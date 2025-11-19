Lors d’une récente interview accordée au média, le producteur de, a clarifié plusieurs points concernant les rumeurs qui circulent autour du jeu.Selon lui, la rumeur affirmant queaurait été aperçu avec un bandeau sur l’œil, ainsi que celle concernant un prétendu skin de précommande repéré sur ledans certains pays d’Europe de l’Est, sont totalement fausses.explique que cette fausse erreur du, largement relayée sur les réseaux sociaux et même par certains sites spécialisés, était en réalité le résultat d’une modification générée par IA.Il dément également l’existence d’une démo prévue pour la fin d’année ou le début de l’année prochaine. D’après lui, rien n’est en développement de ce côté-là car toute l’équipe est actuellement concentrée sur la production du jeu.Des propos à prendre au pied de la lettre… ou une manière pourd’éteindre l’incendie ?Quoi qu’il en soit,devrait très probablement donner de ses nouvelles aux, avec pourquoi pas un nouveau trailer mettant en scène...