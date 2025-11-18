Good morning SoldatsDice vient de diffuser la nouvelle mise a jour pour Battlefield 6 et son Battle Royale: RedSec (mise à jour normalement active a cette heure)Nous rentrons via ce patch dans la Phase 2 de la Saison 1. Au programme, une nouvelle carte attendue : la carte Eastwood qui se déroule à Los Angeles. De nouvelles armes sont aussi proposéesLe patch corrige aussi de nombreux bugs pour améliorer l'expérience de jeu. Le patch notes est disponible ici pour les intéressés :https://www.ea.com/fr/games/battlefield/battlefield-6/news/battlefield-6-game-update-1-1-2-0Allez, on retourne au combat (et soignez votre skill)