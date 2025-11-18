Clair Obscur: Expedition 33 a battu le record du nombre de fois ou un jeu est nominé aux Games Awards, mais deux nominations font débat depuis hier sur la toile:
Celle du "meilleur jeu indépendant de l'année" et celle du "premier jeu indépendant".
En effet si certains trouveront comme excuse que Kepler Interactive, l’éditeur du jeu, est un agglomérat d'indépendants, le supposé budget alloué a CO33 qui est sans aucun doute loin des 10 millions sortie d'une rumeur infondée et l'ambition qu'il propose par rapports aux autres nominés de ces deux catégories, fait grincer des dents.
- 400 personnes ont participé de prêt ou de loin à la sortie du jeu.
- Microsoft a lâché un gros billet pour l’intégration au Gamepass
- Des acteurs de grandes renommés comme Andy Serkis et Charlie Cox ont participer au doublage anglais.
Clair Obscur n'est définitivement pas un jeu indé.
Pas valable cette argument Sony à lâché un gros billet pour Kena donc bon.
Si on retiens cet argument, ça va grandement limiter ce qu'on appelle un jeu indépendant hein.
Sifu avait été désigné dans la catégorie jeu indépendant à l'époque, c'est pas dit que le budget soit bien différent et fait parti de Kepler aussi donc bon...
Le studio compte 35 employés (dont le chien Monoco) donc une petite équipe, les sous-traitants ne font pas partie du studio
Et ils n'ont pas le soutien financier d'un grand éditeur
Kepler Interactive est une société d'édition de jeux vidéo fondée en septembre 2021. Basée à Londres et à Singapour, la société appartient en copropriété à un groupe de développeurs de jeux indépendants. Elle est surtout connue pour l'édition de jeux tels que Tchia, Scorn, Sifu et Clair Obscur : Expedition 33.
D’autres jeux ont eu des acteurs connus et des budgets conséquent, mais ont bidés soit parce qu’ils étaient nuls, soit parce qu’ils n’ont pas su convaincre.
Clair obscur à convaincu masse de personnes.
Mais bordel elle est terminée ta guerre
Ils sont partis avec un handicap sévère doublé d’un skin baguette
Maintenant, oui, Clair Obscur: Expedition 33 marque forcément par sa direction artistique assumée, permise par une grande liberté créatrice. Mais là aussi, est-ce que l’on dirait le contraire de Death Stranding 2: On the Beach ? Hideo Kojima jouit clairement d’une liberté créatrice dans la réalisation de ses titres. Pourtant personne n’avance que le Death Stranding 2 est un jeu indé.
Comparer une prod' de 180 personnes en interne avec le support engine de Guerrilla Games à des gars sur Unreal à 30 personnes. (Et même en prennant en compte les contracteurs, c'est clairement pas le même scope)
Ils ont comptés 400 personnes pour les crédits de Expedition 33, mais Death Stranding 2, c'est pas moins de 3160 personnes crédités donc bon.
Pas sur qu'il y ai eu plus de 350 personnes externes qui ont taffé sur Absolum, Ball x PIT, Blue Prince, Hades II et Hollow Knight Silksong
Un jeux indé c'est un jeux fait par un studio sans le soutien d'un éditeur (et toute les contraintes qui vont avec).
Oui, Clair Obscur est un jeu indé même s'il a été aidé, mais ce n'est pas le seul. Hollow Knight, le chèque Game Pass a dû être aussi joli pour Silksong et personne ne remettra en question son principe de jeux indé.
Et à ceux qui disent "Ouais mais le budget et la taille de l'équipe...".
Sauf que des jeux comme Soldats Inconnus ont tout de la gueule d'un jeu indé, mais ne sont pas indé (Ubisoft en l’occurrence pour l'exemple cité).
C'est quoi alors un indé ? Une boîte qui n'est pas aidé financièrement par un tiers même en cas d'édition d'un jeu ? Dans ce cas, CD Projekt RED est un indé (Bandai Namco édite sur console, mais ne donne pas un rond pour la production).
"Ouais mais CDPR ne peut pas être indé car ils sont côtés en bourse".
Ok, Valve est un indé ?
Bref, c'est compliqué.
CO a théoriquement sa place dans la catégorie indé, mais Geoff aurait pu éviter un tel débat en laissant sa place à un autre, surtout pour un jeu déjà nommé un peu partout ailleurs.
kurosu Bah... au contraire, quand tu vas chercher 350 externes c'est que t'as du pognon donc que tu sors de l'indé
shirou Un jeux indé c'est un jeux fait par un studio sans le soutien d'un éditeur
Tous les jeux ont un editeur en dehors de Hollow Knight
shanks Un AA quoi
Après y a aussi un peu de gatekeeping. CO est tellement trop fort que les partisans des autres jeux de la catégorie indé ont peur qu’il raffle tout. Si ça avait été Tchia ça aurait moins beuglé.
Notre EX33 c'est juste notre Taylor Swift en gros pas grave, on lui pardonne parce qu'elle est bo...le jeu est une bombe
Mais c'est bel et bien un jeu indé en théorie.
le VRAI problème c'est de faire le léche cul et de le nominer partout et de ne pas laisser la place à d'autre jeu
Ce jeu je le respecte et il mérite le GOTY mais laissez aux autres les autres nominations,bordel!
