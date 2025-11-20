profile
Panic Button
Panic Button
Panic Button toujours aussi discret et présent


L'un des développeurs spécialiste des portages continuent à travailler sur différents titres.

Voici les derniers arrivés :
Super Mario Odyssey (Pour la version NS2)
New Super Mario Bros. U Deluxe (Pour la version NS2)
ARMS (Pour la version NS2)
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Pour la version NS2)
Forza Horizon 5 (pour la version PS5)

    posted the 11/20/2025 at 09:00 AM by nicolasgourry
    comments
    cyr posted the 11/20/2025 at 09:04 AM
    Arms version switch2 ?
    Mario odyssée switch2 ?

    Moi pas comprendre.
    C'est jeux vont avoir doit a une version switch2 ?
    cyr posted the 11/20/2025 at 09:06 AM
    Surtout Nintendo va laisser un studio tiers s'occuper du portage de leir jeux?

    Bon ceci dit, c'est pas une mauvaise nouvelle. Comme ça les devellopeur chez nintendo travaille sur du neuf.....
    yogfei posted the 11/20/2025 at 09:06 AM
    cyr Non c'est des mise a jour je pense juste pour la fluidité etc...
    nicolasgourry posted the 11/20/2025 at 09:07 AM
    cyr yogfei
    https://www.nintendo.com/us/gaming-systems/switch-2/transfer-guide/games-with-free-updates/
    rocan posted the 11/20/2025 at 09:12 AM
    C'est évidemment pour ne pas parasiter les équipes de Nintendo qui bossent sur des jeux exclusifs NS2.
    cyr posted the 11/20/2025 at 09:13 AM
    rocan
