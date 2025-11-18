ATARI reviendra
Battlefield 6
name : Battlefield 6
platform : PC
editor : Electronic Arts
developer : DICE
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
rogeraf
rogeraf
rogeraf > blog
BF6 : sortie du patch 1.1.2.0 dont 1 nouvelle carte !
Good morning Soldats

Dice vient de diffuser la nouvelle mise a jour pour Battlefield 6 et son Battle Royale: RedSec (mise à jour normalement active a cette heure)

Nous rentrons via ce patch dans la Phase 2 de la Saison 1. Au programme, une nouvelle carte attendue : la carte Eastwood qui se déroule à Los Angeles. De nouvelles armes sont aussi proposées

Le patch corrige aussi de nombreux bugs pour améliorer l'expérience de jeu. Le patch notes est disponible ici pour les intéressés :

https://www.ea.com/fr/games/battlefield/battlefield-6/news/battlefield-6-game-update-1-1-2-0

Allez, on retourne au combat (et soignez votre skill)

    posted the 11/18/2025 at 04:14 PM by rogeraf
