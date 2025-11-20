Yo Mina,Petite news sur le dernier Metroid prime 4 qui devrait sortir tout bientôt! Les premières previews viennent de tomber et malheureusement un gros défaut fait l'unanimité sur cette dernière production de Retro Studio.Ils parlent tous d'une grosse perte d'immersion à cause de l'introduction (sans vaseline) d'une sidekick du nom de Myles Mackenzie! Un style d'ingénieur perdu sur la planet qu'on va explorer et qui n'arrête pas de parler pour ne rien dire. Un tuto vivant qui casse grandement l'immersion qui normalement est l'ADN même d'un Metroid.Alors pourquoi Retro a fait ce choix? Pourquoi mettre un sidekick qui veut expliquer la vie à Samus, notre exploratrice interstellaire préférée?? Pourquoi vouloir imposé cela aux joueurs au lieu de nous laisse découvrir et s'immerger dans le monde qu'ils ont crée à l'occasion de ce 4ème épisode si longtemps attendu??Pour ma part, je pense que c'est principalement pour les plus jeunes d'entre nous. Malheureusement cette génération n'est pas muni d'une grande capacité de focus du à l'invasion des app comme Snapchat ou Tiktok et ce MacKenzie est là pour apporter du dynamise (je dirais du bla bla me concernant) en parlant non stop ou lieu d'être dans l'ambiance d'un Metroid originel entre moments calmes et actions intenses.Alors certain vont dire, oui mais ce n'est qu'au début qu'il est là. Mais on en est pas sûr, puis apparemment il aurait un personnage de ce type pour chaque zones du jeu (en espérant qu'ils sont moins ennuyant). Mais surtout cela arrive dès le début de l'aventure (après avoir perdu tout ses pouvoirs comme le veut la coutume) et pour moi la première impression donne bcp sur la suite de l'expérience du jeu. J'aurais aimé avoir une immersion et une exploration de la première zone et puis pourquoi pas pour le 100% avoir un Maccassecouille pour expliquer un peu plus les choses.J'ai l'impression que Nintendo essaie d'introduire bcp trop d'interactions de d'instantanéité dans leurs jeux, à l'image de Donkey Kong. Justement pour cette jeune génération qui s'il ne se passe pas quelques choses toutes les 10 secondes perde leur focus pour passer à autre chose...Vous en pensez quoi de votre côté? C'est une bonne chose d'introduire ce type de personnage. Les Metroid étaient trop ennuyant pour rester comme avant? L'humour Marvel va sauver le monde?Moi je suis à deux doits d'annuler ma préco... mais bordel Metroid quoi