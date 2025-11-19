profile
jaysennnin
8
Likes
Likers
jaysennnin
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 422
visites since opening : 907994
jaysennnin > blog
Question curieuse, mais néanmoins sérieuse
Y'a t'il des femmes parmi les membres de gamekyo?

je demande parce que j'ai pas le souvenir d'avoir interagi avec une depuis que je suis sur le site (depuis un bail donc) d'où la question.

    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/19/2025 at 01:14 PM by jaysennnin
    comments (3)
    akinen posted the 11/19/2025 at 01:18 PM
    Y’en a vu les pseudo. Je me rappelle d’une fille avec l’avatar de Palutena au temps de jeux France. Elle avait vraiment le statut de déesse du site. Chacune de ses interventions déchaînait les passions.

    Je me demande ce qu’elle devient
    51love posted the 11/19/2025 at 01:19 PM
    Moi je suis un parasol aujourd'hui, désolé.
    zekk posted the 11/19/2025 at 01:33 PM
    il y a très longtemps il y a avait estellise
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo