Petite news sur le dernier Metroid prime 4 qui devrait sortir tout bientôt! Les premières previews viennent de tomber et malheureusement un gros défaut fait l'unanimité sur cette dernière production de Retro Studio.
Ils parlent tous d'une grosse perte d'immersion à cause de l'introduction (sans vaseline) d'une sidekick du nom de Myles Mackenzie! Un style d'ingénieur perdu sur la planet qu'on va explorer et qui n'arrête pas de parler pour ne rien dire. Un tuto vivant qui casse grandement l'immersion qui normalement est l'ADN même d'un Metroid.
Alors pourquoi Retro a fait ce choix? Pourquoi mettre un sidekick qui veut expliquer la vie à Samus, notre exploratrice interstellaire préférée?? Pourquoi vouloir imposé cela aux joueurs au lieu de nous laisse découvrir et s'immerger dans le monde qu'ils ont crée à l'occasion de ce 4ème épisode si longtemps attendu??
Pour ma part, je pense que c'est principalement pour les plus jeunes d'entre nous. Malheureusement cette génération n'est pas muni d'une grande capacité de focus du à l'invasion des app comme Snapchat ou Tiktok et ce MacKenzie est là pour apporter du dynamise (je dirais du bla bla me concernant) en parlant non stop ou lieu d'être dans l'ambiance d'un Metroid originel entre moments calmes et actions intenses.
Alors certain vont dire, oui mais ce n'est qu'au début qu'il est là. Mais on en est pas sûr, puis apparemment il aurait un personnage de ce type pour chaque zones du jeu (en espérant qu'ils sont moins ennuyant). Mais surtout cela arrive dès le début de l'aventure (après avoir perdu tout ses pouvoirs comme le veut la coutume) et pour moi la première impression donne bcp sur la suite de l'expérience du jeu. J'aurais aimé avoir une immersion et une exploration de la première zone et puis pourquoi pas pour le 100% avoir un Maccassecouille pour expliquer un peu plus les choses.
J'ai l'impression que Nintendo essaie d'introduire bcp trop d'interactions de d'instantanéité dans leurs jeux, à l'image de Donkey Kong. Justement pour cette jeune génération qui s'il ne se passe pas quelques choses toutes les 10 secondes perde leur focus pour passer à autre chose...
Vous en pensez quoi de votre côté? C'est une bonne chose d'introduire ce type de personnage. Les Metroid étaient trop ennuyant pour rester comme avant? L'humour Marvel va sauver le monde?
Moi je suis à deux doits d'annuler ma préco... mais bordel Metroid quoi
Puis payes ce charadesign type Pixar immonde...
Mais que ce passe t'il chez eux???
guiguif ah fond, je suis sûr qu'ils se sont dit! Ils vont l'adorer et on va devoir en faire un Amibo
Et là on parle de metroid, dans ce jeu c'est l'atmosphère qui prime avant tout, quel dommage. Imaginez si dans shadow of the colossus ou dans dark souls y'avait un type qui arrêtait pas de parler
Pas de savoir si un perso lambda est gonflant au début. Si ça se trouve, il crèvera 2h plus tard ou on aura l’équivalent d’un dark world ultra anxiogène après.
poker22 Rarement vu un "argument" aussi claqué au sol
akinen C'est dit dans l'article apparemment il y en a un pour chaque zone
Puis les designs/personnalité tellement caricaturaux, vraiment dommage, je ne comprends pas ce choix mais je pense que des managers de Nintendo ont du leur dire de simplifier/guider les joueurs encore plus.
on parle d'une boite qui a ajouté un mode FACILE au portage de Mario Galaxy en 2025 après tout...
C'est le cas de beaucoup malheureusement.
Par exemple, quand tu joues à God of War et que Atreus peut pas la fermer 10 secondes si tu oses réfléchir plus d'une minute à une énigme...faut surtout pas perdre ton attention oui.
Il faudrait vraiment une option "immersion +" pour qu'ils l'a ferme une fois pour toutes
zekk et je serai le premier à le signaler si ça me dérange. On verra bien quand on aura le jeu (day one obligé pour moi)