Non, la nomination de CO EXP33 dans la catégorie "Meilleur Jeu Indie" est plutôt un énième exemple du manque de professionnalisme des Game Awards
Définition d'un jeu indépendant : jeu réalisé et édité par son propre studio, sans l'appuie d'un éditeur.

Avant Internet, pour sortir un jeu il fallait bien souvent trouver un éditeur. Sinon, c'est qu'on était riche pour gérer la localisation, l'achat des cartouches/disques, le marketing, etc. Il n'y avait pas Internet et même si vous comptez Windows, il n'y avait pas une "centrale de jeux" comme Windows Store ou Steam (et oui même le PC avait du physique aussi).

Un excellent exemple en la matière c'est Shantae, le tout premier jeu sur Game Boy Color qui lui est édité par Capcom et n'est sorti qu'en Amérique. Sans Capcom, WayForward aurait pas pu sortir le jeu et la preuve en est que Risky's Revolution, la suite prévue sur Game Boy Advance, avait été annulé (Capcom a refusé d'éditer le second). Steam n'existait pas à l'époque. Il a fallu attendre Internet le Nintendo DSi Ware pour que WayForward puisse éditer eux-même leur jeu, avec le "second" jeu Risky's Revenge. Ça c'est ce qu'on appelle un jeu indépendant. Un jeu qui n'a pas besoin d'un éditeur, "indépendant" vous savez ce que ça veut dire enfin bref quoi.

Donc non. Rien à avoir avec le budget ou le nombre de développeurs. Faut juste s'en tenir aux définitions. Clair Obscur peut concourir le Jeu de l'Année et il le mérite, mais en Meilleur Jeu Indépendant non il ne correspond pas au critère. Clair Obscur est édité en physique et en dématériel par Kepler Interactive et même distribué par Bandai Namco dans certaines régions du monde. Il ne le devrait pas correspondre à cette catégorie que ça plaise Geoff ou non, comme les années précédents Dave the Diver lui aussi nommé dans cette catégorie alors qu'il est édité par le plus gros éditeur coréen, Nexon ! Mais voilà, ça passe parce qu'il y a un jemenfoutisme du média, par Geoff et par les organisateurs des Game Awards et leur vision étroites du média, par les rédactions de JV qui n'ont pas le niveau de déontologie, par les influenceurs qui ne pensent qu'à leur ego, et vous trouvez ça normal que j'appelle un chat un chien ? Bah je vais me gêner maintenant !!!

J'ai déjà pu évoquer à chaque année ce problème : Les Game Awards ne sont qu'un show par l'élite pour l'élite avec une vision étroite du média qu'est le jeu vidéo. Ça veut répliquer le cinéma avec une cérémonie de reward comme au cinéma avec les jeux phares de l'année comme s'il n'existait que les productions aux budgets d'Holiwood. En 2023 Geoff et cie ont été vivement critiqué pour avoir forcé les récompensés de faire leur speech en moins de 1min, quand à coté on a des hôtes qui parlent sur scène pendant 20min à parler de leur putain de vie avant d'annoncer le gagnant. Faut expliquer comment que ce sont des trofhrkrlfnejkzele tout ce beau monde ?

Je vais recoller ce que je disais déjà l'an dernier et qui est vrai pour les années précédentes :

Manque toujours des catégories clés de l'industrie pourtant évidentes pour le Jeux Vidéo avec un grand JV, comme "Meilleur Directeur/Producteur", "Meilleur Level-Design", "Meilleur Game-Design", "Meilleur Artiste", "Meilleur Compositeur", "Meilleur Nouvelle IP"... Il y a 5 catégories dédiées à l'esport et même 1 pour le "Créateur de Contenu" (les influenceurs quoi), pourquoi ne pas avoir de catégories qui récompensent des game-designers hein ? En ne se focalisant que sur "GOTY" et "Best Narrative/Direction", on récompense une vision consumériste du jeu vidéo et c'est franchement dommage pour ce type de show.

Sans parler de l'absence de catégories pour des genres pourtant bien représentés dans les nominés (comme FPS, Puzzle, Plateforme...). Quand "Sport" et "Course" ne forment qu'une seule catégorie donc on a le choix entre Foot et Forza...
    malroth posted the 11/18/2025 at 04:38 PM
    Depuis hier j'ai dis que c'est une enorme connerie et malhereusement ça fait + de mal que de bien a Clair obscure car meme en gagnant des titres qui serait merité, bah ya clairement cette impression qu'on le pousse pour X raison.

