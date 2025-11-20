Bienvenue à toi, ami fan de Star Citizen.
... mais Nyx ne comporte pour l'instant aucune planète, lesquelles seront progressivement ajoutées dans de futurs patchs. La raison tient probablement dans le changement d'API graphique du jeu pour passer à Vulkan, chose déjà testée par certains joueurs qui ont pu avoir accès à la tech preview de la semaine dernière. Cette dernière permettait aussi de tester l'ingénierie, pour l'instant prévue en 4.5, donc en décembre.
En attendant, la 4.4 arrive tout de même avec son lot de nouveautés, et l'arrivée de Nyx constitue un petit événement. L'astéroïde Delamar et sa ville Levski ont déjà été présents dans le jeu par le passé, il y a six ans. À l'époque, c'était temporaire, et d'ailleurs Delamar était situé dans un recoin du seul système alors jouable, Stanton (qui d'ailleurs n'avait que trois lunes disponibles).
Au programme de ce patch (dans les grandes lignes) :
- Ajout du nouveau système Nyx, le troisième système jouable du jeu, avec pour l'instant des lieux à visiter comme Delamar, Levski et l'anneau Glaciem.
- De nouveaux jump points, temporaires, ont été ajoutés permettant de passer d'un système à l'autre (Pyro vers Nyx et Stanton vers Nyx). Plus tard, il faudra passer par le système Castra pour atteindre Nyx.
- Des missions de transport interstellaire, un pack de missions pour Nyx, les ascenseurs externes sur les stations (pour le cargo) et de nouveaux PNJ ennemis (les Vanduul, pour l'instant en vaisseau uniquement).
- De nouvelles armes ou équipements : le fusil à pompe "TripleDown", le lance-missiles "Boomtube", de nouveaux ensembles d'armures (dont certains sont à gagner en regardant Twitch jusqu'à début décembre) et la refonte visuelle des canons Neutron MaxOx.
- De nouveaux vaisseaux, en préparation de l'IAE, avec notamment le Perseus.
- De nombreuses améliorations techniques, correctifs de bugs et autres crashs.
Notez que le jeu devient jouable gratuitement à partir de ce soir à 17h et ce jusqu'au 3 décembre. Il vous suffira simplement de créer un compte sur le site officiel pour ce faire: https://robertsspaceindustries.com/en/enlist