articles :
110
visites since opening :
182516
victornewman
> blog
Aujourd'hui internet est mort "Cloudfire" :'(
Partout dans le monde la majorité des sites affichent l’erreur "Débloquez challenges.cloudflare.com" c'est la fin :'(
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 11/18/2025 at 01:26 PM by
victornewman
comments (
34
)
hypermario
posted
the 11/18/2025 at 01:27 PM
Une raison ? Le virus de Gamekyo s'est propagé ?
nicolasgourry
posted
the 11/18/2025 at 01:28 PM
Ah bah justement je ne comprenais pas ce qui se passe, je me posais la question si c'était que chez moi !
adamjensen
posted
the 11/18/2025 at 01:29 PM
J'ai vu ca, mais ca va revenir, patience.
nicolasgourry
posted
the 11/18/2025 at 01:29 PM
hypermario
justement ça marche Gamekyo en contrepartie, ils ont trouvé le vaccin ^^
giru
posted
the 11/18/2025 at 01:30 PM
Les pannes ça arrive, pas de quoi s'inquiéter. Même s'il y a effectivement beaucoup de sites impactés
jaysennnin
posted
the 11/18/2025 at 01:34 PM
le plus marrant c'est que gamekyo fonctionne
shanks
posted
the 11/18/2025 at 01:35 PM
MOUHAHAHA le plan se passe comme prévu
thejoke
posted
the 11/18/2025 at 01:37 PM
Gamekyo qui survit à cloudflare
altendorf
posted
the 11/18/2025 at 01:40 PM
shanks
Comme quoi le changement de serveur, il y a du bon
temporell
posted
the 11/18/2025 at 01:46 PM
le roi Gamekyo qui pose ces grosses baloches bien poilu sur cloudfire ptdr
volran
posted
the 11/18/2025 at 01:50 PM
Gamekyo l'ultime rempart
fuu
posted
the 11/18/2025 at 01:50 PM
une panne mondiale d'internet et Gamekyo est tjr UP ?
:
rogeraf
posted
the 11/18/2025 at 01:57 PM
Et oui et un jour ca sera tout l'internet qui sera eclaté et on reviendra au papier à l'ancienne.
Ah, internet ...
forte
posted
the 11/18/2025 at 02:01 PM
Quelle ironie que GK fonctionne. J'adore
kakazu
posted
the 11/18/2025 at 02:03 PM
Cloudfare n'est un hébergeur donc rien d'anormal à ce que le site fonctionne
tripy73
posted
the 11/18/2025 at 02:04 PM
Si jamais vous voulez connaître l'avancée de la restauration du service :
https://www.cloudflarestatus.com/
suzukube
posted
the 11/18/2025 at 02:05 PM
kakazu
Cloudflare est techniquement un CDN (entre autres services) utilisé par un grand nombre de sites, mais Gamekyo n'utilisant justement de pas CDN, il n'est pas touché.
kakazu
posted
the 11/18/2025 at 02:06 PM
suzukube
Cloudfare est un reverse proxy et gamekyo ne l'utilise pas
mercure7
posted
the 11/18/2025 at 02:08 PM
Gamekyo, avec sa technologie basée sur le réseau Minitel et sur des modems 33k, a trouvé la parade
rogeraf
posted
the 11/18/2025 at 02:09 PM
Je me demandais pourquoi Dorcel.com ne marchait plus
vyse
posted
the 11/18/2025 at 02:10 PM
hypermario
hypermario
posted
the 11/18/2025 at 02:14 PM
Meme chatGPT est mort !! Je peux plus travailler
mafacenligne
posted
the 11/18/2025 at 02:23 PM
les cyber-attaques vont devenir légion
bladagun
posted
the 11/18/2025 at 02:24 PM
Les dieu de l'internet ont du preter la boite au service informatique de reynholm industries.
Si tu a la ref respect à vie
akinen
posted
the 11/18/2025 at 02:28 PM
L’annonce des nominations des GA a cassé internet
apollokami
posted
the 11/18/2025 at 02:29 PM
C'est une attaque des Cylons, il n'y a que le vieux Battlestar Galactikyo qui tienne encore
idd
posted
the 11/18/2025 at 02:31 PM
c'est Trump qui fout le bordel pour qu'on ait pas cette fameuse liste ^^
serve
posted
the 11/18/2025 at 02:35 PM
C'est fou quand même que ce site qui bug H24 fonctionne actuellement.
aozora78
posted
the 11/18/2025 at 02:38 PM
Heureusement que j'ai bossé ce matin. Je peux bosser en local sur le siteweb que je code mais pour tester sur la version live c'est mort jusqu'au retour de Cloudflare entre autres.
serve
Yep x) Il ne dépend pas de Cloudflare donc il va bien ahah.
zephon
posted
the 11/18/2025 at 02:45 PM
apollokami
rogeraf
posted
the 11/18/2025 at 02:48 PM
serve
C'est le serveur Slovaque, pas cher mais comme la mafia n'a pas été payée,
Shanks
est cloitré chez lui
ratchet
posted
the 11/18/2025 at 03:14 PM
serve
comme dirait Brad Pitt dans F1 les premiers seront les derniers
marcelpatulacci
posted
the 11/18/2025 at 03:27 PM
ouf...saint-ygg remarche, ça revient petit a petit...
Putain nous encore çaaaaa va! Mais j'imagine la génération smartfoune qui ont du faire un AVC collectif ce matin
même X était down, imaginé le pauvre Trump
kikoo31
posted
the 11/18/2025 at 03:53 PM
marcelpatulacci
s
j'imagine la génération smartfoune qui ont du faire un AVC collectif ce matin même X était down
Force à eux,ils ont dû lacher leur phone durant 3 4 heures