    Clair obscure n'avait pas besoin de ça.

    Trop de copinage et de corruption dans tous les event, pas que dans le JV.

    Surtout quand on voit aussi les jury.

    Le seul jury devrait etre les joueurs en realité, c'est eux qui jouent et font tourner l'industrie.
    onsentapedequijesuis posted the 11/18/2025 at 04:46 PM
    C'est clair !
    C'est au mieux du double A, mais certainement pas indés...
    nicoliafox posted the 11/18/2025 at 05:00 PM
    "Définition d'un jeu indépendant : jeu réalisé et édité par son propre studio, sans l'appuie d'un éditeur."

    Tu parle comme si ta définition faisait consensus et une vérité universe. Ce n'est pas le cas. C'est TA définition d'un studio indépendant.

    Avec cette définition, des jeux comme Braid (dev par 1 seul type), Hotline Miami, Fez ou Blue Prince sont considérés comme "non indépendant".

    Par contre Silksong HK; fait par 4 multi-millionnaires, avec un générique de fin long comme le bras de sous traitants; avec le soutient de Microsoft via le Day One Gamepass, c'est des gentils petits "indie"
    masharu posted the 11/18/2025 at 05:02 PM
    nicoliafox Tu te complique la vie, vraiment. Regarde simplement si les jeux sont édités par un éditeur ou le studio lui-même directement et tu auras ta réponse.
    shambala93 posted the 11/18/2025 at 05:06 PM
    onsentapedequijesuis
    Ça n’a rien à voir avec cela ! Tu peux être indépendants et faire un AA !
    nigel posted the 11/18/2025 at 05:07 PM
    masharu Mais même là, en réalité ça élimine une énorme catégorie de jeu.

    Les jeux qui ne reçoivent pas d'aide externe son quand même assez faible.
    Et dans ce cas pourquoi le post se concentre sur Expedition 33?

    Pour info Absolum a reçu l'aide de Dotemo, Ball X Pit de Devolver et Blue Print de Raw Fury ¯\_(ツ)_/¯
    ducknsexe posted the 11/18/2025 at 05:15 PM
    Ce genre d’événement ne sert qu’à graisser l’ego. Le gagnant est déjà désigné d’avance, inutile de voler la vedette à de vrais indépendants. Et ce game tronqué ne m’empêchera pas, ce soir, d’aller dans un bon restaurant, cravate rouge de nominé DK soigneusement nouée… histoire qu’elle brille elle aussi.
    akinen posted the 11/18/2025 at 05:16 PM
    Shanks a dejà répondu en dessous. Faire un article supplémentaire pour « parler plus fort » ne change pas le fait qu’il n’y a aucune definition universelle. Y’a plein de cas uniques qui fausse toutes les pseudos définitions. C’est pas pour rien que tout internet relance le débat à la même date chaque année.

    Tu peux faire la même chose pour la définition de JRPG, tu verras que c’est très drôle et beaucoup de podcast ont consacrés des heures entières à théoriser sur la définition de ce qu’est un JRPG
    masharu posted the 11/18/2025 at 05:17 PM
    nigel Faut aussi engueuler Devolver et Raw Fury, je ne dis pas le contrairement. Clair Obscur est juste LE catalyseur ici, mais encore une fois ça n'est pas la première année, avant ça et je le rappelle plus haut avait Dave the Diver avec Nexon dans les nominés.

    On parle de la catégorie meilleur jeu indépendant 2025 des Game Awards et que voir nominé dans cette catégorie là un jeu avec un éditeur derrière c'est un pied de nez non seulement aux autres nominés mais à tous les indépendants tout simplement. Grossièrement c'est comme si on mettait Donkey Kong Bananza dans cette catégorie là parce que "Nintendo EPD" et "Nintendo" ne formait qu'une entité.
    51love posted the 11/18/2025 at 05:21 PM
    Ce Sketch

    on devrait tous faire notre article CO est un jeu indé ou CO est n'est pas un jeu indé


    nigel nan mais quand Annapurna ou Devolver, 2 des principaux éditeurs de jeux indépendants au monde mettent la main sur des petites pour les aider ce n'est plus de lindé .

