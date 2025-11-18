Au Japon, Nintendo commercialise une version exclusive de la Switch 2, ce qui signifie que la console est limitée au marché japonais. Cette décision a été prise afin de proposer aux consommateurs japonais une Switch 2 nettement moins chère que le modèle standard, et le succès a été au rendez-vous depuis son lancement. La Switch 2 est la console la plus vendue au Japon depuis son arrivée en juin, reléguant la PS5 au second plan, voire au troisième, derrière la première Switch.
Selon un reportage de TV Tokyo, l'ancienne direction de Sony ne se souciait guère des ventes de consoles Nintendo au Japon. Pendant des années, Sony a apparemment négligé le succès de Nintendo dans la région, préférant concentrer ses efforts sur d'autres marchés internationaux. Aujourd'hui, Hideaki Nishino, l'actuel PDG de PlayStation, estime qu'il est temps d'intervenir et de changer la donne.
Comme vous le savez peut-être, Sony a récemment annoncé la sortie d'une version japonaise de la PS5, proposée à un prix considérablement réduit par rapport aux versions actuellement disponibles. Bien que cette décision puisse engendrer des coûts de production supplémentaires pour Sony, son PDG estime qu'elle est indispensable pour redresser la situation de la PS5 et regagner la confiance des consommateurs au Japon.
Nul doute que Nintendo a fait des progrès considérables en matière de soutien des éditeurs tiers durant l'ère Switch, et cette tendance se confirme avec la Switch 2. Ce soutien croissant des éditeurs tiers envers Nintendo ne peut qu'inquiéter légèrement Sony. Sony parviendra-t-il à freiner le succès de la Switch 2 et à ralentir son élan grâce à une baisse de prix de la PS5 ? L'avenir nous dira comment évoluera cette bataille dans les semaines à venir.
Source : https://mynintendonews.com/2025/11/18/sony-seemingly-committed-to-japan-only-ps5-after-seeing-success-of-japan-only-nintendo-switch-2/
posted the 11/18/2025
De plus Sony se tourne de plus en plus vers la chine pour avoir des jeux.
c'est clair que les voire investir d'avantage dans les studios chinois que dans les japonnais (après les avoir fermé en plus) ne va pas aider à inverser la tendance.
Et je parle de console portable, pas TRANSPORTABLE comme les Rog ally, steamdeck...ect
Niveau design en gros faut une "ODIN 3" mais avec l'os playstation et la puissance qui va avec.et biensur un prix raisonnable et surtout des jeux au lancement. Un persona 6 ou Dragon quest 12...ect
Mais est-ce important ?
Le Japon c'est "à peine" deux fois la population française, soit que dalle au niveau mondiale.
Donne nous les données mondiales, ça sera plus parlant, notamment les ventes de septembre / octobre qui doivent être connues, et plus représentatives d'une tendance.
Un marché ou Elden Ring, Digimon, Metal gear delta, FFVII Rebirth, Zelda même, pour une population de 100M vieillissante, font très peu de ventes.
Les nostalgiques (et les réactionnaires aussi) croient encore que c'est l'âge d'or avec GT4, Ace Combat 3, Wild Arms etc mais ils s'en foutent totalement.
Sans nous, les entreprises de JV japonaises seraient totalement amoindries voire annihilées
Maintenant vaut mieux se concentrer sur la Chine par exemple si on parle de l'Asie.