accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
8
Likes
Likers
Who likes this ?
raph64
,
tac93
,
minx
,
kurosama
,
jamrock
,
torotoro59
,
astrogirl
,
kevinmccallisterrr
jaysennnin
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
422
visites since opening :
907994
jaysennnin
> blog
Question curieuse, mais néanmoins sérieuse
Y'a t'il des femmes parmi les membres de gamekyo?
je demande parce que j'ai pas le souvenir d'avoir interagi avec une depuis que je suis sur le site (depuis un bail donc) d'où la question.
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 11/19/2025 at 01:14 PM by
jaysennnin
comments (
3
)
akinen
posted
the 11/19/2025 at 01:18 PM
Y’en a vu les pseudo. Je me rappelle d’une fille avec l’avatar de Palutena au temps de jeux France. Elle avait vraiment le statut de déesse du site. Chacune de ses interventions déchaînait les passions.
Je me demande ce qu’elle devient
51love
posted
the 11/19/2025 at 01:19 PM
Moi je suis un parasol aujourd'hui, désolé.
zekk
posted
the 11/19/2025 at 01:33 PM
il y a très longtemps il y a avait estellise
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Je me demande ce qu’elle devient