    A ce petit jeu, Outer Wilds, projet de génie étudiant, qui a été repéré puis financé avec la création d'un studio, et Annapurna qui a participé au projet, c'est pas de l indé non plus, et tant d'autres..


    Le problème de CO c'est déjà un délis de faciès, le jeu est trop beau et fait trop AA(A) pour être inde après il est vrai qu'il flirte à la frontière entre un AA et un indé.

    S'il avait eu un rendu visuel plus sommaire (UE5 permet de faire de belles choses avec peu et ça s'amplifier les années à venir), en sachant que c'est le premier jeu d'un nouveau studio dont l'éditeur est un groupe de dev indépendant, personne n'aurait rien trouvé à redire on va pas se mentir.

    Bref, osef.
    masharu posted the 11/18/2025 at 05:22 PM
    akinen Je ne suis pas d'accord. Il y a une définition et c'est celle d'un jeu sans éditeur, sans quoi "indépendant" ne veut plus rien dire en fait et l'ignorer c'est participer à un problème plus large qui définie ce manque de professionnalisme depuis 5-6 éditions des Game Awards.

    Maintenant oui j'essaie de gueuler plus fort parce que j'estime que le problème n'est pas dans le budget ou la vision du jeu qu'est Clair Obscur.
    masharu posted the 11/18/2025 at 05:26 PM
    51love Bah non ça n'est plus de l'indépendant du moment où il y a un éditeur. Mais vous remettre en question parce qu'en une décennie vous ne vous êtes jamais posé la question devant tel ou tel jeu, ça ce serait déjà plus intéressant . Mais bon, en effet, le monde est un putain de casual sur ces sujets là.
    masharu posted the 11/18/2025 at 05:29 PM
    On a tellement banalisé le média alors que c'est pourtant la même chose que dans les 1990-2000, les "c'était mieux avant" laissez-moi rire ...
    akinen posted the 11/18/2025 at 05:35 PM
    masharu bon courage alors. Je suis pourtant assez le débat pour comprendre que l’on ne peut pas être catégorique.

    Tu as l’air d’être touché. T’as une liste d’indé que tu es triste de ne pas retrouver dans le top actuel?

    Parce que Clair Obscure n’a jamais été vendu comme un AAA. Ça a tjrs été un indé AA fait par une petite équipe française. Bcp dont moi, étaient curieux à la sortie mais pas au point de le prendre day one.
    ouken posted the 11/18/2025 at 05:36 PM
    51love
    masharu posted the 11/18/2025 at 05:53 PM
    akinen Je ne joue pas à énormément de jeux mais suffirait de voir les jeux sortis cette années, exclusivement en démat et sans éditeur, parmi les mieux classés niveau vente ou bruit réseaux sociaux. Je pense qu'en dehors de Clair Obscur et du fait que ce dernier est déjà dans d'autres catégories, il y a forcément plus méritant pour exclusivement cette catégorie "meilleur jeu indépendant".

    En parlant de Devolver comme le rappelle Nigel plus haut, il y un marketing du jeu indépendant ou du jeu d'auteur auquel on va cherche à vendre le jeu de niche. Mais je reprendre l'exemple que j'ai donné plus haut, du moment où WayForward s'est associé à Limited Run Games depuis Half-Genie Hero, les jeux Shantae ne sont plus des jeux indépendants. Du moment où on a 2 entités développeur-éditeur, on ne peut plus parler d'indépendance.

    Mettre des jeux avec des éditeurs dans un catégorie où on devrait récompenser l'indépendance, c'est un pied de nez à l'industrie, c'est un non-sens avec le terme même d'indépendant. L'indépendance c'est pouvoir se démerder seul avec son jeu, et dans ce cas ici c'est rencontrer le succès de son produit seul sans intervention d'une entité déjà ancré dans l'industrie JV. Et ça, on ne le récompense pas. La vérité est que, si Clair Obscure ou Blue Prince ou Pit x Ball gagne ici, on récompensera un réseau déjà structuré en fait. Ça n'a aucun sens, tout comme récompenser un créateur de contenu mais aucunement les développeurs eux-même (game-designer, level-designer, compositeurs, artistes, modélisateurs...)
    nigel posted the 11/18/2025 at 06:19 PM
    masharu On parle de la catégorie meilleur jeu indépendant 2025 des Game Awards et que voir nominé dans cette catégorie là un jeu avec un éditeur derrière c'est un pied de nez non seulement aux autres nominés mais à tous les indépendants tout simplement. Grossièrement c'est comme si on mettait Donkey Kong Bananza dans cette catégorie là parce que "Nintendo EPD" et "Nintendo" ne formait qu'une entité.

