:'(
profile
victornewman
31
Likes
Likers
victornewman
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 110
visites since opening : 182516
victornewman > blog
Aujourd'hui internet est mort "Cloudfire" :'(
Partout dans le monde la majorité des sites affichent l’erreur "Débloquez challenges.cloudflare.com" c'est la fin :'(
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/18/2025 at 01:26 PM by victornewman
    comments (34)
    hypermario posted the 11/18/2025 at 01:27 PM
    Une raison ? Le virus de Gamekyo s'est propagé ?
    nicolasgourry posted the 11/18/2025 at 01:28 PM
    Ah bah justement je ne comprenais pas ce qui se passe, je me posais la question si c'était que chez moi !
    adamjensen posted the 11/18/2025 at 01:29 PM
    J'ai vu ca, mais ca va revenir, patience.
    nicolasgourry posted the 11/18/2025 at 01:29 PM
    hypermario justement ça marche Gamekyo en contrepartie, ils ont trouvé le vaccin ^^
    giru posted the 11/18/2025 at 01:30 PM
    Les pannes ça arrive, pas de quoi s'inquiéter. Même s'il y a effectivement beaucoup de sites impactés
    jaysennnin posted the 11/18/2025 at 01:34 PM
    le plus marrant c'est que gamekyo fonctionne
    shanks posted the 11/18/2025 at 01:35 PM
    MOUHAHAHA le plan se passe comme prévu
    thejoke posted the 11/18/2025 at 01:37 PM
    Gamekyo qui survit à cloudflare
    altendorf posted the 11/18/2025 at 01:40 PM
    shanks Comme quoi le changement de serveur, il y a du bon
    temporell posted the 11/18/2025 at 01:46 PM
    le roi Gamekyo qui pose ces grosses baloches bien poilu sur cloudfire ptdr
    volran posted the 11/18/2025 at 01:50 PM
    Gamekyo l'ultime rempart
    fuu posted the 11/18/2025 at 01:50 PM
    une panne mondiale d'internet et Gamekyo est tjr UP ? :
    rogeraf posted the 11/18/2025 at 01:57 PM
    Et oui et un jour ca sera tout l'internet qui sera eclaté et on reviendra au papier à l'ancienne.
    Ah, internet ...
    forte posted the 11/18/2025 at 02:01 PM
    Quelle ironie que GK fonctionne. J'adore
    kakazu posted the 11/18/2025 at 02:03 PM
    Cloudfare n'est un hébergeur donc rien d'anormal à ce que le site fonctionne
    tripy73 posted the 11/18/2025 at 02:04 PM
    Si jamais vous voulez connaître l'avancée de la restauration du service : https://www.cloudflarestatus.com/
    suzukube posted the 11/18/2025 at 02:05 PM
    kakazu Cloudflare est techniquement un CDN (entre autres services) utilisé par un grand nombre de sites, mais Gamekyo n'utilisant justement de pas CDN, il n'est pas touché.
    kakazu posted the 11/18/2025 at 02:06 PM
    suzukube Cloudfare est un reverse proxy et gamekyo ne l'utilise pas
    mercure7 posted the 11/18/2025 at 02:08 PM
    Gamekyo, avec sa technologie basée sur le réseau Minitel et sur des modems 33k, a trouvé la parade
    rogeraf posted the 11/18/2025 at 02:09 PM
    Je me demandais pourquoi Dorcel.com ne marchait plus
    vyse posted the 11/18/2025 at 02:10 PM
    hypermario
    hypermario posted the 11/18/2025 at 02:14 PM
    Meme chatGPT est mort !! Je peux plus travailler
    mafacenligne posted the 11/18/2025 at 02:23 PM
    les cyber-attaques vont devenir légion
    bladagun posted the 11/18/2025 at 02:24 PM
    Les dieu de l'internet ont du preter la boite au service informatique de reynholm industries.

    Si tu a la ref respect à vie
    akinen posted the 11/18/2025 at 02:28 PM
    L’annonce des nominations des GA a cassé internet
    apollokami posted the 11/18/2025 at 02:29 PM
    C'est une attaque des Cylons, il n'y a que le vieux Battlestar Galactikyo qui tienne encore
    idd posted the 11/18/2025 at 02:31 PM
    c'est Trump qui fout le bordel pour qu'on ait pas cette fameuse liste ^^
    serve posted the 11/18/2025 at 02:35 PM
    C'est fou quand même que ce site qui bug H24 fonctionne actuellement.
    aozora78 posted the 11/18/2025 at 02:38 PM
    Heureusement que j'ai bossé ce matin. Je peux bosser en local sur le siteweb que je code mais pour tester sur la version live c'est mort jusqu'au retour de Cloudflare entre autres.

    serve Yep x) Il ne dépend pas de Cloudflare donc il va bien ahah.
    zephon posted the 11/18/2025 at 02:45 PM
    apollokami
    rogeraf posted the 11/18/2025 at 02:48 PM
    serve C'est le serveur Slovaque, pas cher mais comme la mafia n'a pas été payée, Shanks est cloitré chez lui
    ratchet posted the 11/18/2025 at 03:14 PM
    serve comme dirait Brad Pitt dans F1 les premiers seront les derniers
    marcelpatulacci posted the 11/18/2025 at 03:27 PM
    ouf...saint-ygg remarche, ça revient petit a petit...

    Putain nous encore çaaaaa va! Mais j'imagine la génération smartfoune qui ont du faire un AVC collectif ce matin même X était down, imaginé le pauvre Trump
    kikoo31 posted the 11/18/2025 at 03:53 PM
    marcelpatulacci s j'imagine la génération smartfoune qui ont du faire un AVC collectif ce matin même X était down
    Force à eux,ils ont dû lacher leur phone durant 3 4 heures
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo