Clair Obscur : Expedition 33
19
Likers
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : PC
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
guiguif
182
Likes
Likers
guiguif
articles : 6649
visites since opening : 11963857
guiguif > blog
La nomination de CO EXP33 dans la categorie indépendant est une honte
Clair Obscur: Expedition 33 a battu le record du nombre de fois ou un jeu est nominé aux Games Awards, mais deux nominations font débat depuis hier sur la toile:

Celle du "meilleur jeu indépendant de l'année" et celle du "premier jeu indépendant".

En effet si certains trouveront comme excuse que Kepler Interactive, l’éditeur du jeu, est un agglomérat d'indépendants, le supposé budget alloué a CO33 qui est sans aucun doute loin des 10 millions sortie d'une rumeur infondée et l'ambition qu'il propose par rapports aux autres nominés de ces deux catégories, fait grincer des dents.

- 400 personnes ont participé de prêt ou de loin à la sortie du jeu.
- Microsoft a lâché un gros billet pour l’intégration au Gamepass
- Des acteurs de grandes renommés comme Andy Serkis et Charlie Cox ont participer au doublage anglais.

Clair Obscur n'est définitivement pas un jeu indé.

https://www.frandroid.com/produits-android/console/2872829_la-nomination-de-clair-obscur-expedition-33-dans-cette-categorie-des-game-awards-est-une-honte
    tags : du sang et des larmes
    posted the 11/18/2025 at 02:29 PM by guiguif
    comments (33)
    serve posted the 11/18/2025 at 02:33 PM
    "Microsoft a lâché un gros billet pour l’intégration au Gamepass"

    Pas valable cette argument Sony à lâché un gros billet pour Kena donc bon.
    mrvince posted the 11/18/2025 at 02:35 PM
    Je pense qu'on va pouvoir s'en remettre.
    skk posted the 11/18/2025 at 02:36 PM
    Indépendant c est indépendant d'une grosse boite de prod...
    kirk posted the 11/18/2025 at 02:37 PM
    Ce jeu fait vraiment mal au cul à certains.
    (je ne parle pas de l'auteur de ce billet).
    ouken posted the 11/18/2025 at 02:39 PM
    mrvince Sketch
    nigel posted the 11/18/2025 at 02:41 PM
    "Microsoft a lâché un gros billet pour l’intégration au Gamepass"
    Si on retiens cet argument, ça va grandement limiter ce qu'on appelle un jeu indépendant hein.

    Sifu avait été désigné dans la catégorie jeu indépendant à l'époque, c'est pas dit que le budget soit bien différent et fait parti de Kepler aussi donc bon...
    guiguif posted the 11/18/2025 at 02:42 PM
    serve nigel Tout dépends de la somme versée
    romgamer6859 posted the 11/18/2025 at 02:43 PM
    skk a tout dit
    masharu posted the 11/18/2025 at 02:44 PM
    C'est surtout et simplement parce qu'il y a un éditeur (et donc naturellement ça n'est pas un indie).
    guiguif posted the 11/18/2025 at 02:45 PM
    skk romgamer6859 Vous pensez donc que par exemples les jeux de Falcom, Marvelous, Grasshopper ou Compile Hearts sont des jeux indés ?
    shinz0 posted the 11/18/2025 at 02:48 PM
    "Un jeu vidéo indépendant est un jeu vidéo créé généralement par des individus ou des équipes de développement relativement petites et sans le soutien financier d'un grand éditeur de jeux vidéo."

    Le studio compte 35 employés (dont le chien Monoco) donc une petite équipe, les sous-traitants ne font pas partie du studio
    Et ils n'ont pas le soutien financier d'un grand éditeur

    Kepler Interactive est une société d'édition de jeux vidéo fondée en septembre 2021. Basée à Londres et à Singapour, la société appartient en copropriété à un groupe de développeurs de jeux indépendants. Elle est surtout connue pour l'édition de jeux tels que Tchia, Scorn, Sifu et Clair Obscur : Expedition 33.
    akinen posted the 11/18/2025 at 02:49 PM
    Franchement, Silksong et hades 2 sont aussi des rouleaux compresseurs en face des concurrents. En terme de moyen et de visibilité, on parle quand même d’un jeu qui avait tout pour se rater.

    D’autres jeux ont eu des acteurs connus et des budgets conséquent, mais ont bidés soit parce qu’ils étaient nuls, soit parce qu’ils n’ont pas su convaincre.

    Clair obscur à convaincu masse de personnes.
    rasalgul posted the 11/18/2025 at 02:49 PM
    Mdr coûte que coûte Microsoft faut absolument que ce soit des vilains

    Mais bordel elle est terminée ta guerre
    akinen posted the 11/18/2025 at 02:50 PM
    shinz0 et surtout, Clair Obscur n’est pas une suite contrairement à d’autres jeux indé à succès et d’autres licences JRPG mondialement connu.

    Ils sont partis avec un handicap sévère doublé d’un skin baguette
    nigel posted the 11/18/2025 at 02:51 PM
    Haha mais l'article ose tout:
    Maintenant, oui, Clair Obscur: Expedition 33 marque forcément par sa direction artistique assumée, permise par une grande liberté créatrice. Mais là aussi, est-ce que l’on dirait le contraire de Death Stranding 2: On the Beach ? Hideo Kojima jouit clairement d’une liberté créatrice dans la réalisation de ses titres. Pourtant personne n’avance que le Death Stranding 2 est un jeu indé.