    Pas sûr de comprendre là, parce que d'après ta définition "jeu réalisé et édité par son propre studio", la catégorie de jeux indépendant devrait en gros être composés de jeux fait par Nintendo, Ubisoft et Electronic Arts en gros
    masharu posted the 11/18/2025 at 06:26 PM
    nigel Ah non justement Nintendo édite un jeu de Nintendo EPD, Ubisoft un jeu de Ubisoft Paris/Montpellier ect, ça n'est donc pas de l'indépendance, désolé si ça n'était pas clair.
    dalbog posted the 11/18/2025 at 06:28 PM
    On s'en fout.
    51love posted the 11/18/2025 at 06:38 PM
    masharu bah bien sur que si je me suis déjà posé la question sinon j'aurais rien à dire sur le sujet.

    Et ce débat est bien la preuve qu'on est dans un cas à la frontière.

    Et je suis certains que si on veut être strict sur la définition d'un jeu indé, on va devoir en exclure un bon paquet parce quils ne respectent pas toutes les conditions et ça criera au scandale aussi.

    Le monde est fait de nuance et de compromis, tout n'est pas tjs blanc ou noir.

    Bref, comme l'a bien résumé dalbog oui on s'en fout.
    solarr posted the 11/18/2025 at 07:01 PM
    Masharu "Ca veut répliquer le cinéma avec une cérémonie de reward comme au cinéma avec les jeux phares de l'année comme s'il n'existait que les productions aux budgets d'Holiwood"

    Je suis d'accord : le lobbyisme occupe le siège de devant dans ces event.
    Avec l'IA, le métier d'acteur aux States a du plomb dans l'aile, et même si le nombre d'acteurs qui vivront de leur métier tendra à diminuer, l'eldorado des acteurs stars perdurera grâce à l'expertise issue du monde du jeu video.
    Les cérémonies entre jeu video et film à effets spéciaux convergeront.

    Peut-être y voir un côté positif : le jeu video sera enfin reconnu comme 8e art.
    slyder posted the 11/18/2025 at 07:01 PM
    Vous êtes vieux et de plus en plus cinglés sur Gamekyo, c'est moche, vous en avez réellement quelque chose à foutre de ça ?
    nigel posted the 11/18/2025 at 07:02 PM
    masharu Mais dans ce cas là, c'est quand même hyper flou, "Nintendo édite un jeu de Nintendo EPD, Ubisoft un jeu de Ubisoft Paris/Montpellier " mais ça reste hyper flou, pourquoi "Ubisoft Paris" serait une entité différente d'Ubisoft, d'autant que "Ubisoft Paris" comprends aussi le siège d'Ubisoft, donc la section éditoriale d'Ubisoft. Donc dans ta logique, les jeux Ubisoft Paris seraient indépendant, mais pas les autres?

    Et pour poser la question autrement, si ça ne marche pas pour Ubisoft, ça marche pour qui? C'est impossible de sortir un jeu physique sans l'aide de contracteur pour éditer un jeu, ne serait-ce que pour l'impression des disques et la mise en marché. Donc en fait, à moins de sortir entièrement un jeu en digital, tu n'es pas indépendant puisque tu as fait appel à un éditeur externe pour sortir ton jeu en physique?
    ouken posted the 11/18/2025 at 07:18 PM
    slyder le gratin aparament oui vue que ça pop des actrices sur article ...
    weldar posted the 11/18/2025 at 07:27 PM
    La définition est assez floue, car si un studio qui s'auto édite est indépendant, donc des Nintendo, CD Project etc le sont tout autant.

    Sandfall, on le dit pas assez, ils ont quand même eu un investisseur très généreux au sein du studio qui a permis d'avoir des capacités pour faire un jeu AA très qualitatif (le motion capture chez les coréens, les doubleurs anglais/français...).
    zoske posted the 11/18/2025 at 08:03 PM
    Perso tant mieux qu'ils ne reçoivent pas le GOTY, les mecs ils n'auront plus rien à prouver après le premier jeu... ou pire la méga pression pour le prochain au choix!

    Le jeu a fait son succès, ils ont fait du flouz et sont sûr de produire le prochain! Pour un premier shot que voulez-vous de plus??
