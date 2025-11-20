L'un des développeurs spécialiste des portages continuent à travailler sur différents titres.
Voici les derniers arrivés :
Super Mario Odyssey (Pour la version NS2)
New Super Mario Bros. U Deluxe (Pour la version NS2)
ARMS (Pour la version NS2)
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Pour la version NS2)
Forza Horizon 5 (pour la version PS5)
tags :
posted the 11/20/2025 at 09:00 AM by nicolasgourry
Mario odyssée switch2 ?
Moi pas comprendre.
C'est jeux vont avoir doit a une version switch2 ?
Bon ceci dit, c'est pas une mauvaise nouvelle. Comme ça les devellopeur chez nintendo travaille sur du neuf.....
https://www.nintendo.com/us/gaming-systems/switch-2/transfer-guide/games-with-free-updates/