    Comparer une prod' de 180 personnes en interne avec le support engine de Guerrilla Games à des gars sur Unreal à 30 personnes. (Et même en prennant en compte les contracteurs, c'est clairement pas le même scope)

    Ils ont comptés 400 personnes pour les crédits de Expedition 33, mais Death Stranding 2, c'est pas moins de 3160 personnes crédités donc bon.
    shinz0 posted the 11/18/2025 at 02:52 PM
    akinen le fait que ça soit une nouvelle licence ça a le mérite d'être salué
    guiguif posted the 11/18/2025 at 02:56 PM
    shinz0 Le studio compte 35 employés (dont le chien Monoco) donc une petite équipe, les sous-traitants ne font pas partie du studio

    Pas sur qu'il y ai eu plus de 350 personnes externes qui ont taffé sur Absolum, Ball x PIT, Blue Prince, Hades II et Hollow Knight Silksong
    zekk posted the 11/18/2025 at 02:57 PM
    Pour moi si le studio est indé beaucoup de studios japonnais le sont
    zekk posted the 11/18/2025 at 03:03 PM
    rasalgul haaaa les pro-M qui relancent toujours cette vieille même quand ce n'est pas le sujet... À quel moment, il dit que MS sont méchants
    kurosu posted the 11/18/2025 at 03:03 PM
    Quand les gros studio comptent les outsourcing dans les effectifs pour produire le jeu, là pour les indé, on ne doit pas compter ? Effectivement, pour garder son prestigieux titres, tous les règles sont permis
    shirou posted the 11/18/2025 at 03:03 PM
    masharu a tout dit et le débat s'arrête la. Rien avoir avec la taille du studio ou bien le budget du jeux.
    Un jeux indé c'est un jeux fait par un studio sans le soutien d'un éditeur (et toute les contraintes qui vont avec).
    rogeraf posted the 11/18/2025 at 03:03 PM
    guiguif Pas la peine d'en faire un sujet politique Guigui, calmes toi, respires ca va aller ...
    shanks posted the 11/18/2025 at 03:03 PM
    C'est compliqué de se prononcer mais il est vrai que c'est lié à un certain flou autour de la définition.

    Oui, Clair Obscur est un jeu indé même s'il a été aidé, mais ce n'est pas le seul. Hollow Knight, le chèque Game Pass a dû être aussi joli pour Silksong et personne ne remettra en question son principe de jeux indé.

    Et à ceux qui disent "Ouais mais le budget et la taille de l'équipe...".
    Sauf que des jeux comme Soldats Inconnus ont tout de la gueule d'un jeu indé, mais ne sont pas indé (Ubisoft en l’occurrence pour l'exemple cité).

    C'est quoi alors un indé ? Une boîte qui n'est pas aidé financièrement par un tiers même en cas d'édition d'un jeu ? Dans ce cas, CD Projekt RED est un indé (Bandai Namco édite sur console, mais ne donne pas un rond pour la production).

    "Ouais mais CDPR ne peut pas être indé car ils sont côtés en bourse".
    Ok, Valve est un indé ?

    Bref, c'est compliqué.
    CO a théoriquement sa place dans la catégorie indé, mais Geoff aurait pu éviter un tel débat en laissant sa place à un autre, surtout pour un jeu déjà nommé un peu partout ailleurs.
    zekk posted the 11/18/2025 at 03:10 PM
    shanks
    pcsw2 posted the 11/18/2025 at 03:12 PM
    guiguif posted the 11/18/2025 at 03:17 PM
    rogeraf ya un lien sous l'article sinon

    kurosu Bah... au contraire, quand tu vas chercher 350 externes c'est que t'as du pognon donc que tu sors de l'indé

    shirou Un jeux indé c'est un jeux fait par un studio sans le soutien d'un éditeur
    Tous les jeux ont un editeur en dehors de Hollow Knight

    shanks Un AA quoi
    grundbeld posted the 11/18/2025 at 03:24 PM
    C’est un peu une tempête dans un verre d’eau. Il faudrait redéfinir ce que signifie jeu indé et il n’y aurait plus de problème. Ou moins.

    Après y a aussi un peu de gatekeeping. CO est tellement trop fort que les partisans des autres jeux de la catégorie indé ont peur qu’il raffle tout. Si ça avait été Tchia ça aurait moins beuglé.
    marcelpatulacci posted the 11/18/2025 at 03:30 PM
    Ah comme Taylor Swift qui faisait croire qu'elle venait de la classe moyenne ou modeste mais roulais déjà en Bentley au lycée...

    Notre EX33 c'est juste notre Taylor Swift en gros pas grave, on lui pardonne parce qu'elle est bo...le jeu est une bombe

    Mais c'est bel et bien un jeu indé en théorie.
    jenicris posted the 11/18/2025 at 03:30 PM
    Ca ressemble davantage a un AA
    kikoo31 posted the 11/18/2025 at 03:31 PM
    guiguif Tu tapes sur un FAUX probléme
    le VRAI problème c'est de faire le léche cul et de le nominer partout et de ne pas laisser la place à d'autre jeu

    Ce jeu je le respecte et il mérite le GOTY mais laissez aux autres les autres nominations,bordel!
    jeanouillz posted the 11/18/2025 at 03:33 PM
    shanks Kojima Production, c'est indé ?

    Bon et sinon, ce Clair Obscure, il arrive quand sur Switch 2 ?
    shinz0 posted the 11/18/2025 at 03:34 PM
    shanks bien résumé
    kurosu posted the 11/18/2025 at 03:50 PM
    guiguif Mon commentaire le sous-entend

    marcelpatulacci tu confonds avec Elon Musk
