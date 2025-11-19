- The King Forever -
Capcom dément une nouvelle fois les rumeurs sur Leon dans Resident Evil Requiem


Lors d’une récente interview accordée au média Stevivor, le producteur de Resident Evil Requiem, Masato Kumadzawa, a clarifié plusieurs points concernant les rumeurs qui circulent autour du jeu.

Selon lui, la rumeur affirmant que Leon aurait été aperçu avec un bandeau sur l’œil, ainsi que celle concernant un prétendu skin de précommande repéré sur le PSN dans certains pays d’Europe de l’Est, sont totalement fausses. Masato explique que cette fausse erreur du PSN, largement relayée sur les réseaux sociaux et même par certains sites spécialisés, était en réalité le résultat d’une modification générée par IA.

Il dément également l’existence d’une démo prévue pour la fin d’année ou le début de l’année prochaine. D’après lui, rien n’est en développement de ce côté-là car toute l’équipe est actuellement concentrée sur la production du jeu.

Des propos à prendre au pied de la lettre… ou une manière pour Capcom d’éteindre l’incendie ?

Quoi qu’il en soit, Resident Evil Requiem devrait très probablement donner de ses nouvelles aux Game Awards, avec pourquoi pas un nouveau trailer mettant en scène... Leon.
    posted the 11/19/2025 at 12:20 PM by marchand2sable
    comments (5)
    zephon posted the 11/19/2025 at 12:31 PM
    sur ta bannière resident evil 9 c'est vraiment bizarre mais j'ai l'impression que l'oreille est pas au bon endroit (trop haute par rapport au yeux logiquement la pointe de l'oreille devrait être au même niveau que le haut des yeux.)
    marchand2sable posted the 11/19/2025 at 12:38 PM
    zephon

    Ce n’est pas la mienne c’est une image générée par IA sur une page facebook communautaire (chaîne ROE). Elle est plutôt cool, mais comme toute image créée par IA si on s’attarde aux détails, il y a des problèmes
    altendorf posted the 11/19/2025 at 12:44 PM
    On va l’attraper l’autre si y’a pas Leon…
    zephon posted the 11/19/2025 at 12:57 PM
    altendorf
    byakuyatybw posted the 11/19/2025 at 01:24 PM
    Punaise à force de vouloir faire du buzz et du clic à tout bout de champ pour s'attirer des vues et des fonds, avec de surcroit les créations IA qui foutent le bordel dans la tete des gens, on finit par agacer les déves et studios mais ....purée laissez -les bosser tranquille bordel!
    On l'aura le jeu et, meme si les réseaux sociaux existent, un jeu reste avant tout le fruit de l'inventivité d'un studio , studio comme Capcom ou autres écoutent les retours et tachent de s'adapter (meme si on les blame très souvent de penser qu'à la thune)...
    Pas la peine de s'exciter en vain et mieux vaut attendre des surprises qui sont vraiment des bonnes surprises....
    Trop d'infos tuent l'info et le temps perdu pour des devs a se justifier ou rectifier les infos est autant de temps qui aurait pu etre alloué à qqch de plus intéressant...
    Entre les joueurs assistés pour qui on casualise les gameplays, proposent des packs d'objets ou de boosts pour commencer le jeu d'un coté, les speedrunners qui dévoilent les walkthroughs complets de jeux 1 semaine avant la sortie, les dataminers et autres influenceurs qui raclent les données pour établir x théories fumeuses pour créer des hypes illusoires et les insiders qui prennent des photos / screens dégueulasses de choses avant l'heure, il est passé ou le plaisir de la découverte???
