    poker22 posted the 11/20/2025 at 03:22 PM
    pour moi; c'est une bonne chose; si à chaque fois qu'un dev tente un truc; tout le monde lui tombe dessus; on aura toujours les même jeux
    zoske posted the 11/20/2025 at 03:23 PM
    amario c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Mais là on atteint encore un autre level malheureusement
    thejoke posted the 11/20/2025 at 03:24 PM
    Alors ça c'est un coup dur, je déteste quand un perso arrête pas de parler
    Et là on parle de metroid, dans ce jeu c'est l'atmosphère qui prime avant tout, quel dommage. Imaginez si dans shadow of the colossus ou dans dark souls y'avait un type qui arrêtait pas de parler
    zoske posted the 11/20/2025 at 03:37 PM
    thejoke C'est vrai qu'il faut tenter des choses pour apporter de la nouveauté. Mais là c'est un peu contre ADN du jeu... Je pense que les reproches/déceptions viennent de là de la part des personnes qui ont fait les previews
    bennj posted the 11/20/2025 at 03:40 PM
    poker22 pas prendre des décisions de merde c'est pas mal aussi. Si je te met un flingue et que je te retire son armure c'est une bonne chose car un dev tente un truc. Qu'il aille tenter ça ailleurs.
    akinen posted the 11/20/2025 at 03:42 PM
    Liberté d’expression et compagnie mis à part, ce qui m’intéresse c’est si le jeu final defonce.

    Pas de savoir si un perso lambda est gonflant au début. Si ça se trouve, il crèvera 2h plus tard ou on aura l’équivalent d’un dark world ultra anxiogène après.
    aozora78 posted the 11/20/2025 at 03:42 PM
    Ouai les visages sont pas mal pour de la Switch 2, mais voilà les gueules insipides (que ce soit voulu ou pas).
    zekk posted the 11/20/2025 at 03:44 PM
    En plus, il a vraiment une tête à claque , mais je suis d'accord avec ton analyse et le pourquoi

    poker22 Rarement vu un "argument" aussi claqué au sol

    akinen C'est dit dans l'article apparemment il y en a un pour chaque zone
    zekk posted the 11/20/2025 at 03:46 PM
    En plus, il a vraiment une tête à claque , mais je suis d'accord avec ton analyse et le pourquoi

    poker22 Rarement vu un "argument" aussi claqué au sol

    akinen C'est dit dans l'article apparemment il y en a un pour chaque zone
    wickette posted the 11/20/2025 at 03:51 PM
    Metroid a toujours eu son côté un peu oppressant et ça casse pas mal je pense oui.

    Puis les designs/personnalité tellement caricaturaux, vraiment dommage, je ne comprends pas ce choix mais je pense que des managers de Nintendo ont du leur dire de simplifier/guider les joueurs encore plus.

    on parle d'une boite qui a ajouté un mode FACILE au portage de Mario Galaxy en 2025 après tout...


    J'ai l'impression que Nintendo essaie d'introduire bcp trop d'interactions de d'instantanéité dans leurs jeux, à l'image de Donkey Kong. Justement pour cette jeune génération qui s'il ne se passe pas quelques choses toutes les 10 secondes perde leur focus pour passer à autre chose...

    C'est le cas de beaucoup malheureusement.

    Par exemple, quand tu joues à God of War et que Atreus peut pas la fermer 10 secondes si tu oses réfléchir plus d'une minute à une énigme...faut surtout pas perdre ton attention oui.
    akinen posted the 11/20/2025 at 03:52 PM
    zekk j’ai lu mais c’est du « apparement »
    rogeraf posted the 11/20/2025 at 03:54 PM
    Moi j'aime bien Jar Jar binks
    zekk posted the 11/20/2025 at 03:58 PM
    akinen ça n'a quand même pas l'air de se diriger vers un dark world anxiogène
    zoske posted the 11/20/2025 at 03:58 PM
    wickette oui c'est vrai que des personnages qui parlent trop n'est pas typique de Nintendo clairement. Dans Horizon aussi elle parle bien trop pour assister les joueurs.
    Il faudrait vraiment une option "immersion +" pour qu'ils l'a ferme une fois pour toutes
    akinen posted the 11/20/2025 at 03:59 PM
    wickette le vrai backseat qui rend fou c’est celui de l’héroïne elle même d’horizon forbidden west. Et quand elle se tait, on sait plus quoi faire parce que le level design est pas fait pour

    zekk et je serai le premier à le signaler si ça me dérange. On verra bien quand on aura le jeu (day one obligé pour moi)
    zoske posted the 11/20/2025 at 04:00 PM
    rogeraf ce retour de baton pour Jar Jar Binks dans les deux épisodes suivants... c'est violant
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo