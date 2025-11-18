Clair Obscur: Expedition 33 a battu le record du nombre de fois ou un jeu est nominé aux Games Awards, mais deux nominations font débat depuis hier sur la toile:Celle du "meilleur jeu indépendant de l'année" et celle du "premier jeu indépendant".En effet si certains trouveront comme excuse que Kepler Interactive, l’éditeur du jeu, est un agglomérat d'indépendants, le supposé budget alloué a CO33 qui est sans aucun doute loin des 10 millions sortie d'une rumeur infondée et l'ambition qu'il propose par rapports aux autres nominés de ces deux catégories, fait grincer des dents.- 400 personnes ont participé de prêt ou de loin à la sortie du jeu.- Microsoft a lâché un gros billet pour l’intégration au Gamepass- Des acteurs de grandes renommés comme Andy Serkis et Charlie Cox ont participer au doublage anglais.Clair Obscur n'est définitivement pas un jeu indé.