Nous ne fermons pas parce que les choses vont mal... On a vu des articles, notamment chez BFM Business, qui disaient qu'à l'heure du streaming, parler de jeux vidéo à la télé ne marchait pas. C'est absolument faux. On va partir la tête haute et vous savez pourquoi ? Parce que notre émission et nos émissions cartonnent. Level One, TeamG1, nos documentaires cartonnent et aujourd'hui, nous avons une audience incroyable. Certaines semaines, les audiences de Game One sont souvent au-dessus de certaines chaînes de la TNT, et aujourd'hui on part en laissant Game One rentable, contrairement à ce qu'ont vécu nos amis de Nolife qui eux avaient besoin d'argent. Nous on part avec une chaîne qui est plutôt en très bonne santé, mais pour des questions stratégiques.

Vous le savez déjà, les américains de Paramount font fermer la chaine française Game One après que la compagnie s'est fait racheté par Skydance dans sa stratégie de concurrencer Netflix et Disney (et Warner est désormais dans le viseur de Skydance...). On connait désormais les échéances.C'est durant le direct de cet apres-midi que Julien Tellouck, l'animateur de Team G1, a confirmé la date de fermeture de la chaine Game One : Ça sera donc pour le 31 décembre prochain. L'émission Team G1 s'arrête elle dès le 3 décembre, il ne reste ainsi que 2 directs.